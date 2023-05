”Ilmaiset paikat olivatkin käyttäjille kalliiksi tullut sakkorysä – Sama ilmiö on Porissa jo nyt”

Tekstareissa kiukuttavat kiekkopaikkojen sakkorysät, Leijonien surkea menestys ja vanhojen rakennusten purkamisvimma.

Tekstareissa koetaan, että Porin keskustan ilmaisista kiekkopaikoista on tullut ikäviä sakkorysiä.

Ilmaiset kiekkopaikat tyhjensivät Oulussa keskustan. Puolen tunnin ja tunnin paikoille ei ollut tarvetta, koska asiointi kaupungissa vaatii pidemmän ajan. Ilmaiset paikat olivatkin käyttäjille kalliiksi tullut sakkorysä. Sama ilmiö on Porissa jo nyt. Keskustassa on jatkuvasti lukuisia lyhytaikaisia kiekkopaikkoja tyhjänä. Löytyypä yksi turha tyhjä 15 minuutinkin paikka Länsipuistossa, joka jatkuvasti hyvin ruuhkainen. Parkki-Pirkot ja -Petet vahtivat sitten tiukkana näitä turhia paikkoja, jotta varmasti pysyvät tyhjinä.

Nyt on koirarekisteri. Seuraavaksi kissat. Koska oravat?

Kyllä ruoka halpenee: jokin aika sitten kurkku maksoi 0,99, viime viikolla 2,09, tänään 2,79. Halpuutettiin hintoja!

EU jatkuvasti iskee miljardien sakkoja amerikkalaisille yrityksille. Onko tässä mitään järkeä. USA:n pitäisi puolustaa Suomeakin. Ei tilanne tällä parane. Luulisi yhteistyön parantavan kaikkien etua. Mutta tätä EU ei halua.

Ei voi kuin todeta, on tyhmiä johtajia EU:ssa. Blondipäätösten ansiosta on joka maan talous kuralla. Tyhmyys tosiaan tiivistyy porukassa.

Kun Porin oikeustalo on näin äkkiä kulunut loppuun, liekö syy liian kova tuomioiden jako? Vai kuluvatko muut vastaavat loppuun yhtä äkkiä?Taisimme valita samat ”etujemme ajajat” uudelleen Porin valtuustoon, eli ne jotka tyrivät linja-autoasemankin meiltä.

Nuorten väkivaltainen toiminta johtuu aivan varmasti tv-kanavien valtavista rikos ohjelmista. Aina on ihmisiä, jotka matkivat. Sen huomaa muoti-ilmiöistä, jotka ovat välillä ihan hulluja, kuten polkupyörä ilman lokasuojia, mikä tuo kurat ketjuille ja polkijan syliin. Eli muotia on väkivaltakin, mistä voi lähinnä syyttää tv-kanavia eikä niinkään nuorisoa. Kumma kun ei tähän saada lakia estämään väkivaltaohjelmia.

Porissa osataan tuhlata rahaa purkamalla kaikki vanhat ja vanhahkot rakennukset pois. Voisi nyt kuluttaa reilusti rahaa purkamalla ns. matkakeskuksen pois. Siinä saisi rahaa palamaan aika hyvin.

Nyt kansanliike vaatimaan takaisin Porin vanhaa linja-autoasemaa. Kenen ”kuningasajatus”oli tämä uudistus, varmaan jonkun, joka ei ole käyttänyt koskaan linja-autoa kulkuvälineenä. Mikä vimma on yleensäkin muuttaa toimivia rakenteita? Se pätee muillakin aloilla. Ei ole häpeä palata entiseen jos se palvelee paremmin käyttäjiä.

Miksi tienviitoissa ja opasteissa nuukaillaan niin, että esimerkiksi Väinölän päiväkotia on mahdotonta löytää.

Nuorennusleikkaus Leijoniin. Myös Jalonen ja Selin vaihtoon, Anttila onneksi tajusi itse. Ei ole mikään eläkevirka.

Suomi–Kanada 4–1. Jaa miksikö? No siksi kun Suomi hävisi juuri samasta syystä, millä se on joskus tärkeitä pelejä voittanut eli Kanada pelasi joukkueena ja Suomi yritti yksilöinä väkisin. Kanadalla oli selvä strategia pelikirjassaan ja Suomen strategia loisti poissaolollaan. Mentiin ja mentiin eikä pelattu järjestelmällisesti. No vielä sen verran, että suurin huomio ennen kisoja ja niiden aikana oli kiinnitetty eri tahoille tuleviin miljoonavoittoihin.

Todella huono joukkue Suomella jääkiekossa, mutta kyllä se tiedettiin jo ennen kisoja eurohokituuri ym. perusteella oli huonoin. t. Näin

Sulkee toimiva linja-autoasema ja tekkee kilometri päähä pelkä pysäki. Sit sulkee tiä vaikkei ol ennää vanhaa asemakaa toiminnas. Koffeli touhui.

Koffeli koohottaa, toohottaa ja touhuu, niät et painelee suajatiälleki punasil valoil. Ei tosin tee sitä toiste. Pöffeli taas mennee punasii päi uurestas ja uurestas. Pöffeli o koffeli onttopäisempi serkku.

Kokemäellä Branderin pirtti nimenä vaivasi minua, kun muistan sen jo 1960-luvulla olleen Paloheimon talo, ja onhan se 1935 sen ajan tapaan Brander muutettu Paloheimoksi.