Tekstareissa ruoditaan tällä kertaa muun muassa Ylen vappuohjelmaa ja sotilasmenojen rahoittamista sekä kiitellään Satasairaalaa.

Olisikohan jo uskallusta kääntää Rosenlewin katolla oleva tykki takaisin itään päin? Sama koskee myös Antinkadun ja Rautatienpuistokadun risteyksessä olevaa tykkiä. Jotenkin suomettuneesti osoittavat länteen.

Olen pettynyt nykymenoon. Elämä ei ole enää elämisen arvoista.

Suomessa menee ja on mennyt kaikki pieleen monta kymmentä vuotta. Väitän,että suuri syy tähän on kun on unohdettu kaikki "pyhät" perinteet. Kuten kirkollinen avioliitto. Tämä vain luistattaa Suomea. Arvot on unohdettu. Ja ne arvot eivät ole persujen arvoja.

Moniko ymmärtää, että yhdellä Nato-harjoituksella saatetaan säästää monta vanhusta ja nuorempaakin?

Olisiko mahdollista, että valtavaksi paisuneesta sapelinkalistelurahastosta irrotettaisiin muutamia miljoonia kunnille vanhainkotien ylläpitoon?

Hauskaa vai! Kaksi ruskeaa koiraa Lattomerellä. Annetaan jokaisen jalankulkijan, pyöräilijän ja auton kohdalla raivota. Rynnätä kohti, haukkua vihaisesti. Vähältä ettei kimppuun pääse. Ei komenneta, taluttajalla naama peruslukemilla. Taitaa olla kovinkin huvittavaa. Vika ei ole koirissa. Omistaja koulutukseen.

Valtionyhtiö Fortum on veronmaksajan painajainen.

Himmelistä puheen ollen: nyt porilaiset äänestäjät saavat sitä mitä tilasivat.

Miten on niin, että Yle tarjoaa vappuna vain ruotsinkielisille vapunaattona mukavaa ohjelmaa. Kuten oli Teemalla Turusta. Tämä ei ole ruotsinkielisten vika vaan suuri moite suomalaiselle Ylelle.

Vappuna tv:ssa näkyi ainakin 2,5 tuntisena KOM-teatterin 50 v. juhlakonserttina. Todella upeaa, nostalgista kuunneltavaa ja katsottavaa. Löytyy vielä Yle Areenasta.

Liikennepäällikkö Porissa sanoo olevan asiakkaalle epämukavaa, kun kaupungin bussilippu maksaa 3,50 euroa ja sitten toinen tarjoaa halvemmalla. Miten tämä on epämukavaa? Jos ajattelu Satakunnan päätöksenteossa on tällä tasolla, niin ei ole ihme jos maakuntamme näivettyy.

Sopeuttamisrahaa hakevat taas tosi rikkaat ex-kansanedustajat, vaikka pitäisi näyttää esimerkkiä olla hakematta sitä.

Ei tarvinnut kuin yhden ihmisen vaihtua kaupungintalon kulmahuoneessa, niin johan alkoi Porissakin positiivinen pöhinä. T:S.P.Q.R

Haluaisin tietää, onko porrashuoneeseen johtava asunnon ovi todella puolen tunnin palo-ovi, jos ylä- ja alareunasta asuntoon kajastaa porrashuoneen valot. Samaa reittiä pääsee savukin sisään (tai ulos) tulipalon sattuessa.

Mikä Kallon alueessa on herkkää siinä kohdin mihin autolla nyt ajetaan? Lähes kokonaan ihmisen rakentama alue paitsi kalliot. Kallo kuuluu kaikille!

Jokainen saa sijoittaa tarpeettomat lapsilisänsä miten haluaa, mutta julkinen elvisteleminen asialla on todella ällöttävää, ainakin meidän leipäjonossa sinnittelevien näkövinkkelistä katsottuna.

Kysyttiin arvoista, kun pienten lasten äidit ja isät jakavat terassikuviaan viinilasit kädessä. On todella vaikea jakaa mitään kuvia viinilasit kädessä. Suosittelen niiden laskemista pöydälle siksi aikaa. Viini on ollut osa ihmiskunnan historiaa tuhansia vuosia. Toivottavasti lapsetkin oppivat fiksun viinikulttuurin.

Älkää ny menkö vaihtaan enää jäähallin nimeä. Isomäki se on ja tulee aina olemaan, ja Ässillä mitä oikeutta vuokralaisina on nimetä mitään? Jos rahat ei riitä mediakuutioon, kyllä kaupunki pelastaa, kuten aiemmin.

Kiitos Satasairaalan äitiyspoliklinikan sekä L-P neuvolan henkilökunnalle kiireettömistä kohtaamisista, ystävällisyydestä, lämmöstä. Meidän ahdistusta ja surua sisältäneellä matkalla kantoi teidän antama tuki, lämpö ja sydämellisyys. Hyvää kesää ja jaksamista työssä, olette kultaisia ammattilaisia.