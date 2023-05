”Mikä pakko on ajoittaa nurmikonleikkuu juuri sunnuntaipäivään tai –iltaan?”

Ruohonleikkuun ajoitus omakotialueella herättää tunteita.

Mikä pakko on ajoittaa nurmikonleikkuu juuri sunnuntaipäivään tai -iltaan? Luulisi jokaisella löytyvän arkipäivinä sen verran aikaa, että saa tuon meluisan askareen suoritettua. Koneenkäyttäjällä itsellä kyllä on kuulosuojaimet korvilla. Me naapurit haluaisimme pyhittää lepopäivän ja ”lepottaa pyhäpäivän”.

Tuorsniemen ruohonleikkuusta valittavalle (SK 22.5.). Sinultako pitäisi tulla kysymään lupa milloin saan aloittaa leikkuun omalla pihallani? Lopeta naapuriesi kyttääminen ja hoida vain omat heinäsi.

Onko järkeä pestä autonsa piha-alueen nurmikolla? Näitä löytyy.

Onnea ja voimia Tuorsniemen eläkeläismummuille toivoo Arantilasta ruohoa leikkaava eläkeläismummu!

Työsuhdepyörää hankkiessa kannattaa huomioida että jos haluaa pyörän omaksi sopimuskauden päättyessä, siitä täytyy maksaa senhetkinen käypä hinta, jotta työntekijälle ei muodostu veronalaista tuloa.

Terve, kunnostaan huolehtiva ihminen ei tarvitse sähköavusteista polkupyörää tai potkulautaa. Omin voimin liikkumalla saa hyvää treeniä lihaksille! Pitkille työmatkoille sähköpyörät sopivat mainiosti.

Traktorimönkijät yleistyvät Porissa, mopoautojen kärkikaupungissa. Miksi? Traktorimönkijän huippunopeus 60km/t ja mopoautolla 45km/t. Lisäksi traktorimönkijän ajo-oikeuden saa pelkän teoriakokeen suorittamalla. Siinä syy mopoautojen suosion laskuun. Hitaan ajoneuvon tunnustakaan ei mönkijä vaadi.

Minulla ei ole ajokorttia,mutta näin maalaisjärjellä ajatellen perässä oleva auto hiillostaa sinua takapuskurissa kiinni, koska yksinkertaisesti ajat liian hitaasti tai perässä hiihtäjältä puuttuu kaukonäkö ja molemmilta teiltä tilannetaju liikenteessä.

Heikkohermoiset hoitajat pois muistisairaiden osastoilta! Ei ole iäkkään ihmisen vika jos sairautta, kohdeltava kunnioittaen!

Voisiko joku laittaa alulle nimi keräys listan Oomin kalliin määräaikaissopimuksen kohtuullistamiseksi? Kalliista sopimuksesta on voitava päästä eroon. Oomilta ei suostuta kertomaan sopimus sakon suuruutta. Olisin valmis vaikka maksamaan, että pääsen Oomista eroon. Eikö tähän voi kukaan puuttua?

Kun kritisoidaan omaa sähkön hintaa nyt, niin sopimuksen on tehnyt kaksi osapuolta sovittuun hintaan, sovittuun ajanjaksoon. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Nyt eikä ennenkään ole ollut.

”Sähkön hinta alas” oli yksi Perussuomalaisten vaaliteemoista. Nyt sähkö on lähes ilmaista, mutta kiitos halvasta sähköstä kuuluu vihersiirtymälle, jota perussuomalaiset vastustavat.

Mites tämä nyt mahdollista? Hallitus ei ole vielä vaihtunut, mutta dieselin hinta on pudonnut melkein 40 senttiä. Ja sähkö on lähes ilmaista. Kaikki kunnia Sannan hallitukselle. Ehti sittenkin ennen persuja.

Kuka enää jaksaa Krista Kiurua. Suomen kallein jarru.

Soten piti helpottaa hoitoonpääsyä ja alentaa kustannuksia. Nyt näyttää hoitoon pääsy vaikeutuneen ja kustannukset kohonneen. Satakunnassa asiakasmaksut ovat kohonneet 32 prosenttia. Mikä meni pieleen Krista ja Kirsi?

Kuka on viime kädessä vastuussa siitä, että terveysasemiin ei saa yhteyttä puhelimitse? Vastuulliset esiin, kyllä tälle asialle on nyt voitava jotakin!

Siis eikö vieläkään ole tulossa parannusta bussivuoroihin Koivistonluodosta/Väinölästä Mikkolaan. Täältä pääsee paremmin ostoksille Puuvillaan!

Poliisitalon remontti näyttää olevan valmis. Mutta missä on poliisitalon miekka rakennuksen päädystä?

Tietysti suomiänkyrät ovat eturivissä vaatimassa politiikkaa urheiluun, joka ei sinne kuulu.

On surullista seurata, kuinka osaa maailmaa aivopestään, kun Ukrainan sodan alkusyistä vaietaan tahallisesti ja puhdistajasta tehdään enkeliä?