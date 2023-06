Tekstareissa ihmetellään muun muassa hallitusneuvottelujen uutisointia ja Ylen televisiokanavien sisältöä.

Kiitos Myötätuulen koululle ja koko henkilökunnallenne hyvästä ja kannustavasta opetuksesta. Koko yhdeksänvuotisen opiskelun ajan meillä vanhemmilla on ollut tunne, että todella välitätte nuorestamme. Teidän ansiostanne lapsemme on saanut vahvat eväät jatkolle kohti itsenäistä aikuista elämää.

Miksi Ylen tv-kanavat ovat tehneet huomattavan muutoksen ohjelmasisältöihinsä? Ohjelmat ovat yhä enemmän ovat seksi-ja sukupuoliasioihin keskittyneitä, sallivasti törkeitäkin. Niiden pitäisi olla lähinnä ihmisten keskinäisiä asioita eikä julkisia. Ei osoita hyvää makua eikä hyvää käytöstä Yleltä, jota rahoitetaan suoraan kansan verotuloista. Mainos- ja maksulliset kanavat tuottavat tätä samaa, että ihan riittävästi kaikille on nähtävää ja kuultavaa.

Miksi hallitusneuvotteluista jatkuvasti uutisoidaan, kun ei ole mitään uutta kerrottavaa? Ja lopputulema on sekin jo selvillä: leikkauksia, leikkauksia ja lisää leikkauksia. Pidä huivistasi kiinni, nyt mennään...

Oikeistohallitus ei ole vielä edes koossa, kun jo sosialisoidaan. Harjunpään aurinkovoimalaan on otettu alueita, joista ei ole sopimusta.

Taitaa olla Orpolla niin, että teet niin tai näin, kaikki on aina väärinpäin. Säästää pitää, mutta leikata ei saa. Neuvotella pitää, mutta aikaa ei saa käyttää. Kun hallitus on kasassa, ketä aidosti kiinnostaa, kuinka kauan sen tekemiseen meni aikaa?

Eikös tuo Orpo jo voisi panna pillit pussiin. Marin puikkoihin.

Ville Aalto-Setälä puhui asiaa kolumnissaan, menot on sopeutettava tuloihin. Sen sijaan Villen suusta ”me tavalliset palkansaajat” kuulostaa etäiseltä. Pienituloisella palkansaajalla ei juuri ole mistä sopeuttaa, työttömistä puhumattakaan. Orpon porukka jos saa märät päiväunensa hallitusneuvotteluissa läpi, kurjistuu tässä maassa kahden miljoonan ihmisen arki. Ei vain pienituloisten, vaan myös monen pienyrittäjän, kun loppuu asiakkaat.

Mitään väärää ei ole tehty, mutta betoniset esteet poistettu. Jos uhri olisi ollut joku muu kuin keski-ikäinen mies, niin veikkaan, että tuomioita olisi jaettu.

Olin riemuylioppilaana pienessä lukiossa, josta uusia ylioppilaita valmistui 41. Lukio pärjäsi hyvin vertailussa. Rehtori oli tyytyväinen siihen, miten vertailu on tehty. Se perustuu siihen, mikä on oppilaan lähtötaso opiskelun alkaessa ja mikä se on nyt. En ymmärrä, mitä hyvää on suurissa lukioissa!

Voisiko Inna perustella nyt hieman tarkemmin esitystään noin 1000€/kk palkankorotuksista. Minkälaisia vastuita on lisätty ja kuinka paljon joita ei pysty kantamaan yli 7000€/kk ansioilla? Toki hyväksyn korotukset, jos vastuut edes lähentelee esimerkiksi vaikka sairaalan lääkkeiden jakajien vastuita. Odottaisin kyllä hieman enemmän suoraselkäisyyttä siellä pyramidin huipulla.

Markkinataloudessa työntekijä kertoo kannattavan ja riittävän hinnan tehdä töitä, ja tehdas sopeuttaa työntekijämääränsä eli kuinka monta palkkaa.

11 vuotta uudessa talossa Länsi-Porissa asuneena kaupungin puolesta ei ole kertaakaan leikattu nurmikkoa, joka kuuluu kaupungille. Itse olemme leikanneet ja siistineet. Tontin vuokria kyllä on nostettu.

Porin omat rahoitussatsaukset lukiokoulutuksen järjestämiseen ovat vuodesta toiseen olleet Suomen alhaisimpia.

Koska loppuu matkakeskuksesta julkaistavien, täysin paikkansa pitämättömien viestien julkaisu tällä palstalla? Asemalla on odotustila, juoma-automaatti ja wc ja vieressä Samk, jossa matkalaisille käytössä kahvila, lounasravintola, K-Market ja apteekki.

Matkakeskus Poriin asiallisine palveluineen. Lipunmyynti, kahvila ja wc. Mistä johtuu, ettei tällaista tärkeää asiaa hoideta?