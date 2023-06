Tekstarit: Nyt purnataan! ”Kännykät pois kouluista, lisää rahaa hoitajille, kaupungit tuhoavat kaiken”

Tekstarien lähettäjien sanainen arkku on ehtymätön.

Kalliiksi tulevat Orpon pitkät hallitusneuvottelut. Mikähän on päiväkustannus? Tahdikas Orpopojan valssi on muuttunut hitaaksi valssiksi. Ettei vaan leikkauslistat johtaisi vielä yleislakkoon.

Paljon on puhuttu kännyköiden haitoista kouluissa. Jokaisen koululaisen vanhempi voi tehdä osaltaan koulusta kännykättömän estämällä omaa lastaan viemästä kännykkää kouluun. Jos tähän haluaa kommentoida, että lapsi pitää saada päivän aikana kiinni, niin sitten voi itse katsoa peiliin ja peilistä katsoo ongelman perimmäinen aiheuttaja.

Kiitos Juha Korpela kolumnistasi (SK2.6.) "Mikään ei ole enää ennallaan". Hauskasti kirjoitettu surullinen totuus.

Hieno suoritus Rita ja Tommy (Komppania Ketonen ym). Saadaan olla ylpeitä hienosta porilaisesta suorituksesta. Esiinnyitte eduksenne televisiossa.

Nyt ostamaan junalippuja. Kahden kuukauden päästä sitten myymään. Montako prosenttia on tuotto?

KorOna-aikana hoitajat olivat enkeleitä. Vuolaita sanoja ja kehuja venymisestä. Korona meni ja päättäjät piiloutuvat häpeällisesti pykälien taakse. Enkelit on taas nöyryytetty muotovirheen takia. Jotenkin tulee sotaveteraanien huomioiminen ja luvatut juhlapuheet mieleen. Ovatko Suomen päättäjät tällaisia? Porissa ja Raumalla rahaa löytyy ökyrakentamiseen.

Eipä tarvitse Porin eikä ns. Satakunnan hyvinvointialueen päättäjien katsoa kuin peiliin, kun hoitajapula pahenee. Kiitos teille päätöksestä olla maksamatta koronakorvauksia osalle henkilöstöstä, joille se terveen maalaisjärjen mukaan kuuluu.

Hyvä hoitaja. Etkö tiedä, että omainen huutaa kun hänellä itsellä on paha olo. Tiedät, että teet työsi parhaan kykysi mukaan. Kyllä sen pitää riittää.

Jos EU aikoo ajaa läpi tämän mielettömän karjarakennuksia koskevan asetuksen, niin Suomen on kieltäydyttävä hyväksymästä sitä. Yksiselitteisesti. Suomessa metsiä tuhoavat eniten kaupunkien laajeneminen ja tähän liittyvä loputon infran lisäämisen aiheuttama luontotuho.

Ei mennyt ymmärrykseen vai ? Tarkoitin, ettei USA:lle ole koskaan määrätty pakotteita, esim. valheilla selitelty Irakin miehitys.

Joku kirjoitti siitä, kuinka vaikeaa on antaa palautetta hyvinvointialueen sähköisen järjestelmän kautta. Oikeaa yksikköä on lähes mahdoton löytää pitkästä listasta. Tämä näkyy myös käsittelijöiden työssä, kun palautteet ohjautuvat eri henkilöille käsiteltäväksi kuin on tarkoitus. Tästä seuraa viivettä, että palautteenantaja saa vastauksen.

Miksi duunarit uskoo persujen lupauksiin . . . Taas petetään.

Tuntuu siltä, että nykyajan sotaa kokemattomat ihmiset sekoittavat todellisen sodan ja sotapelit. Miten kevytmielisesti he puhuvat todellisesta aitoa kuolemaa ja kärsimystä tuottavasta sodasta ja tuntuvat olevan jonkinlaisen sotakiihkon vallassa.

Suomen nykyisestä valtionvelasta yli puolet on otettu silloin, kun Kokoomus on ollut hallituksessa. Onko pukista tulossa taas kaalimaan vartija?

Kyllä täytyy sanoa, että on tuo halpaa täällä Suomessa, meinaan ihmisen tappaminen jollakin kulkuneuvolla, nii ja vaik olisi pikkusen pöhnässäkin.

Ilman metsän talouskäyttöä Suomi olisikin oikea ”banaanitasavalta”. Millä rahalla järjestettäisiin maksuton korkeakouluopiskelu tavallisen tulotason perheen lapsille? Puun jalostuksen tuoman yhteiskunnan vaurastumisen seurauksena taloudellinen epätasa-arvo on huomattavan loiva ja Suomi on ollut sen suhteen lähes mallimaa.

Eläkerahastossa rahaa 241 miljardia euroa ( 241 tuhatta miljoonaa) ja kasvaa.Voisiko joku selittää miksi eläkkeitä ja vanhusten oloja heikennetään koko ajan. Mihin maksamamme rahat menevät? Kysyy vm -56

Kuka taas kerran saa Suomen sähkötulot? Suomen sähkölangat omistaa jo australialaiset!