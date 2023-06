Tekstareissa otetaan kantaa bussilinjoihin, Postiin, vakuutuksiin, Svenska Kulturfondeniin ... ja tietysti sähkösopimuksiin

Tästä päivän tekstarit, ollos hyvä!

Hyvä, että edes vuokraviljelijä viljelee peltoa. Mikä järki olisi rokottaa vuokratuotosta pellon omistajaa ylimääräisellä verolla, kuten joku toivoi. Pellon tuotto on sitä luokkaa, ettei pian kukaan viljele.

Miten omaisen paha olo oikeuttaisi huutamista työtään tekevälle hoitajalle? Eikö puhuminen ja asiallinen käytös olisi potilaankin näkökulmasta mukavampi vaihtoehto.

Postia ihmettelen. Kaksi vuotta sitten laatikko meni toiselle puolen katua. Posti piti jakaa järjestelmällisesti, mutta nyt sohlaa kuin sirkuksessa, ihme ettei kukaan ole jäänyt alle.

Bussivuoroista mäntyluotolaiselle. Nämä reitit ja aikataulut on tehnyt konsulttifirma. Työ maksoi meille veromaksajille ”maltaita”. Porin johto ei luottanut kaupungin 100% omistaman linja-autoyrityksen omiin asiantuntijoihin.

Ole onnellinen, kun talosi ei ole palanut! Minä olen onnellinen, kun vakuutukset ovat olleet kunnossa: lapsen koti paloi – vakuutus korvasi; ruttasin auton – vakuutus korvasi; aito meni rikki – vakuutuksesta järjestyi hinausapu nopeasti ja tapaturman vahingot vakuutus korvasi. Yhtään ei harmita maksaa vakuutusmaksuja.

Erinomainen kannanotto Jukka Tuorilta satakuntalaisuuden puolesta (SK 5.6.2023). Isännänviirejä sinikeltaisin värein näkee runsaasti nykyisen Satakunnan ulkopuolella, muttei niinkään itse maakunnassa. Miksi?

Porin taloustilanteesta huolestuneen oloa voi parantaa tieto, että Svenska Kulturfonden i Björneborgin säätiö rahoittaa hankkeen. Lisäksi rakentamista tukevat Svenska kulturfonden ja Business Finland. Ota selvää, älä valita.

Sovitaan nyt heti ensimmäisenä, että Wembley on Englannissa Lontoossa. Musassa on Musan jalkapallokenttä.

Olisi ihan kiva, jos kaupungin henkilöstö ehtisi kävelemään pitkin Isomäkeä, ja tutkimaan, missä kohtaa on mitäkin korjattavaa (2.6.). Mutta kun ne tekee muutakin. Sama asia on valittaa kylillä, ettei lounaspaikan vessassa ollut paperia, vaikka järkevintä olisi kertoa se henkilökunnalle. Turha tuollaisia on tällä palstalla valittaa, kun on olemassa suu, jolla voi sanoa, tai puhelin, jolla ilmoittaa.

Eikö Pohjois-Porissa leikata lainkaan nurmikoita? Punkit lisääntyneet ja muutoinkin ikävän näköinen toi hoitamaton viidakko. Tarvis tehdä jotain verorahoilla.

Ronaldon ansioita Saudi-Arabian liigassa voivotellaan. Mielestäni ansio voisi olla 10-kertainen. Mitä enemmän saadaan sieltä rahaa pois, sitä parempi.

Määräaikaisia sähkösopimuksia alettiin myymään luomalla julkisessa sanassa hysteria. Puhuttiin sähkön huimista tulevista hinnoista ja sähkön säännöstelystä. Pori Energia liittyi Oomi-sähkökartelliiin, jonka kautta kasvottomasti myydään korkein hinnoin.

Kallis määräaikainen sähkösopimus oli pakko ottaa. Vaihtoehto oli 46,90 c kWh. Tarjolla oli 29,70. Kesken talven olisi ollut lähtö asunnosta maksamattomien sähköjen vuoksi.

Porille pohjanoteeraus lukiovertailussa. Kuka päättäjä tohtisi vihdoin avata tätä epäonnistunutta päätöstä porilaisille veronmaksajille ja esittää korjausehdotuksia?

Skuuttien käyttö tulisi lailla kieltää, mutta... Vaaratilanteita ja vakavia onnettomuuksia päivittäin. Yhteiskunta maksumiehenä. Kulkuneuvot, jotka eivät kulje lihasvoimalla, tulee rekisteröidä ja vahingot on korvattava niiden liikennevakuutuksesta. Näin skuuttien käytöstä aiheutuneet vahingot eivät rasittaisi muutenkin rahapulasta kärsivää sote-järjestelmää. Vakuutusmaksu nostaisi vuokraskuuttien käyttömaksut nopeasti niiden aiheuttamien ongelmien tasoisiksi.

Maailmassamme on vuonna 2023 enemmän pahuutta kuin hyvyyttä. Revi siitä!

JÄRKYTTÄVÄÄ tämä aurinkovoimaloiden suunnittelu! Eikö todellakaan voida sijoittaa niitä olemassa olevien runkolinjojen alle? Sieltä löytyy niitä tuhottuja metsähehtaareja riittävästi! Vaadin selitystä.