Nyt ihmetellään muun muassa pääskysiä, kypärättömiä skuuttikuskeja ja ihmisen rumuutta.

Kuinka paljon mahtaa Yliopiston apteekki netota, kun alkoi veloittaa muovipusseista? Minä ainakin, vuosiostoni ylittää omavastuurajan, olen siirtänyt lääkeostokseni toiseen apteekkiin.

Kaupungin arvomaailma ihmetyttää. Aikuisten SM-kisoihin valmistautuvat uimarit saavat treenata keskustan uimahallissa sen kiinni ollessa. Omien ikäluokkiensa mestaruuskisoihin valmistautuvat lapset ja nuoret eivät pääse halliin, vaan ängetään maauimalaan treenaamaan ja viemään ratatilaa kuntouimareilta. Harvoin saa yhtä helposti rakennettua tilannetta, jossa kaikki osapuolet häviävät.

Petri Huru haluaa meidän takapihoille pienydinvoimaloita (SK 6.6.). Ei kiitos! Juuri nähtiin, miten Venäjä säälimättömästi tuhosi Hersonin padon Ukrainassa. Jos joudutaan Venäjän kanssa kahinaan, niin pienydinvoimalat ovat helppo kohde, jotka tuhoamalla saa Suomen asuinkelvottomaksi.

Törmäpääskyjä pesii Etelärannan joenrantatyömaalla. Törmäpääsky (Riparia riparia) on uhanalainen laji. Nyt olisi oiva paikka ansaita hyvispisteitä rauhoittamalla törmäpääskyjen pesimisalue joksikin aikaa. Pesien vaurioittaminen on laitonta. Martin Wolff

Hyvä kirjoitus esim. sote-alan työvoimapulasta. Jokohan esihenkilöt ymmärtäisivät, että se vaan ruokkii epäoikeudenmukaisuutta, kun on niitä ”pomon lellikkejä”. Olisi myös hyvä tunnistaa ruskeakieliset. Esihenkilö, oletko kaikille tasapuolinen ja reilu?

Poliisit nyt hommiin Meri-Poriin ja moporalli kuriin. Kaasutellaan, keulitaan ja häiritään muita ihmisiä.

Miksi skuuttien kuskit saavat ajaa ilman kypäriä ja päällä näkyy 2–3 henkilöä? Kypärät pakollisiksi näille kuljettajille! Nipa

Verotuspäätöksestä taas näkee, kuinka tolkuttoman määrän olen maksanut veroja. Tähän lisää mm. mitä autoilijana maksan lisää. Kadut ja tiet siis korjataan ihan näinä päivinä.

Jälleen aivan mielettömiä uutisia Helsingissä. Kaupunki nostaa vuokria 10 prosenttia. Normaalin asunnon vuokra on 1 500 €. Miten näin annetaan olla? Kun kuitenkin kaupungin kassa täytetään asumistukieuroin. Ja määrä on suuri. Kaikki maksavat tämän hulluuden Kela-maksuin ja muilla veroilla. Vielä Soininvaara kehtaa valittaa,että Helsinki ruokkii maaseudun. Matti T

Koira on aina kaunis, ihminen sitä vastoin ruma. Ja kun oikein tarkasti katsoo, ihminen on hyvinkin ruma. Ja vastenmielinen. Miksi siis luonnon eläimet pelkäävät ihmistä? Ilmeisesti siksi, että ihminen on sekä ulkonaisesti että sisäisesti ruma. Ei siis mikään yllätys. Pelkään minäkin.

Maaseudulla on maata muuntaa metsiksi ja tuotantoeläinten liikkumiseen. Poliitikot eivät keskity tekoihin, vaan väittelyyn EU:n ohjeiden oikeutuksista.

Varmaan tippuu bensan hinta juu, mutta mikä hinta määritellään vertailuhinnaksi? Nyt jo hinta laskenut merkittävästi. Maata muuten johtaa vielä Marin.

Porilaisilla pitkän linjan urheiluseuroilla Musalla ja Karhuilla on haasteita ensi kauden lisenssien saannissa. Syynä tilinpäätöstietojen toimittamatta jättäminen. Ollaanko seuroissa ensi kertaa pappia kyydissä tässä asiassa?

Kyllä pitäisi suomalaiset rutisijat lähettää Ukrainan sodan keskelle niin näkisivät mitä sota on.

Pörssisähkö tammikuusta lähtien: tammi–maaliskuu vajaa kymmenen senttiä kw, huhtikuu vajaa viisi senttiä kw.

Ei kukaan halua kallista sähköä! Sähkön pitää olla vihreää! Tuottaa hiilineutraalisti! Siis miten? Aurinkovoimalat ja paneelit ihan hieno asia. Suomessa on tilaa: metsäraivioita ja hakkuuaukeita riittää. Ei kaikki kehitys ole aina pahasta. Ei kannata kyntää enää hevosella kun traktorit on keksitty.

ME ELÄKELÄISET Suomesta voisimme lainata rahojamme Suomen valtiolle. Saisimme hyvää tuottoa, eikä keneltäkään muulta non huimia summia. Jos vaikka tätä kautta saisimme eläkettä nousuun.