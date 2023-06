Tekstareissa muun muassa: ”Teiden ritarit, pyytäkää kaupungin puhtaanapitolaitokselta huomioliivit. Muuten pantit saattaa jäädä saamatta”

Päivän tekstareissa pohditaan esimerkiksi tölkkien keräämisen vaarallisuutta ja sakottamisen oikeudenmukaisuutta tai epäoikeudenmukaisuutta.

Nyt on menossa Suomen luonnon massiivinen tuhoaminen. Tuulipuistoja, aurinkovoimaloita, metsää kaadetaan surutta. Ainoat sopivat paikat on tehtaiden läjitysalueet, teollisuusalueet ja jo valmiiksi saastuneet vanhat kaatopaikat. Elämä voisi olla kaikkiaan vähemmän kuluttavaa. Tämä jatkuvan kasvun mantra on tullut tiensä päähän.

Aina valitetaan, ettei lääkäriin pääse. Soitin 5.6.23 aamulla ja soittopyyntöön vastattiin 15 minuutin kuluttua. Sain lääkäriajan samana päivänä. Että näin meillä Länsi-Porissa.

Orpo käy hallitusneuvotteluja nyt pian viikkoa nro11. Vieläkään ei kuulu halaistua sanaa perussuomalaisten ennen vaaleja vaatimista eroista EU:sta ja eurosta. Ne varmasti vievät myös aikaa. Matti T

Hyvinvointialueen tarkastajat kiertävät sulkemisuhan alla olevia kiinteistöjä. Käytös on todella törkeää. Ilmeisesti tarkoitus on karkottaa itkettämällä ja nöyryyttämällä loputkin hoitajat alalta. Virheistä ja moitteista saa kyllä sanoa, mutta tyyli voisi olla aikuismainen. Ilmeisesti toimeen valittu entisiä koulukiusaajia. Omaisena vieressä kuunnelleena en voi kuin ihmetellä.

Teiden ritarit, jotka keräätte kaljatölkkejä teidenvarsilta. Pyytäkää kaupungin puhtaanapitolaitokselta huomioliivit. Muuten pantit saattaa jäädä saamatta.

Lukiovertailu puhuttaa. Pienissä lukioissa tehdään kyllä varmasti hyvää työtä. Tuloksia lukiessa kannattaa huomioida, että vertailu on vain yksi näkemys asiaan. Tässä vertailussa pisteet ovat menneet näin: 10:n keskiarvolla sisään ja 9:llä ulos ja huonot pisteet – 6:n keskiarvolla sisään ja 7:lla ulos ja hyvät pisteet. Tässä vertaillaan, kuka pystyy parantamaan eniten, ei sitä kuka saa parhaat arvosanat lähtiessä.

Valtatie kakkosen asfalttikorjaukset Nakkilan ja Huittisten kohdalla on suoritettu loistavasti! Näitä korjaajia voisi kyllä käyttää enemmänkin.

Korvaan ottavat nuo ”niinkuttajat”. Joka lauseessa on niinku tai ööh. Voisiko pitää vain tauon puheessaan, jos miettii, mitä sanoisi?

Pohjois-Porin uuden koulun liepeille kaivataan nimenomaan S-kauppaa ja lasten leikkipuistoa. Murtosenmutka –Toejoki -alueella ei ole kumpaakaan.

Miksi pysäköinnintarkastajat pyytävät toisia siirtämään autonsa ja toinen saa lapun heti? Ei tasapeli.

Tekstaripalstalla paheksuttiin vuokrapeltojen verotusta. Verotus ei ole ongelma vuokrapeltojen vuokrauksessa, mutta verojen perintä näyttää olevan verottajalle hankala asia toteuttaa, kun monesti vuokranantaja ja vuokraaja hoitavat peltovuokran maksun vaihtotyönä tai pelto-ojien raivauksena ja muutamalla sorakuormalla peltoteille. Raha liikkuu, mutta verottaja ei saa euroakaan.

Vilkun käyttö Porissa on tosi heikkoa, mutta eikö taksienkin kuulu käyttää sitä kun kääntyy?

Ennen oli kylähulluja ja he olivat osana yhteisöä ja niin elettiin. Nykyään kylähulluuden määrä on räjähtänyt, ja he yrittävät muuttaa yhteiskuntaa milloin mihinkin haluamaansa suuntaan. En nyt mainitse näitä tämän päivän kylähulluja kategorisesti, vaan totean, että fiksut kansalaiset kyllä tunnistavat kunkin kylähulluuden tunnusmerkit.

Jääkiekkoliitto on hyvällä asialla. Laajat kohtaamiset ja pudotuspeleihin pyrkivä joukko parantavat runkosarjaa. Itse kohtaisin SHL-seurankin joka sunnuntai.

Mikäli saatte hyvinvointialueelta palvelusetelin ja yksityinen palveluntuottaja pyytää teiltä enemmän rahaa kuin hyvinvointialueella on kerrottu omavastuuksi, pitäkää puolenne!

Toivottavasti uuteen Pohjoisväylän kouluun rakennettiin sen verran luokkia, ettei vaikkapa 99 ekaluokkaista tarvitse tunkea neljään luokkaan kuten Porin toiseksi uusimmassa koulussa Vähäraumalla viime syksynä. Lukuvuoden mittaan ylitettiin jo 25 oppilaankin raja per luokka. Ei kovin lapsiystävällistä.