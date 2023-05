Sotefloppi, taksifloppi, pandafloppi ja mitä vielä. Tekstailijan mielestä floppilistaan voisi vielä lisätä koulutkin.

Ne lapsiparkit on kauppojen edessä suunniteltu siten, että lasten kanssa olisi mahdollisimman turvallinen reitti kauppaan.(8.5.) Siellä parkkipaikalla ajetaan usein varomattomasti, ja jos on useampi lapsi ja kärryt, niin millä niitä kaikkia vahdit? Kyllä me vanhuksetkin liikuntaa tarvitaan. Invapaikat on sitten erikseen.

Parkkipaikkakytällä on röntgenkatse, kun tietää, kenellä on työeläkekortti taskussa. Mutta miksi ihmeessä lapsiperheiden tulisi päästä kaupan oven eteen? Kun seuraa lasten (ja vanhempiensakin) läskiintymisvauhtia, niin heillehän tuo kävely vähän kauempaa tekisi terää. Kauppa tekee lapsiperheparkeilla samalla pyllistyksen meille, joilla on liikuntavaikeuksia, mutta ei tarpeeksi invakorttia varten. Ehkä meidän rahat on huonompia.

Kyllä Varhila puhui täyttä asiaa SK:ssa hyvinvointialueen poliittisesta päätöksentekokyvystä. Säästöjä tulee, kun lopetetaan joka toinen tarpeeton päällikkövirka. Niin ei tarvitse heikentää palveluja.

Sotea virkattu noin 12 vuotta, yhä levällään kuin joriinin juuret. Asiantuntijoita ei kuunneltu, poliitikot päättivät. Oli lehmäkauppoja, siltarumpu politiikkaa ym. Tämän päivän sote sisältää mm. syviä kuoppia, rahan tuhlausta, pompottelun lisääntymistä ja ehkä maailman parhaan terveydenhoitojärjestelmän romuttamisen. Sote on sodan jälkeisen Suomen suurin kansaan kohdistuva uudistus. E. N

Surullisena luin juttua ns. hyvinvointialueen tulevaisuudesta. Muistelin kuinka nuoruudessani asiat hoidettiin. Oli kunnanlääkäri, jolla kummasti riitti aikaa potilailleen. Sitten tuli omalääkäri. Ajan sai tarvitessaan nopeasti kuten hoidonkin omassa tk:ssa. Entä nyt autoton ikäihminen kyläkeskuksen laitamilta? Toivoo vain terveyttä, sillä varaa ei ole mennä hoitoa hakemaan tunnin ajomatkojen takaa. No ehkä sitten ambulanssi tai hautausurakoitsija korjaa.

Reijo Lehtiselle: Rinteen vappusatasta odotellessa. Pekka Tiusanen, Ulvila

Joku kirjoitti sote-, taksi- ja pandaflopista. Siihen voisi lisätä vielä kouluflopin.

Keskustaan kaupungin valvottu pyörätalli tarvitaan.

Porin keskustan uimahalli on niin ulkoa kuin sisältä kaunis rakennus. Miksi vuodesta toiseen sen piha-alue on pitkään ruokottoman roskainen?

Vappu on vuoden ainoa päivä, kun lippiksiä voi pitää kahviloissa. Lippisäijille tiedoksi, vappu on taas vuoden kuluttua.

Todella ikävä prinsessa Dianaa. Camilla ei ole mitään hänen rinnallaan.

Jos virkahenkilö-nimitys niin kovin ahdistaa (SK 5.5.), niin voimmehan ottaa käyttöön nimityksen virkanainen. Eihän miehillä voi olla mitään tätä vastaan.

Autoilijat ja muut moottorivoimin liikkuvat. Älkää näyttäkö tietämättömyyttä tai käytöstapojen puutetta kiilaamalla pyöräilijää ja soittamalla torvea. Pyöräilijä on kadulla samoin oikeuksin, ja hänet kuuluu ohittaa vasta, kun se on turvallista. Ohittaminen tapahtuu vastaantulevan kaistan kautta.

Sähköpotkulauta ja kännykän käyttö eivät ole yhdessä kovin turvallista. Poliisi voisi tätä vahtia, ennen kun sattuu pahasti. Huolestunut

”Järkyttävää katseltavaa" (SK). Eikö Kankaanpään poliisit valvo ollenkaan ns. linkkariaseman ja koulun kulmia? Kerran oli henkilöauto pysäköinyt suojatien eteen, poliisipartio ohitti auton pysähtymättä! Ns. linkkariaseman tietylle alueelle on ajo sallittu vain busseille ja takseille.

Nuorelle tytölle kiitokset auttaessasi Mikkolan Prisman eteisessä minut ylös, kun kompastuin lattiamattoon mieheni pyörätuolin vieressä. Ihania enkeleitä on vielä olemassa, kiitos!

Miksi kuvankauniit tytöt pilaa luonnon kauneuden tv:ssa maalaamalla räikeästi huulensa? Katselija joutuu ottamaan värin pois ja se hankaloittaa katselua.

Vai ei metsänomistaja saa metsää kaataa? Kuka siellä sitten on häärännyt? Tyhjäkäynnilläkö jättisahat pyörivät?