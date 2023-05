Tekstareissa murehditaan, ettei kaikissa terveyskeskuksissa ole enää mahdollisuutta syödä kevyttä tai kasvisruokaa, koska sitä ei ole tarjolla enää. Valmiita eineksiä päivästä toiseen.

Seuraavan kerran kun Seta järjestää messuja ja muita pippaloita kirkkoon, jättäkää se provosoiva liputus liputtamatta. Niin sopu säilyy.

Nyt kun päätetään säästöistä, voisi aloittaa kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä. He ei tarvitse niin pitkiä aikoja sitä, puoli vuotta riittää, hyvätuloisia kuitenkin.

Meillä Kauttual taksikuski opettaa muksuil, millai ajellaan alaikäsel yleisil teil mopoil ym. kulkineil. Näin on

Porin kaupungin sivistystoimiala: Miksi koulujen välisiä urheilukilpailuja järjestetään edelleen? Ennen kyse oli lasten monipuolisesta liikuttamisesta ja osallistuminen jokaiselle harrastuneisuudesta riippumatta oli mahdollista. Nykyään kilpailuihin osallistuu ne lapset, jotka harrastavat ja kilpailevat vapaa-ajallaankin. Ulkopuolelle jää valitettavasti juuri ne, joille soisi myös unohtumattomia, erilaisia kokemuksia. Koulussa, jos missä, jokaisen tulisi olla samalla viivalla.

Ilpo Pikkarainen kirjoitti asiaa 9.5. Todellakin, auton tuulilasin sivukarmit peittävät näkyvyyttä. Ajajalla on tarpeeksi tekemistä seurata muuta autoliikennettä, ryhmittymisiä ja ennen kaikkea varoa jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja sähköpotkulautoja. Joten olisi toivottavaa, että yhteispeliä löytyisi myös heiltä, etteivät suin päin sivulleen katsomatta lähtisi ylittämään katua.

Länsimainen sivilisaatio on aina käyttänyt hillitöntä omien oppiensa mukaista onneen pakottamista muita sivilisaatioita kohtaan. Innokkuus tähän toimintaan tapahtuu tarvittaessa väkivalloin ja kysymättä kohteelta mitä mieltä se on asiasta. Kultainen sääntö: älä tee toisille sitä mitä et haluaisi itsellesi tehtävän on muutettu muotoon tee sitä mitä et haluaisi itsellesi tehtävän.

Nyt on ollut lehdessä useampi ilmoitus opastetusti kierroksista Porissa ja ympäristössä. Ajatus oli näihin osallistua ja ympäristöömme tutustua näinkin. Mutta, eipä näissä ainoassakaan mainita hintaa. Meidän, joilla on tiukkaa rahasta ja kiinnostusta näihin tapahtumiin ei ilmeisesti ole tarkoitus osallistua!

Juuri kun vapaa-aikansa roskia keräävät upeat ihmiset siistivät maisemaa, tulee seuraava "remonttireissu- porukka". Ja taas on muutaman kilometrin päässä pahvimukeja, lusikoita ja muovikassia, yäk!

Mihin katosi hyvinvointialueen tasa-arvo? Osassa hyvinvointialueen terveyskeskuksia on oma keittiö ja henkilökunta on ruokaillut työpaikkaruokalassa. Nyt jonkun ylemmän tahon päättämänä henkilökunnan ruoka on muuttunut. Ei ole mahdollisuutta syödä kevyttä tai kasvisruokaa, koska sitä ei ole tarjolla enää. Valmiita eineksiä päivästä toiseen. Hyvä ruoka, parempi mieli – jo tämäkin on viety terveyskeskusväeltä. Satasairaalassa tarjolla kahta eri lounasta ja salaattipöytä. Pettynyt

Sinulle, joka vaadit maahanmuuton pysäyttämistä (SK 13.5.). Uudelleenkoulutus ei poista sitä tosiasiaa, että Suomessa syntyvyys laskee radikaalisti ja maan väestö tyrehtyy ilman maahanmuuttoa. Haluatko, että Suomi lakkaa olemasta ennen pitkää?

Ilari Tapio (13.5.) osui naulan kantaan. Kun hehtaarin rantatontille myönnetään 80 neliötä rakennusoikeutta, on kyse puhtaasti ihmisten mielivaltaisesta simputtamisesta ympäristönsuojelun nimissä.

Taloyhtiön kokouksessa ei ole mitään säälittävää. Ne samat naamat hoitavat myöskin sinun omaisuutta taloyhtiössä. Asenteesi on säälittävä.

Lukioikäinen lapseni haki montaa kesätyöpaikkaa Porin kaupungilta, ei mitään vastausta? On pakko ihmetellä, miksi Porin kaupunki ei ilmoita mitään. Ei ihme, että nuoret lähtevät täältä muualle.