Tekstareissa kehutaan vanhojen autojen ystäviä, harmitellaan puiden kaatoa Porissa ja Ylen Satakunta-aamulähetysten loppumista.

Kaikki vanhojen kulkuneuvojen päästömaksut pitää poistaa. Niiden käyttäjät juuri ovat luontoystävällisiä, kun uusien laitteiden valmistuspäästöt jää pois ja ajavat yleensä vähän. Kansa vaan köyhtyy ja päästökauppa siirtää haitat muualle, eli ei maailma siinä puhdistu. On ihme, kun anekauppa kukoistaa näin vielä tänä päivänä.

Suomesta on kovaa vauhtia tulossa tuulivoiman ja halvan sähkön suurvalta, joka johtaa vääjäämättä vetytalouden kehittymiseen ja monenlaisiin vihreän siirtymän investointeihin. Vihreä siirtymä tuo meille suomalaisille työpaikkoja, puhtaamman ympäristön ja riippumattomuuden Venäjän ja muidenkin rosvovaltioiden öljystä.

Porin kaupunki on parin viime vuoden aikana kaatanut satoja mäntyjä muun muassa teiden liittymistä ja viimeisimpänä Musan metsäpuistoista. Kaikessa hiljaisuudessa on kevättalvella kaadettu kymmeniä mäntyjä Isostamäestäkin. Täysin terveitä puita, näkee kannoista. Sen sijaan lahoja kelopuita on kulkuväylien varrella edelleen. Liittymien näkyvyys paranee pusikot raivaamalla, muutama tukkipuu ei näkyvyyttä estä. Mihin Porin kaupunki hamstraa mäntytukkeja?

Kun me nyt maksetaan tätä Yle-veroa niin kyllä Satakunnan radio ja sen aamulähetykset pitää säilyttää ennallaan. Ei kaivata Turun lähetyksiä aamulla, miks meiltä pitää kaikki viedä pois, nyt sit riitti!

Jos USA olisi hyökännyt Ukrainaan, eikä Venäjä, niin ainuttakaan pakotetta sille ei olisi määrätty ja Suomi avittaisi hyökkääjää, näin se menisi.

Jälleen uusi oikeustalo, jonka voi sitten purkaa 40 vuoden päästä. Kirjastorakennus huonossa kunnossa, puretaanko? Miksi komea, jopa upea, vanha tyttöjen ammattikoulu Antinkadulla, iso pihakin ei kuitenkaan kelpaa mihinkään? Odotetaanko, että sekin saataisiin purkaa?

Valittajat, jotka valittavat valittajista, muuttakaa Hesan keskustaan.

Minähän, 75-vuotias, leikkaan nurmikkoni just silloin kun ehdin, koska teen töitä, jotka eivät nuorille kelpaa. Annan työpaikkani heti ahkeralle nuoremmalle kunhan joku vaan huolii. Olisi jo aika minunkin päästä helpommalla.

Moni vihaa eläkeläisiä, varmaan kateudesta, ei kannata. Eläke on noin puolet palkasta, ja ei riitä aina kaikkeen tarpeelliseen. Nykyään vanhat joutuu käymään töissä, kun nuoret ei viitsi.

Puolueet ovat oman äänimääränsä varmistamiseksi luoneet mitä ihmeellisempiä virkoja ja työpaikkoja julkisten varojen rasitteeksi kuten nyt tämä uusi keksintö sote. Valitettavasti on todettava, että meillä täällä Suomessa on noin 200 000 verovaroilla elävää tyhjäntoimittajaa toverien ja kaverien tovereina ja kavereina. Ennen ei julkista taloutta tai työvoimapulaa saada järjestykseen kuin nämä tyypit saadaan tuottavaan työhön.

Huomasitteko miten eräs S- järjestö pyrkii vaikuttamaan hallitusneuvotteluiden lopputulokseen ? Vihervasemmiston aikana tämä maa vajosi tähän malliin. Surullista! Rohkeutta Orpo, rohkeutta.

Vaikka kokoomuslainen olen, niin täytyy sanoa, että Petteri Orposta ei ole pääministeriksi. Ei ainakaan oikeistolaiseksi pääministeriksi.

Kokoomus ei tiedä, Petteri ei tiedä, että mistä ryhmät neuvottelevat. Mikä on tavoite –kuka sen tietää? Toivon, että lopputulos olisi hyvää parempi.

Voisinko työskennellä lääkärinä, koska osaan ja olen toiminut (Suomessa) jollain alalla, vai pitäisikö vanhentuneen kokemukseni vuoksi ensin tehdä hoitotöitä, jollaisiin en kykene, vaikka ”vanhentunut” pääni yhä toimii. No, miten on?

Työssäkäyvien sosiaaliturvaa voi kehittää. Ei ole hyvä, että he saavat vain 900 e/kk enemmän. Tuotoksen lisääminen on oikea suure tukiviidakossamme.