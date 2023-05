Tekstareissa lukijoitamme puhuttavat matkakeskus ja vanhan linja-autoaseman kohtalo.

Kyllä Pori aika kuuluisa on. Jyväskylässä satuin kuulemaan, kuinka porukat naureskeli Porin hyvin ilmastoitua ”matkakeskusta”.

Linja-autoaseman adressi. Olen samaa mieltä. On tyhmin päätös ollut hylätä hyvä toimiva asemarakennus, pitää sitä hunningolla. Siellä kaikki tarvittavat toiminnot. Takaisin päättäjät se saatava. Entinen aseman talonmies, tiedän, että rakennus on hyvässä kunnossa. Hannu Niittymäki

Minä ainakin laitan heti nimeni adressiin vanhan linja-autoaseman palauttamisesta käyttöön. Takavuosien ehkä hölmöin poliittinen päätös jättää keskeisellä paikalla oleva asema tyhjilleen. Samaan aikaan kilometrin päässä ihmiset manaa tuulessa ja tuiskussa odotustilojen puutetta.

Hei ihmiset! Isot ja pienet, ajelkaa pikkuisen hiljempaa, teillä kun on kaikenlaista pikkueläintä, siiliä ja linnunpoikaa liikkeellä. Ne on tänne syntyneet niin kuin mekin.

Nyt alkaa lämpimät kelit. Älä jätä rakasta lemmikkiäsi koiraa kuumaan autoon. Kun menet asioille, jätä koirasi mieluummin kotiin, kuin autoon. Koira on ihmisen paras ystävä ja ihmisen armoilla. Anna koirallesi mukava kesä.

Porissa on Suomen upein uimahalli. Paikat pidetään hyvässä, siistissä kunnossa. Kiitokset siivoojille. Näin hallikauden loppuessa kiitokset lippu/kahvilakioskin henkilökunnalle, uimavalvojille ja muulle henkilökunnalle hyvästä palvelusta. Jo ennen klo 6 aamulla on parhaimmillaan 50 senioria odottamassa ovien aukeamista halliin eli hallilla on käyttäjiä. Hyvää kesää kaikille, maauimalassa tavataan. Paria tenttiä vaille uimamaisteri

Maailman onnellisin kansa paitsi huuhtoo kakkansa juomavedellä, myös lämmittää tuota hyvää juomavettä saadakseen rasvaiset marinadimömmöiset muovikippansa pestyä automatkan päässä olevaa kierrätystä varten.

Hämmästyttää, kummastuttaa kaupungin toiminta. Aittaluodonkadulle rantaan menoon asennettiin syksyllä kulkuesteet veneitä kuljettavien kiusaksi, nyt ne onneksi poistettiin ja kaivettiin ylös. Veneilijät kiittää. Näilläkin kustannuksilla olisi täytetty monta kuoppaa kaduilla. Tanttiselle myös kiitokset ranta-alueen kunnostamisesta.

Pahoinvointialueiden johtoportaaseen on valittu mestariselittäjät. Kiurua ei ole asian tiimoilta enää näkynyt julkisuudessa.

Juu ja eläkeläisten pitää leikata pyhinä ruohoa, kun on arkena tekemässä ansiotöitä vieden nuorilta ja työikäisiltä työpaikat. On niillä rankkaa, kun ainoa huvi on kiusanteko.

Kun urheilu-uutisissa puhutaan rasistisesta käytöksestä koripallo-otteluissa, olisi hyvä tietää tarkemmin. Tämä olisi hyvää tiedonvälitystä. Antti Pekola

Miksi Leijona-paitojen pelaajanimistä puuttuvat ääkkösistä pisteet? Mihin suuntaan kumarretaan, kun kotimaalle ja suomen kielelle samalla pyllistetään? Tietääkö joku?

Hoi porilaiset! Mul o töis seinäl taulu jos lukee ”Koffeli”. Moni mu asiakkaist kysyy mitä se tarkottaa? San sää ny, ko must sitä o kauhee vaikee suamentaa.

Talo ja tavara peritään isiltä mutta viisas vaimo on taivaan lahja.

Kyllä miekka pitäisi jo olla paikallaan poliisilaitoksen seinällä. Eihän muuten kukaan tiedä, missä Porissa on Miekkahotelli.

Toivon, että sinä ”pyhäpäivän lepoottaja” muistaisit lepoottaa myös sen lauantai-illan ja seuraavan yön. Ah, niin usein valvon kyseisen yön bileittesi vuoksi sinne pyhäaamuun asti. Ja sitten pitää jaksaa töihin lähteä. Meillä kaikilla ei ole pyhänä lepopäivä.