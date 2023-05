Tekstareissa koetellaan lukijoiden oikeustajua ihmettelemällä rikostuomioiden pituuksia.

Suurin syy siihen, että takapuskurissa roikkuu joku melkein kiinni, on siinä, ettei takana tuleva ymmärrä turvavälistä höykäsen pöläystä. Turvavälin pitäminen on täysin takana tulevan vastuulla. Nämä peräkärpäset tuntuvatkin uskovan, että mitä lähempänä ollaan edellä menevän peräpäätä, sitä lyhyempi on matka kotiin.

Sinä, joka ajat toistuvasti maasturilla Käppärän koira-aitauksen viereen, oletko tietoinen, et ajo puistoon on kielletty! Kieltomerkki on puistokäytävän alussa! Uskomatonta touhuu!

Miksi Suomessa annetaan paljousalennusta, kun tehtailee rikoksia sarjana? Ei ihme, että suomalaiset alkavat kyllästyä tähän pelleilyyn. Oikeustajun mukaan rangaistuksia tulisi koventaa, kun rikokset lisääntyvät. Ei voi käsittää tätä nykysysteemiä.

Mahtaako olla oikein, että narkomaanit eivät ensin saa kirjata itseään pakkohoitoon, mutta voivat saada elinkautisen jostain, mitä eivät edes muista.

Voi Silja Paavola. Et varmasti sinä, mutta ammattiliittosi porukat, jotka luulevat saavansa liitosta jotain turvaa, niin he vielä tulevat kokemaan oman liittosi ja muiden liittojen aiheuttaman palkkojen ja muun työn tuhon Suomessa. Ay-liikkeen olisi korkea aika muuttua. Mutta turha toivo.

Olen kuunnellut Ylen paikallista ohjelmaa aamuisin töihin ajaessani, iltapäivällä myös ”yrittänyt”, mutta melkein aina joutunut vaihtamaan kanavaa, koska ohjelma ollut niin Turku/Varsinais-Suomi -keskeistä. Ehdotankin, että aikataulutatte jotenkin, milloin Satakunnasta/Porista tulee uutisia, ajankohtaista ohjelmaa. Satakunnan pohjoisosassa työssä käyvänä ja Porissa asuvana minua ei todellakaan kiinnosta, mitä Kupittaalla tapahtuu.

Jos ei täällä osaa olla, kuin täällä kuuluu, koneeseen ja sinne mistä tuli!

En biletä lauantaiöisin, enkä nuku sunnuntaipäivisin. (SK 25.5.) Haluaisin silti viettää sunnuntait ja muut pyhäpäivät mieluummin lintujen laulua, kuin ruohonleikkuria kuunnellen. Se "pyhäpäivän lepottaja", 70v.

Heh, harvempi eläkeläinen varmaankaan ajaa nurmikkoa sunnuntaisin ( SK 25.5). Nykyiset eläkeikäiset on kasvatettu pyhittämään lepopäivät = sunnuntait. Ne on ne nuoret ja työikäiset, jotka ovat sekoittaneet elämänsä ja elintapansa niin perusteellisesti, etteivät enää arvosta sitä lepopäivää. Olis se kyllä hienoa, kun kukaan ei meluaisi sunnuntaisin. Vaikka turha toivohan se on.

Jos joku saa katunsa lakaisusta vastaavan kiinni, jatka salapoliisityötä ja kerro miten saa lastensuojelusta ajan varattua alle vuoden?

Miksi uusi hallitus ei esitä lentoveroa hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi? Hyvin harvojen on pakko lentää paikasta toiseen, joten rankka verotus kaikille lennoille ja heti. Kiitos.

On käsittämätöntä, että kaikkivaltias media on sokeasti luovuttanut puhevallan perussuomalaisille. Ja vielä asioissa, joista on kauan opastettu suomalaisia tiettyyn suhtautumiseen. Erityisesti ilmasto- ja maahanmuuttoasioissa. On vaadittu empatiaa. Nyt media kuolaa persujen taatusti toisenlaisen asenteen perään.

Vauhtia soteen Varhila! Ystäväsi Krista Kiuru lupasi, että soten myötä lääkäriin pääsee 7 vrk:ssa. Mahdotonta, koska soittopyyntöön ei ole yli kuukauteen vastattu. Ennen sotea vastaussoitto tuli Itä-Porissa 99%:sti samana päivänä. Ilmainen neuvoni: Suorittavaan portaaseen väkeä lisää hallintoa keventämällä.

Mielestäni Krista on ainoa maalaisjärjen omaava. Tsemppiä nuoriäiti. Repa

Kiitos Musan Salamalle, että valtasitte jälleen tänäkin kesänä Rinteentien pysäköintialueeksenne. Esimerkiksi torstaina koko tienreuna täynnä autoja, vaikka siinä on kieltoalue. Hienoa esimerkkiä näytätte.