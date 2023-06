Pienipalkkaisten tukikohtelu, presidenttikilpa ja Ukrainassa räjäytetty pato puhuttavat tekstareissa.

Milloin on kalliin asunnon ostaneen pienipalkkaisen aika saada joitain tukia, kysytään tekstareissa.

Nyt tuetaan jo polttoaineiden käyttäjiä. Koska tuetaan keskustan tuntumasta kalliin asunnon ostanutta pienipalkkaista työntekijää? Olisi paljon järkevämpi alkaa vaikka maahanmuuttajaksi, sekakäyttäjäksi tai mielenterveyskuntoutujaksi. Koska työntekijästä tuli kaiken kustantava henkipatto?

Kokoomus ja Persut kannattamaan Mika Aaltolaa presidentiksi. Saadaan paras Niinistön seuraajaksi. Raili

Nyt on aloitettava tohtori Jenni Haukion vaalikampanja seuraavaksi presidentiksi! Fiksu älykäs kouluttautunut nuori varteenotettava ehdokas, jolla asioista jo kokemusta perhepiirissään, ja asuukin jo valmiiksi presidentinlinnassa. Kannatusta löytyy varmasti.

Suomen maksamat kehitysyhteistyörahat ohjautuvat pääosin joko korruptioon, rikollisten taskuihin tai veroparatiiseihin. Rahojen käyttöä ei käytännössä valvo kukaan. Esimerkiksi Afrikassa rahoilla on rakennettu korkean tason omistusasuntoja rikkaille. Rahoilla olisi paljon parempaa käyttöä vaikkapa Ukrainassa.

Jos Yle-sovelluksen lataus tekee aikuisen ihmisen niin sekopäiseksi kuin tv-mainos näyttää, niin kehotan vakavasti varomaan!

Hei Säkylä. Millai meni niinku omasta mielestä? Koronakorvausten laajenemiseen hoitajille ei, luottamushenkilöiden palkkioiden korotuksiin kyllä. Törkeä juttu.

Porin kaupungin Porinassa pitää tehdä mitoitus. Järjetöntä, että pataljoona porukkaa odottaa, että joku tulis maksamaan laskuja.

Lippisäijiä on pian kahviloissa yhtä paljon kuin merimetsoja Enäjärvellä.

Ukrainan vastahyökkäyksen lähtölaukauksena suoritettu Kahovkan padon räjäytys päästi valloilleen vesimassat, joiden alle jäivät Venäjän puolustusasemat miehistöineen. 70% veden valtaan joutuneista asuinalueista olivat Venäjän hallussa. Krim jää ilman juoma- ja kasteluvettä. Johtopäätös täällä: Venäjä räjäytti padon. Samoin kuin NordStreamin sekä Kertsinsalmen sillan.

Miten sinisilmäisiä ihmiset tänä aikana ovatkaan? Tälläkin palstalla väitetään kivenkovaa, että Venäjä räjäytti padon, vaikka sen Ukraina teki.

Kyllä porilaiset on kamalia kitisemään ja rutisemaa. On se hyvä, ettei meillä ole sotaa. Sari

Kuluttajalle myydään vihreää sähköä. Tähän huijaukseen pitäisi puuttua, koska sähkö on oikeasti sinistä.

Porissa asioidessani kaksi asiaa suututti minua. Ensin Puuilon kohdalla jalankulkija on täysin heitteillä, ei suojatietä, vaan kadunylitys vilkkaan risteyksen kohdalla.Toinen Bepopin käytävällä, OP kiemurteleva kassajono. Sairaiden ja iäkkäitten nöyryytystä. Missään en ole nähnyt vastaavaa.

Betoniporsaan syyttely auttaa vähän. Niiden asettajat tulisi saada vastuuseen typeryyksistään.

Mikä tässä mediamaailmassa on pielessä. Sisältö ensinkin. Tai sisältöä ei enää ole. Mutta kun urheilunauhoitteetkin, jotka näytetään, on pelkkää nykivää mosaiikkia. Miten tämä voi olla mahdollista nykyaikana? Takapakkia on menty valtavasti, tässäkin.

Ei Samk ole bussimatkalaisten odotustila. Se on oppilaitos. Kahvilaan voi toki sen aukioloaikana mennä, ei muualle. Aina ei pääse edes vessaan. Aamuisin, iltaisin tai viikonloppuisin rakennukseen ei pääse edes sisälle. Matkakeskus ei ole kuin kylmäpysäkki, ankea ja aivan väärässä paikassa.

Jos tarvitset muunlaista hoitoa kuin jonotuspaikan, hae se yksityispuolelta. Sieltä hallinto ei vielä ole puhaltanut kaikkia käyttövaroja. Edes tätä neuvoa sieltä ei saa.

Ukrainan presidentti on hyvin väsynyt, voisiko meidän Saulimme tuurata hänelle muutaman viikon loman? Kun loma loppuisi, Ukrainalla olisi isäntämaasopimus ja se olisi Naton tarkkailujäsen.