Tekstareissa murehditaan jälleen kerran, miten pankkien supistuneet asiakaspalvelut kohtelevat vanhuksia.

Sampsa Katajan kanssa varmaan moni on samaa mieltä. Olisi hyvä, jos poliitikotkin kykenisivät itsensä tarkasteluun, millainen hallintomalli paikallisesti tulikaan luotua? Satakunnassa median mukaan maan raskain ja kallein hyvinvointialueen byrokratia.Voisi sieltäkin muutaman toimikunnan pudottaa ja luopua niistä taloudellisista puolueiden tukiaisista. Hallintohimmeli on aika raskas ja kallis meille veronmaksajille.

Porin hammashuollolle: Tyhy-päivän tarkoitus: Päivä kannattaa suunnitella niin että kaikki osallistujat viihtyvät. 0-budjetilla ja pakko-osallistumisella varmaan onnistuu.

Kiitos Inna. Oliko eka lahja porilaisille, tonttien vuokrien korotus. Oliko pakko. Poistaahan Orpokin indeksikorotukset.

Erkki

Pankkien palvelut. Ajattelin asioida ensimmäisen kerran Op Kpään konttorissa. Avoinna vain kahtena päivänä viikossa. Ovesta sisään astuessani oli kolme jonoa, pisimmässä 15 henkeä... ei infoa eikä vuoronumeroa käytössä. Eipä siinä jalkavaivaisen muu auttanut kuin kääntyä takaisin. Aika hankalaksi on tehty vanhusten ja sairaiden asiointi. Kaikki eivät osaa käyttää nettiä ja puhelimellakin asioiden hoito on hankalaa. Olemmeko palveluille vain maksumiehiä? Toivoisin hieman kunnioitusta vanhuksia kohtaan.

Suomi on hölmöläisten maa, terveisin valkoposkihanhi.

Ennen vanhaan oli talonmiesten tapana talven jälkeen pestä paloletkulla liikekeskusten, kerrostalojen ja koulujen asfalttipihat puhtaiksi talven hiekoitusten jäljiltä. Miten pesut hoidetaan nykyisin vai eikö sitä tarvetta enää ole?

Terveisiä Vihreille. Tulivatko Talvivaaran ympäristöasiat todellakin kuntoon edellisellä vaalikaudella, kun niistä ei edes vaalilupauksissa mainittu.

Haloo torin ja kävelykadun Ärrät. Tupakan natsoja ja räkää terassialueet täynnä. Nuoriso notkuu terasseilla jalat pöydillä. Rotia ja kuria. Kiitoksia.

Petri Hurua ei kiinnosta mikään muu asia kuin Pori–Helsinki-välinen lentoliikenne. Kaikki muut asiat ovat sivuseikkaa?

Eki

Voi voi Panu Rajala, kuka sulhanen lähtee hääpäivänään kuljettamaan häissä töissä ollutta henkilökuntaa kotiin ja jättää morsiamensa yksin? Olet sovinisti, ei tässä muuta voi sanoa.

Huumeongelma rehottaa käytön ja myynnin käytännön oikeuksien takia. Molemmista täytyy riistää vapaus tarpeeksi kauaksi.

Miksi on välttämätöntä esittää usealla tv-kanavilla sarjaohjelmina huvikalastusta? Niissä kun saaliilta revitään koukku suusta ja sitten päästetään takaisin veteen. Tai kun huvitellaan tuulastaen, terävä keihäänkärki tökätään läpi kalan, joka siinä räpistelee tuskissaan.

Taidan olla outo tyyppi. En pelkää kuolevani. Pelkään sitä, miten kuolen (P-EFOS 137), mutta olenpa jo 55 vee ja tolkuissani sekä tehohoidon kieltänyt.

Nyt on alkanut lämpimät kelit. Koiria ei saa jättää autoon. Jättäkää koira kotiin, jos on tilanne, että koira pitäisi jättää autoon, kun olette asioilla. Kun auto on parkissa, lämpö nousee nopeasti kuumaksi. Koiralla on myös kuuma turkki, joka nostaa koiran lämmön nopeasti. Jos näet koiran kuumassa autossa, puutu heti.

Hallitusohjelmasta neuvotellaan. Tuleeko sinne vaatimus Suomen eroamisesta sekä EUsta että euron lakkauttamisesta. Eihän perussuomalaiset mitenkään voi mennä hallitukseen ilman näitä ennen vaaleja vaatimiaan tavoitteita. Tai sitten kyllä oli kyseessä kaikkien aikojen puhallus Purran porukalta. Miksi persut päästetään näin vähällä aina tyhjän puhumisesta.

Suuret kiitokset Porin Linjojen kuljettajille. Sen lisäksi, että pelastitte lauantaina lasten tivoliretken, pelastitte aikuisen monesta murheesta, mitä voi kadonnut lompakko lapsiperheessä aiheuttaa. Kiitos että muistutitte meitä siitä, että rehellisiä ja hyväntahtoisiakin ihmisiä vielä löytyy. Olette mahtava tiimi!

Kiitolliset tytöt