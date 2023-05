Päivän tekstareissa on kyllästytty huitojiin ja ihastellaan muun muassa kiekkoilijoiden keveää askellusta Porin aamussa.

Nyt puhutaan suomalaisten lasten koulumenestyksen huonoudesta. Tässäkin asiassa kierretään kuin kissa kuumaa puuroa totuutta, eikä yksikään poliitikko joko ymmärrä tai kehtaa nostaa oikeaa syytä pöydälle. Asiantilaan on vain yksi ainoa syy, eli silloin kun muutettiin Opetushallituksen rooli tarkastavasta viranomaisesta koulutusta kehittävään ja ohjaavaan rooliin, asiat alkoivat menemään päin sanonko mitä.

Kesälavoille saadaan väkeä, jos tehdään vuorottelu. Viikonlopun tanssit alta käden tanhuajien ja perinnetanssijoiden kesken. Monet ovat kyllästyneet huitojii.

Venäläiset urheilijat ovat suorastaan tolloja. kun he sanovat, että urheilua ja politiikkaa ei saa sekoittaa. Voi hyvänen aika, onko Putinin tuhosota Ukrainaa vastaan jonkun mielestä politiikkaa. Nyt pitää maiden hyvissä ajoin selkeästi sanoa, että Pariisin kisat 2024 boikotoidaan, jos venäläiset osallistuvat millään tavalla niihin.

On ikävää, kun lasten pesäpallopelissä on niin kireä tunnelma, että pappa häiritsee pelin kulkua ja pelkona on, että koko joukkue saa rangaistuksen. Ja vielä pahempaa, että tämä suunsoitto on periytyvää sorttia. Hävettää.

Ässien edustusjoukkue ilahduttaa aamulenkeillään Kuninkaanhaan koulun ympäristössä. Punapaitojen keveä askel avaa unisimmatkin silmät.

Mielestäni psykologien ja psykiatrien suuret palkkarahat pitäisi antaa siivoojille ja laitoshoidon asukkaiden ruuanlaittajille

Ei lasten rikokset tv-ohjelmista johdu. Itsekin katsellut lapsena. Jospa nykyään olisi someen ikäraja 18 vuotta. Nykyään kaikki väkivallat kuvataan sinne. Vanhemmatkin saisi alkaa taas juttelemaan lastensa kanssa ja kysymään mitä kuuluu. Jonkin sortin kurinpito takaisin ja kotiintuloajat. 10–15-vuotiaat yötä myöden liikkeellä.

Kiitos Sakari Kalliomaa vastauksestasi (SK 27.5.) Mikko Elon kolumniin. Ihmiset, perehtykää Raamattuun ennen kuin alatte sitä tuomitsemaan. Kalliomaa avaa vastauksessaan armoa, syntiä ja suvaitsevaisuutta Raamatussa. Älkää puhuko tai kirjottako, kun ette tiedä.

Maantiepyöräilijät! Ei olisi yhtään hullumpi idea käyttää vaikka vilkkuvaa kirkasta takavaloa myös kesäisin, vaikka melko valoisaa onkin. Iltaisin matalalta paistava aurinko luo puuston kanssa melko hämäriä varjopaikkoja ja kyyryssä polkeva pyöräilijä näkyy joskus hyvinkin vaihtelevasti. Suosittelen!

Olen hoitaja. Teen työni parhaani mukaan, niillä resursseilla ja mitoituksilla, kuin minulle on annettu. Hyvä omainen, älä huuda minulle.

Katson 10 hengen kakkuohjetta ja tarve on tehdä 20 yo-vieraalle kinuskikakku. Monet sanoo, että tarve on puolet suurempi. Ei, vaan tarve on kaksinkertainen. Keittiömies

Harjavallan sairaalan vapautuva valtava rakennuskompleksi on kokonsa puolesta passeli sijoituspaikka hyvinvointialueen massiiviselle byrokratialle. Kun vielä kaikki yhteydet ulkomaailmaan katkaistaan, on ratkaistu jo monta ongelmaa.

Olin varaamassa nyt sunnuntaina kaksi (aikuinen + lapsi) lippua junamatkalle Tampereelle ja takaisin. Matkustuspäivä ensi lauantai ja omien aikataulujen vuoksi en voinut varata toisiin aikoihin kulkevia junia. Edestakaiset liput yhteensä 77€. Ei vielä tullut minusta vihreän matkustusmuodon matkustajaa. Kannatan junaa, mutta rajat ne on hinnoillakin.

Turha on kitistä pyhäpäivistä, kun sellaisia ei enää ole oikeasti hetkeen. Kaupat auki aamusta iltaan yms. Ennen vain pakolliset työt hoidettiin. Sunnuntaipäivistä ei ole enää jäljellä kuin 100 prosentin sunnuntailisä.