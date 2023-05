Tekstareissa kysellään, tukeeko Pori lasten hyvinvointia järjestämällä ilmaista sisäänpääsyä maauimalaan.

Sinä, joka löysit 11.5. avaimeni Prisman ostoskärryistä ja veit neuvontaan isot kiitokset yli 80-v. mummelilta.

On se kumma, miten kaikki muut "nippelinappeli" tahot on saatu koronakorvausten piiriin, mutta ei edelleenkään niitä "perustason" hoitajia, ainakaan täällä Porissa. Hävetkää!

Jos taloyhtiöissä ei osakkeenomistajat vaihdu, niin mitä "uusia naamoja" yhtiökokouksiin pitäisi löytää? Ihmettelen vaan...

Niin samat henkilöt haluaa taloyhtiön hallituksiin, ei tietoa, ei taitoa! Mutta kova halu tehdä itsensä tärkeäksi. Herätkää osakkaat ja valvokaa mitä tapahtuu?

Järjestääkö Porin kaupunki jälleen maksutonta sisäänpääsyä lapsille ja nuorille Porin maauimalaan, ja näin ollen edistää ja tukee heidän liikkumistaan ja hyvinvointia. Lapset jo kyselivät

Ajelin juuri Toejoella, Isossasannassa ja Porkassa ihastelemassa kesään heräävää luontoa. Ilahduin suuresti siellä täällä olevista narsissi-istutuksista. Kiitos kaupungin työntekijöille.

Pirkko Turpeisen-Saaren kirja: Lupa olla julma, vuodelta 2020 antaa aivan erilaisen kuvan Jugoslavian hajottamisesta, mitä saimme tiedotusvälineistämme tapahtumien aikana. Hänen tiivistelmänsä tapahtumista on: näin Nato-maat ja Suomi toimivat, kun serbien kansanmurha toteutettiin YK:n silmien alla. Tosikertomus valheista, juonitteluista ja valheista.

Katri M. kyseli roskanpoimijoiden lainaamisesta (SK 13.5.). Kaupungin luontopajalta Veturitallinkadulta niitä saa lainata ilmaiseksi.

Jos Puuvillan perusturva ei vastaa 4 vuorokaudessa, miten pitää toimia, kyselee 85-v. yksineläjä.

Muistakaa ny kolleegat, et ei laitet sitä suolaa vettee, enne ku se kiahuu. Muute tullee teräskattilaa semmosii flaimui.

Keittiömies

Minkä hemmetin takia autojen tarvii ajaa toisen takapuolessa kiinni, etenkin Audi ja bemarikuskit tekevät tätä. Kunnon sakot, jos ei ole kunnon turvaväliä!

Hämmästyttää Porin virkamiesten kannanotot: "Näin ei pitäisi tapahtua/käydä/olla mahdollista käydä/en voi ottaa kantaa/asiasta vastaa taho x." Oikea vastaus: "Näin tapahtui, hoidamme asian."

No nyt se on todistettu: polttoaineet Euroopan kalleinta, mutta niin on myös autot ja siihen liittyvät maksut.

Mikäli Olli Rehnistä tulee Suomen seuraava presidentti, muutan välittömästi ulkomaille.

Pornoriippuvuus johtuu puolison pihtauksesta, kun itse ei halua erota parisuhteesta.

Kiitos SK:n pääkirjoituksen otsikosta 14.5. ”Äidin rooli on edelleen erilainen kuin isän”. Olen täysin samaa mieltä. Myös tytöt ovat erilaisia kuin pojat. Näitä totuuksia ei ideologiat muuta.

Huutamisen hallinnut artisti vei Ruotsin euroviisuvoittoon kappaleella, jollaista Topi Kärki -vainaa tai Kassu Halonen eivät olisi ikinä alentuneet tuhertamaan.

Avatun kirjeen saajalle (14.5.). Olen lähikuukausien aikana saanut 3 eri henkilölle ja eri osoitteisiin lähetettyä kirjettä. Jakaja ei ollut Posti. Tutkipa mitä osoitekentässä pienellä lukee. Jos siinä on postiin viittaava jakajatieto, niin silloin voit viedä väärin jaetun kirjeen postiin ja sieltä se uudelleen lähetetään oikeaan osoitteeseen. Muussa tapauksessa voit itse viedä kirjeen oikeaan osoitteeseen. Omassa tapauksessani oikea saaja oli useiden kilometrien päässä.

Ruosniemen koulun kuntoalasajo alkoi silloin, kun talonmies jäi eläkkeelle ja uutta ei palkattu. Mopohulikaanien termiittityö alkoi.

Taas haettiin pakolainen ruatsista puhumaan tyhmille suamalaisille pask... suurituloisten verorosenttia alas, köyhät kyykkyyn. Eikö palkansaajat herää herrojen toimintaan nytkään?

Milloinkahan yritykset palaavat taas ydinasiaan ja alkavat pitämään huolen itsestään. Ja osakkeistaan. Nyt on täysin unohdettu käsite omistus ja osake. Puhutaan vain työntekijöiden hyvinvoinnista. Mutta tätä menoa ollaan pahoinvoinnissa. Kun yritysten arvot nollaantuvat.