”Uhrattiinko Musan naisten futsal-joukkue tietoisesti? – Seura sai aikaan tuhon, sitä ei anteeksipyyntö paranna”

Päivän tekstareissa ollaan vahvasti Musan futsal-naisten puolella ja Porin jättilukiota vastaan.

Pyydän aikuisten oikeesti, että joku vois hiljentää taatusti kaikki desibelit rikkovan mönkkärin Meri-Porissa. Tiedän useita, jotka tästä kärsii. Ottaa korvaan päivällä, mutta yöllä vasta ottaakin. Vuorotyöläisenä soi kello viideltä, ja kun on klo 1 yöllä herännyt ”kaasuttelen vielä hetken” -meteliin, niin voi...

Musan naisten futsal-joukkue uhrattiin tietoisesti, jotta rahat saadaan miesten joukkueiden tarpeisiin. Ei sen ihmeempää ole. Peli on raakaa ja päälliköt juhlii kulisseissa, niin Musan seurassa kuin muissakin.

Miksi pilataan naisten futsal-pelaaminen, hyvä valmennus ja taustahenkilöiden kova työ? Siksikö, että naiset? Naisilla työ, koulu, perhe ja omat asunnot Porissa. Mahdottomalta tuntuu lähteä muualle pelaamaan. Joukkueessa 6 maajoukkuepelaajaa. Missä muussa porilaisessa seurassa on näin moni edustanut kansainvälisesti Suomea? Musa sai aikaan tuhon. Sitä ei anteeksipyyntö paranna. Nainen, äiti, isoäiti ja Musan entinen kannattaja

Puuhailulla on hintansa, sen sai nyt kokea Musan futsal-joukkue. Onko seuraavana Karhujen vuoro?

Kyllä on Musalta niin erikoista touhua, että pitäisikö naisten harkita oman seuran perustamista?

Kaupungin työntekijämäärä tippui lähes puolella perusturvan poistuttua. Mikä on peruste nostaa henkilöstöpäällikön palkkaa?

Monissa luonto-ohjelmissa korostetaan sitä tärkeää symbioosia, jonka suuret nisäkkäät kuten naudat muodostavat pieneliöiden kanssa. Eläminen mahdollistuu. Mutta EU tekee kaiken mahdollisen tämän hienon systeemin tuhoamiseksi niin Suomessa kuin muualla käsittämättömillä karjankasvatuksen vainoamisilla.

Venäjämielisistä kirjoituksista päätellen Putinin trollit ovat pesiytyneet myös tälle tekstaripalstalle.

Noinko yksinkertaista se sodan lopettaminen on, että pannaan Zelenskyi vaihtoon? Mites Putin, annetaanko Nobelin rauhanpalkinto?

Kouluruokailu vähävaraisten perheiden lapsille ok. Mutta kun kotiäippä tuo lapsensa ruokailuun uudehkolla neliveto-Audilla. On se ahneutta!

Menisin mielelläni tanssimaan lavan keskelle tai reunoille, mutta kun pääsen ovesta sisään, ni lähden saman tien pois jonkun naisen kanssa, koska olen niin komea, ettei tarvi tanssia.

Ainoastaan Porissa voi tapahtua tällaista: Kiertokadun puistosta on viety penkit maalattavaksi just nyt kun aurinkoa voi katsella ja kuunnella kevään ääniä. Kysyn mikä on syy? Kuka on idean äiti?

Asun Länsi-Porissa. Jätin soittopyynnön terveyskeskuksen ajanvaraukseen 2.5., Minulle vastattiin 3.5. Seuraavan soittopyynnön jätin 23.5., minulle vastattiin 24.5. Palvelu oli ystävällisen asiallista.

Porin suurlukio on varmaan taloudellisesti järkevä, mutta opetuksellisesti pitkä taka-askel. Sen sijaan syvä kumarrus jäähallin hienosta lakkiaisjuhlasta. Kaikki toimi: ohjelma, järjestelyt, juontajat. Halli paikkana palveli runsasta yleisöä mainiosti. Suuret kiitokset! Riemuylioppilas -73

Porin Lukion sijoitus lukiovertailussa 345. Hävettää. Haluaisin kuulla rehtorilta, missä on vika. Oliko suurlukio sittenkään hyvä idea?

Kyllä hyvä hoitaja tietää, että omainen huutaa, koska hänellä on paha olo. Esihenkilömme ei sitä tiedä ja saamme siitä merkinnän tietoihimme.

Kysyin pojaltani miten koulu meni tänään. Vastaus: En oikein muista, kun kuuntelin musaa. Ei ihme, jos Pisa-testit heikkenevät.

Koiran tuoma ilo, luottamus ja uskollisuus peittoavat meidät ihmiset mennen tullen. Ihmisen niin arvostama äly on kaksiteräinen miekka. Sitä voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Koiran äly, josta emme vielä paljonkaan tiedä, on valjastettu pelkästään hyvään. Ehkä juurikin siksi koira on ihmisen paras ystävä.