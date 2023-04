Sanonta ”kosmos on jumalallinen ja maa on pyhä” korostaa elintärkeää yhteyttä planeettaamme. Kuitenkin sivilisaatiomme jatkaa harkitusti maapallon ekologista ylikuormitusta. Kuvittelemme kulkevamme alituisesti kohti parempaa tulevaisuutta piittaamatta kuumuudesta, kuivuudesta, kulkutaudeista ja sodasta. Tärkeintä on nyt tiedostaa, että planeettamme luonnonvarat ovat rajalliset ja meidän on pakko irrottautua enemmän ja enemmän -maailmasta. Olemme kuitenkin nykyään menettämässä yhteyden toisiimme, koska rajoittamaton materialistinen kilpailu korostaa meidän keskinäisiä erojamme. Nyt ovat käsillä viimeiset hetket pysäyttää jatkuva kasvu ja sanoa jo riittää, koska maailmassa on jo kaikkea ihan liikaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 800 000 euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2023 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saa viisi valtakunnallista toimijaa, joilla kaikilla on vakiintunutta ruoka-aputoimintaa hyvin laajalla maantieteellisellä alueella. Noin kuukauden kestäviin hallitusneuvotteluihin on varattu 700 000 euroa. Onko linjassa, kysyn vaan.

En uskonut tällaista tapahtuvan Suomessa, kun vaaleissa voittaneet puolueet neuvottelevat mahdollisesta hallituksesta, niin hävinneen puolueen kansanedustaja Arhinmäki käskee kansalaisia kaduille osoittamaan mieltään. Uskomatonta – tämäkö on hänen mielestään demokratiaa? Kansa on äänestänyt, pulinat pois.

Orpo voisi aloittaa sopeutustoimet lopettamalla YK:n jäsenmaksut. Järjestö on paisunut kuin pullataikina ja useimmissa tapauksissa täysin hampaaton.

Pysyykö Persut kasassa koko hallituskauden vai onko vastuun taakka puolueelle taas liikaa ja homma tyssää sisäiseen riitelyyn?

Onko liikaa vaadittu, ettei yskittäisi suoraan kanssaihmisten päälle? Är det för mycket begärt, att man inte hostar direkt på sina medmänniskor?

Loistavaa palvelua Länsi-Porin lääkärin vastaanotolla. Kaksi kertaa lääkärin puheilla, välissä kaksi röntgenkuvaa. Aikaa meni 50 minuuttia. Lääkäriajankin saimme kolmen päivän päähän tilauksesta. En väittäisi julkisen terveydenhuollon ihan romutetuksi tulleen.

Hei rouva cittarin parkkipaikalla perjantaina aamulla. Hait kaupasta leipää ja ryhdyit syöttämään variksia parkkipaikalla. Varikset, harakat ja rotat pärjäävät hyvin Suomen luonnossa kesät ja talvet, joten muiden viihtyisyyden vuoksi, lopettaisitko ko. toiminnan. Se ei ole hyväksi luonnollekaan. Voit seurustella varisten kanssa sitten kotonasi.

Ahdasmielisen, ikävä näkemys on sulkea Kallo autoilijoilta. Hieman inhimillisyyttä huonojalkaisia kanssaihmisiä kohtaan. Kaiken lisäksi Reposaareen ajattaminen saastuttaa, sillä kaikilla ei ole sähköautoa. Pyöräilijöille ja jalankulkijoille oma turvallinen kaista Kalloon.

Sinulle, joka epäilet Finnairin ja muidenkin suomalaisfirmojen mainostavan ulkomaalaisilla henkilöillä (SK-tekstari 24.4.). Mistä tiedät, että mainosten henkilöt ovat ulkomaalaisia? Jos ihmisen ihon väri on eri kuin sinulla, niin se ei kerro kansalaisuudesta mitään.

Joitakin vuosia sitten keväisin oli sivukaupalla nimiä tässäkin lehdessä kouluista valmistuneita nimenomaan hoitoalalle. Miten kaikki opetus on voinut loppua juuri matala-alan opiskelijoilta? Palkan vuoksi tietenkin. Nyt kun houkuttelemme Suomeen näitä matalapalkkaisia EU:n ulkopuolelta, saamme vain maksaa vieraille sen, joka kuuluisi suomalaiselle.

Nyt on jo luontoamme pilattu metsien aukkohakkuilla, kaivoksilla ja jatketaan massiivisilla "tuulipuistoilla" – joita nimenomaan ripotellaan pitkin maaseutua.

Rauman kaupunki tarjoaa kesällä ilmaisen joukkoliikenteen. Mitä tekee Porin kaupunki ja Porin Linjat?