”Juustopaketin hinta on noussut vuodessa noin 45 prosenttia – Voisiko joku selvittää, kuinka paljon maidontuottajalle jää nyt enemmän käteen?”

Uuden hallituksen pitää tietää, mitä Suomen perustuslaki sanoo – eli työntekijät ovat erityisesti lain suojeluksessa ja koskee tietysti myös eläkeläisiä, jotka ovat pitkän työn tehneet.

TV-ohjelmatarjonnan perusteella 1.5. ei olisi uskonut, että on vappu. Ei mitään tähän viittaavaa, ei kevyen musiikin konsertteja, ei iloisia sketsejä.

Hyvät ihmiset. Voisitteko säästämisen sijasta kuluttaa kaikki liikenevät rahanne kulutukseen, jotta Suomi ei taannu lamaan.

Hupaisaa, että hallitusneuvotteluissa mukana olevat puolueet hehkuttavat velkaantumisen hillitsemistä. Hyvä, että kokoomus on vetovastuussa, sillä suurin osa Suomen nykyisestä valtionvelasta on otettu silloin, kun kokoomus on ollut hallituksessa.

Vaikka en kannatakaan Arhinmäen ajatusta lähteä kaduille osoittamaan mieltään, on se elkeenä hyväksyttävä. Yksi terveen demokratian merkeistä on juuri näiden ns. "pulinoiden" salliminen – silloinkin, kun se ei palvele omia tarkoitusperiä ja käsitystä demokratiasta.

Oliko Orpon kysymyslistassa lainkaan kysymystä "mikä on puolueen kanta eutanasiaan?" Entä mikä on kokoomuksen kanta? Kansan mielipide jo tiedetään.

Moniko tietää, että yhden suuren Nato-sotaharjoituksen hinnalla pystyisi rakentamaan viisi keskikokoista vanhainkotia?

Jos on huonojalkainen tai muuten estyvä pääsemään Kalloon, voi mennä muualle, jonne on esteetön pääsy luonnossa. Ei voi ajatella, että kaikille ihmisille pitää olla pääsy kaikkialle. Kallon herkkä alue pitää rauhoittaa jatkuvalta ihmisvilinältä. Reposaaren aallonmurtajalle pääsee lähelle autolla. Jopa Reposaaren sillan parkista näkee autosta merta. Omat eväät mukaan.

Mihin MTV pyrkii studiolähetystensä kuvaustekniikalla, kun kaikkea muuta näytetään, mutta ei ihmisiä? Alaosan uutiset ovat surkean pientä tekstiä ja teksti-tv:ssä paljon kirjoitusvirheitä.

Kullaankodon vanhainkoti lopetusuhan alla. Vanhainkodissa 20 asukasta. Huomioitava olisi myös, että Ulvilan alueen ateriapalvelu toimii Kullaankodolla.

Kyllä yhteiskunnassa jotain on pahasti pielessä, kun jopa 20–35-vuotiaat pääsevät sairaseläkkeelle lähes olematon työhistoria takanaan, mutta 55–64-vuotiaat, 30–45 vuotta raskasta työtä tehneet eivät saa sairaseläkettä, vaikka paikat ovat hajalla, vaan neuvotaan menemään "uudelleenkoulutukseen".

Järkyttävä tieto (SK 29.4.). "Eniten mielenterveysperusteisia eläkkeitä myönnettiin alle 35-vuotiaille." Mikä on maamme tulevaisuus?

Poriin rakennettiin upea uimahalli, jossa järjestetään tänä kesänä uinnin SM-kisat. Sivusta seuranneena olen havainnut, että Porin elinkeinoelämä ei ole aktivoitunut kisojen tukijoina, vaikka juuri Poriin on Matin johdolla uitu olympia- ja MM-mitaleita.

Esimerkiksi Prismassa on alkuperäisen Oltermanni-juuston hinta noussut noin 45 prosenttia vuodessa. Hinta on nyt noin 6,70 euroa. Voisiko joku selvittää, miksi on näin? Ja erityisesti: kuinka paljon maidontuottajalle jää nyt lisää käteen? Vai onko tämä kaikki hinnannousu hyödyttänyt vain palkannauttijoita ketjussa ja myös kaupan katetta.

Teatterissa käydessäni havaitsin uuden tavan säästää: muutamalla asiakkaalla oli takki mukana katsomossa. Näin säästyi 2 euron narikkamaksu.

Ajan usein Helmentietä ja varrella on paljon yrityksiä: autoliikkeitä, SPR, Puuilo, XXL, Sarpin leipomo... Kadunvarsi on kuin kaatopaikka. Saataisiinko ko. yrityksiltä kenties apuja, jos roskienkerääjät löytyisivät vapaaehtoisista? Olisi mukava saada vastaus edes joltain yritykseltä.