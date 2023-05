Voiko tanssikoulun kevätnäytöksessä pyörittää pyllyä lasten edessä? Voiko surra, jos vainaja on vanha? Voiko enkelillä olla tummat hiukset? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohtii innokas tekstailijajoukkomme.

Lämmin kiitos poliisille, joka tuli pysäyttämään liikenteen Kespan risteyksestä, että päästiin turvallisesti yhtenäisenä letkana matkaan, ja teille autoilijoille, jotka lauantaina 6.5. kunnioititte 50 pyörän letkaa muun muassa risteyksissä. Ajoimme reilun tunnin muistoajon kauniissa Meri-Porin, Ahlaisten ja Merikarvian rantatien maisemissa päämääränä Köffi.

Kyllä nyt oli pilattu ennen niin hieno tanssikoulun kevätnäytös. Näytöksessä esiintyi lapsia viisivuotiaasta alkaen, jotenka sinne ei olisi kuuluneet nuorten naisten twerkkaus-esitykset. Ikävää, että kaikesta pitää nykyään tehdä niin seksintäyteistä. Näytökset ovat olleet ennen niin ihania, mutta nyt ei voi sanoa samaa. Moni oli kanssani samaa mieltä.

Satasairaalan työntekijänä luen todella hämmästyneenä hyvinvointialueen johtajan väitteen siitä, että ”sairaala toimii hyvin”. Toimii vielä jotenkuten, kun venytään viimeisillämme. Ei kuulosta siltä, että mitään apua superraskaalta hallintoportaaltamme olisi tulossa...

Kirsi Varhila paljastaa tilannekuvansa puutteellisuuden väittäessään Satasairaalan toimivan hyvin! Päivystys pyörii kalliilla ostofirmoilla, kun omat työntekijät on poltettu loppuun. Moni erikoisala toimii vain näennäisesti ja epäpätevin voimin. Tulkaahan oikeasti tutustumaan, aluehallitus.

Älkää puhuko suru-uutisesta, kun ikäihminen kuolee – kun he haluavat jo päästä lepäämään. Sehän on luonnollinen asia. Asenteet pitäisi muuttua, suru on todellista vain nuoren kuollessa.

Postin palvelu on liian huonoa. Leikkauslaskun tulo kesti 12 päivää, vaikka asun toisella puolella k.o.leikkauspaikkaa ja 2 päivän päästä olisi tullut lisämaksua. Että näinkin sattuu. Ja ilmaisjakelutkin tulee milloin tulee, eikä aina ollenkaan.

Nyt täytyy kyllä oikein kiittää Porin kaupunkia uusista liikennemerkeistä Itsenäisyydenkadulla. Lisäksi ajokaistojen yläpuoliset, aiempaa selkeämmät opasteet helpottavat liikennöintiä keskustassa.

Kalaholma on ollut kesäisten poutapäivieni retkeilykohde jo vuosikymmeniä. Kahvit termariin ja pestävät matot takakonttiin. Aurinkoiset kahvit rantatörmällä mattojen kuivahtaessa telineillä. Puhtaat matot kruunaavat nautinnon.Voisiko kaupunki suoda meille vielä tämän vaatimattoman kesäisen riemun?

Ei voi olla totta, jos ehdonalainen alla ei voi tuomita uudesta rikkeestä. Tästä nuoret tykkää.

Erkki Teikari iso kiitos! Nyt pikavauhtia kännykkälaki kuin Ranskassa, jos ei muuten saada vanhempia ruotuun.

Sitten kun minä joskus harhailen pitkin maita ja mantuja pelkät tohvelit jalassa, vain yöpuku yllä ja jokunen papiljotti päässä muistamatta minne menen tai mistä tulen ja lisäten valtiontalouden taakkaa, älkää uutisoiko iäkäs tai ikääntynyt. Jokaisella on jokin ikä, jokainen ikääntyy ja on ikääntynyt, pieni lapsikin. Älkää haukkuko senioriksi, varttuneeksi, ikinuoreksi, ikäihmiseksi, harmaaksi pantteriksi älkääkä kypsään ikään ehtineeksi. Vanha on vanha ja vanhus on vanhus. Tyylikästä.

Kun Porin kaupungin infran kunnossapito maalaa sähköpotkulautojen pysäköintialueet kevään ja kesän aikana, niin olisiko mahdollista myös uudelleen maalata suojatiemerkinnät? Ne ovat ympäri kaupunkia kuluneet monista suojateistä lähes tyystin pois.

Yks mu työkaveri on saanu vähä traumoi, ku joskus kaua sit häne sillone opettajas ei antanu hänel enkelisiipii koulu näytelmäs. Hänel ku oli tummat hiukset, ja opettaja mielest enkelil pittää ol vaalee tukka. Hän on tästä kyl jotenki selvinny, mut ei kai ennää toivottavasti kukkaa opettaja toimi noi ikävästi.

Pitkästä aikaa haen itselleni työpaikkaa ja pääsen työhaastatteluun. Onkohan järkevää kertoa luottamusmiestausta?

Mikään ylempi voima ei pakota meitä elämään nykyisellä tavalla, jolla luonnon tuhoutuminen on välttämätöntä. Me vain itse haluamme elää niin. Elämäntapamme seurauksena esimerkiksi talousmetsistä on tullut meidän aikamme luonto.