Tekstarit: Miksi Porissa tuhotaan kaunista jokea? Miksi Kankaanpään mummo kiittää?

Tällä kertaa tekstareissa puhuttavat muun muassa politiikka ja Etelärannan remontti.

Hienoa, että lentoyhteydet ovat nyt Suomi-Areenan aikana kerrankin käytettävissä. Luulisi ainakin täyttöasteen olevan tapissaan!

Jaaha, Suomi-Areenan politiikkaosaston osallistujiksi on valittu SK:n nimiluettelon mukaan lähes täyslaidallinen vihervasemmistoa. Vain presidentti ja pari kolme muuta erottuu yli kahdenkymmenen henkilön joukosta. Mikä on se elin, joka voi ehdottaa/määrätä osallistujat?

SK:ssa 2.6. oli kaksi uutista allekkain, ensimmäisessä kaupunginjohtaja Inna haluaa kovia säästöjä ja leikkauksia Porin heikkoon taloustilanteeseen. Toisessa uutisessa hän esittää kahdelle päällikölle 1 000 euron korotuksia kuukausipalkkoihin. Uniikkia totta vie.

Koffelin paras kaveri on tonttu-mooses. Molempien ajatukset kulkevat samaa rataa.

Venäjällä on sellainen ajattelu, että kaikki maailman maat, joissa on venäläisiä tai Venäjän kaksoiskansalaisia, kuuluvat Venäjän "etupiiriin". Se on erittäin vaarallista myös Suomelle.

Ei mitään hätää, jos Suomi velkaantuu lisää. Kyllä EU auttaa. Ottakaa mallia Kreikasta, nyt menee lujaa.

Onko ihan pakko ruottalaisten mökeltää sitä hurrikieltä, josta ei oikea ruotsalainen ymmärrä mitään, eikä sillä kannatuksella hallitukseen.

Miksi Porissa tuhotaan kaunista jokea? Muualla osataan joen rannoille järjestää toimintaa ja viihtyvyyttä. Täällä ihminen pilaa luontoa urakalla. Tilaa olisi ollut yllin kyllin tehdä jokirantaa viihtyisäksi. Nyt pilaatte sen täysin. Kaunis joki ruopataan ja kuivataan pilalle. Vain Porissa näin idioottia voi olla.

Mitä minun korvani radiosta kuulivat? Nyt ne kaupungin byrokraatit haluavat pilata jokirantamme saunalla. Ensin ne tuhosivat vanhan toimivan linja-autoaseman käyttämällä miljoonia euroja toimimattomaan ”matkakeskukseen”, sitten ollaan jo neljättä vuotta tekemässä käyttökelvottomaksi kaupunkimme paras näyteikkuna eli Cafe Jazz, joka vuosikymmeniä on tunnettu ympäri maailmaa. Seuraavaksi tuhottiin idyllinen kioski Taavin sillan kupeessa. Voi meitä poloisia veronmaksajia. Pekka Koivunen

Sinä, joka ihmettelit persujen puhevaltaa Suomessa. Mitä jos katsoisit vaikka eduskuntavaalien tulosta. Kansa on halunnut persut valtaan! Et voi sanoa, että väärin äänestetty, tämä on sitä demokratiaa!

Jämäkät persut pettävät äänestäjät. Periksi annetaan, jotta ministeri-Audi tulee. No vielä tulee äänestäjille lupaama bensan hinnan alennus. Veikkaan 40 sentin litra-alennusta.

Jätin soittopyynnön 10.5. Koivulan terkkariin. Soitto tuli takaisin 1.6. Jokin mättää pahasti.

Rouva Mummon mökistä kiittää Kankaanpään kierrätyskeskuksen herroja erittäin hyvästä palvelusta hakiessanne tavaroita kierrätykseen. Pelastitte päiväni.

Mitä ihmisen aivoissa voi tapahtua, kun hautarauhakin pitää rikkoa? On päässä matot pahasti läjässä.

Bussivuoroihin lisäyksiä! Mäntyluoto/Uniluoto unohdettu kokonaan. Täällä olemme motissa. Olemme hävinneet kartalta kokonaan. Käsittämätöntä, ettei Reposaareen menevä bussi voi koukata täältä kuten ennenkin.

Ukrainan sota loppuu heti, kun sen nykyinen johtaja väistyy. Hänelle voitaisiin junailla korkea virka nopeasti Naton pääkonttorista, niin Ukraina huokaisisi.

Nauttikaa nyt kauniista keväästä ja jälkeläisistänne. Ensi keväänä, jos sotahullut saavat tahtonsa lävitse, monesta on jäljellä vain kunniamitali seinällä.

Ne maatilan omistajat, jotka ovat vuokranneet tilan viljelysmaat toisten käyttöön. Niiden pitäisi maksaa tuplavero vuokratuloistaan, jos ei itse viitsi viljellä.

Suuri kiitos Harjavallan sairaalan osasto 22 henkilökunnalle. Sain elämän kuiluun sillan. Tukea ja apua ja hoitopolku turvattu vielä osastohoidon jälkeen. Suosittelen isosti kaikille. Teette työtä suurella sydämellä, vaikka toimitilat ovat lähtemässä alta.