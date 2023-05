Tänään tekstaillaan muun muassa Musan pallokentältä kuuluvasta mölystä ja turhan aikaisesta Euroviisu-hehkutuksesta.

Joku jo kirjoittikin, mutta kaupunki voisi vastata, korjataanko Kalaholman matonpesupaikan pumput?

Postin palvelu on mennyt ala-arvoiseksi. Huhtikuussa ei tullut juhlakutsua eikä Seura-lehden ja Oomin laskuja. Ei kai postin saajan kuulu soitella, miksi laskua ei ole tullut? Postin pitäisi maksaa sakkomaksu maksamattomasta laskusta, koska sakko on sen syy. Mietityttää myös, missä laskut on, koska niissä on henkilökohtaisia tietoja.

Kerronpa tapaukseni huhtikuulta. Tein omaolossa arvion. Vastaus: Tarvitsen lääkäriajan. Soitin tk-numeroon, josta takaisinsoitto 4 päivän päästä. Siinä hoitaja totesi, että tarvitsen lääkärinajan. Lääkäri soitti seuraavana päivänä ja totesi, että tarvitsen lääkärinajan. Sain maksusitoumuksen yksityiselle. Olisikohan tapaustani voinut hoitaa yksinkertaisemmin ja ehkä edullisemmin?

Parempi on olla katon nurkalla kun isossa talossa toraisan vaimon kanssa.

Kyllä lippispäistä miestä ennen katselee kuin naista, jota on tatuoitu pään alueelle tai käsivarret täyteen – oli sitten kahvilassa tai kadulla.

Bilteman kahvio, 5 miestä ja 1 nainen samassa kahvipöydässä, miehillä ei lippistä päässä, mutta naisella kyllä. Miehillä vasta kun pöydästä lähtivät!

Tosi Kallossa kävijä ei kaipaa Kallon rantaan autoja eikä edes kahvilaakaan.

Musan potkupallokentän parkkipaikan laajennus on oikeasti hyvä asia. Vielä kun kentän ympäri rakennettaisiin kunnon meluaita, niin Musan alueen asukkaatkin voisivat pitkästä aikaa nauttia kesästä ilman kentän aiheuttamaa melusaastetta.

Älkää ny viel innostuko Euroviisust ! Ei o varmaa, ennenko kisat o pidetty !

Onpas kiva, kun naapuri kadun varrelta puuttui lintujen ruokintaan ... muuten menee puhumatta ohi koiransa kanssa. Ok, ei ruokita enää, jos ei koirakaan p*o portille. On se hyvä että huolehditaan toisistamme!

Porin Ässät vuoden junioriseura 2022. Seurassa juniorin urheilullisuudella tai yksilöllisyydellä ei ole merkitystä. Nimi ja isän rooli seurassa ratkaisee, ja muut maksaa kalliin harrastuksen. Selityksiä ja vaikenemisen kulttuuri vallitsee.

Aina tukena

Äitienpäivän brunssi 40 euroa per pää. Neljä kattausta tunnin välein. Miten se eroaa työpaikka- tai kouluruokailusta? Kuka nauttii tällaisesta? Rahastuksen makua.

Suomen pitää nopeasti löytää valtiomiestaitoinen johtaja ja lopettaa täysin turha varustautuminen ja Venäjän uhkaaminen, koska Venäjä ei uhkaa Suomea.

Kevät on tuonut jälleen kotiovelle monet kaupustelijat. Kannattaa kuunnella herkällä korvalla potentiaalista asiakasta. Jos hän kertoo heti aluksi ystävällisesti, ettei kiinnosta tai ei ole aikaa. Ohittamalla tämän saa todennäköisimmin tylyn vastauksen.

Kun yleinen suuntaus on hävittää vanhusten palveluyksiköt, niin eikö paikalliset lions clubit ynnä muut voisi kerätä rahaa vaikkapa Himmelin kunnostamiseen takaisin siihen tarkoitukseen, johon se on tehty, eli vanhuksille?

Joko alettiin ennakoida vesimaksujen nostoa Noormarkun ongelmien takia?