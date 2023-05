”Tuhosiko tv Putinin, kun hän lapsena katseli ehkä vain tsekkiläisiä piirrettyjä ja neuvostopropagandaa?”

Jenni H presidentiksi! Lisää psykologeja ja psykiatreja! ... Ja nyt opiskelijat, maalatkaa Kankaanpään tolpat!

Taidekaupunki Kankaanpää. Voisivatko nuo taidekoululaiset maalata kaupungin ruostuneet lyhtypylväät? Mitäpä mieltä ovat Maija ja Liisa?

Nyt kun tansseissa naisten ja miesten haku on kielletty ja muuttunut henkilöhauksi, voitaisiinko ottaa vuorottelu tanssijoiden ja tanhuajien välillä?

Voi hyvänen aika sentään! Annetaan kaikkien tanssijoiden tanssia kukin tyylillään. Kyllä sinne kaikki mahtuu, sopu sijaa antaa. Ruuhkatanssit on eri asia, silloin täytyisi kädenalitanssijoiden huomata, etteivät tee niin laajoja kuvioita. Itsekin monta kertaa saanut potkuja ja iskuja, kun ei huomioida täpötäyttä tanssilattiaa, vaan täysillä vedetään muista välittämättä. Mutta ihanaa kun tanssikansa taas palaa kesälavoille!

Nykyiset yhteiskunnat tuntuvat jotenkin sairailta, koska niissä opetetaan, että sodat ja keskinäinen vihanpito kuuluvat normaaliin ihmiselämään.

Hinnat nousevat yhä eläkkeitä nopeammin! Eläkkeensaajien ansioiden lasku jatkuu vuodesta toiseen. Kuluttajahintojen nousu vie eläkeläisten elämästä selviämisen yhä ahtaammalle.

Reposaaren Kanaalin venepaikkoja lisättiin. Kuitenkin unohdettiin parkkipaikat. Viikonloppuisin Kanaalin katu on hengenvaarallinen. Autoja molemmin puolin parkissa, lapset, koirat ym. kulkijat puikkelehtivat autojen välissä ja keskellä tietä. Voisiko tien toisella puolella olevasta heinikosta mitenkään raivata parkkipaikkoja? Jo viime kesänä oli Kanaalin ympäristö niin tukkoinen, että hyvä kun paikalliset sekaan mahtuivat.

En enää ihmettele, miten maailma makaa. Vanhukset ”potkitaan” pois hoivapaikoista, milloin milläkin syyllä. On tullut kova aika, isäni sanojen mukaan – kuka tarjoaa enemmän huutolaisista?

Jossittelua on monenmoista ja läheltä piti, etteivät aamukahvit menneet väärään kurkkuun (SK 29.5.). No, kaikkeahan saa jossitella, mutta me hyvin ymmärrämme, ettei USA olisi koskaan hyökännyt Ukrainaan. Joten lienee aika turhaa niitä seuraamuksia maailman tai Suomenkaan osalta spekuloida. Siitä, että pakotteet ja tukemme Ukrainalle ovat ainut oikea ratkaisu, tuskin kovinkaan moni on eri mieltä.

Toivottavasti Suomen seuraava presidentti on valtiotieteiden tohtori Jenni Haukio.

Tämä neliökilometrien aurinkokennovillitys on Suomessa järjetöntä ja humpuukia. Pieninä järkevinä kokonaisuuksina on ok. Mutta nämä jättihommat eivät vedä savuaan. Ja lisäksi ne tuhoavat lopullisesti luontoa. Hämmästyttävää kun ei etukäteen vaadita korvikemetsiä kaadettavien tilalle. Kun aivan varmasti moni projekti ei toteudu puun kaatoa pidemmälle.

Jos Suomi jää pois MM-kisoista, ne eivät ole tynkäkisat, mutta jos Venäjä jää pois, ne ovat tynkäkisat, vaikka suurisuiset sopulipoliitikot toisin väittävät.

Sinä, joka kirjoitit, että psykiatrin ja psykologin palkat pitäs antaa siivoojille, ni ei todellakaan. Tekevät hyvää työtä. Pitäis palkata lisääkin. Jonot on pitkät.

Rakennusten ulkoväritys on joissakin kaupungissa luvanvarainen asia. Pitäisiköhän näin olla muissakin kulttuurimaisemissa? Saattaahan joku saada päähänsä vaikka maalata saaristossa vanhan kalastajatilan kaikki rakennukset valkoisiksi.

CaliGula, Tsingis-kaani, Iivana Julma, Stalin, Mao, Pol Pot, Idi Amin jne. eivät tainneet tv:sta julmuuttaan oppia. Näkiköhän Putinkaan muuta kuin tsekkiläisiä piirrettyjä ja neuvostopropagandaa? Ihmisen pahuudesta on turha televisiota syyttää.

A. Nevala peukku kolumnistasi (SK 28.5.). Lisäksi toteaisin, että Tampereelle rakennettiin valtava urheilu- ja monitoimihalli ja samalla keskustan ravintolatoiminta alkoi kukoistaa.