"Jos Marinin, Ohisalon tai Diarran kanssa ei ole samaa mieltä, niin se on nykyään naisvihaa – Koko termi pitää laittaa samaan kiellettyjen asioiden joukkoon kuin lakritsipiiput ja jokamiehenoikeudet"

Kun ylipaino ja liikkumattomuus vaivaa kaikenikäisiä, niin sähköpotkulautoihin pitää laittaa painorajoitus. Nykytekniikalla voi varmaan asettaa myös painoindeksirajoituksen. Näin ylipainoisten pitäisi kulkea omilla lihaksilla ja kunto paranisi.

Kallon kahvilaan on saatava drive in -luukku. Nyt joutuu nousemaan autosta, kun ostaa kaffeen.

Kauhea haloo Kallon parkkipaikoista. Hyvä, että rauhoitetaan viimeinen osuus, todella ahdas pätkä nykyisellään. Invaluvalla saisi ajaa perille asti, muut jaksaa kävellä. Lähimmältä parkkipaikalta on matkaa kahvilaan noin 300 metriä. Suunnilleen sama matka kuin supermarketin parkkipaikalta maitohyllyille. Myrskyaaltoja pääsee katselemaan Reposaaresta Merimestan tai aallonmurtajan parkkipaikalta.

On se kumma juttu: jos Marinin, Ohisalon tai Diarran kanssa ei ole samaa mieltä, niin se on nykyään naisvihaa. Mikäli haukkuu Purran, Huhtasaaren tai Räsäsen pystyyn julkisesti, niin sitäpä ei enää samanlaiseksi vihaksi luokitella. Mielestäni koko termi naisviha on nykyaikana täysin epätasa-arvoinen ja pitää laittaa samaan kiellettyjen asioiden joukkoon, kuten esimerkiksi lakritsipiiput tai jokamiehenoikeudet. Eikö henkilöviha olisi enemmän tätä päivää?

Kristillisdemokraatit ovat hallitustunnusteluissa avoimena erilaisille hallituskokoonpanoille, jopa persuille. He eivät ole kuitenkaan avoimia erilaisuudelle, kuten esimerkiksi seksuaalisille vähemmistöille. Kristillisdemokraatit haluavat asemaan, jossa he voivat rajoittaa erilaisuutta. Missä on lähimmäisenrakkaus?

Pyöräilijän varusteet kypärä, kilikello, perävalot. Entäs skuuttailijoilla: hulmuava tukka ja eteenpäin menemisen palo. Entäs kun kopsahtaa?

Aloitan koirankakkakeskustelun sillä, etten toivo oman kotini seiniin enkä portinpylväisiin merkkailuja kiitos. Vastuu siitä on remmin yläpäässä.

KIRSI VARHILA. Voitteko vastata, miksi Rinkeplumma ajetaan alas? Ja mitä sen jälkeen? Alaisenne vastaus "tämä on virkamiespäätös" ei riitä. Meidän omaishoitajien ja muistisairaiden määrä lisääntyy ja hoitajista on huutava pula. Missä inhimillisyys? Odottelu on viemässä loputkin voimat.

Mitkä kellot meille kilkattavat?

Hyvinvointialue jättää noin vaan laskut maksamatta. On tämä käsittämätöntä. En mielestäni äänestänyt vaaleissa sitä varten, että yritykset joutuvat pulaan maksujen vuoksi. Ei tavallisilla ihmisillä ole mahdollisuutta tähän ylellisyyteen eli jättää laskut hoitamatta. Mitä alueen hallitus oikein tekee?

Mikäli vanhemmat eivät osaa kasvattaa lapsiaan siinä, mihin roskat laitetaan, niin seuraava paikka on koulu, mikä voi opettaa asian.

Kyselisin jälleen kerran miksi Sampolan Kouvonraitille ei vieläkään saada hidastetöyssyjä? Sillä tiellä kun kaahaa autot ja näin kesäisin taas mopoletkat. On vain ajan kysymys koska tapahtuu peltikolaria pahempaa ja peruuttamatonta.

Miksi Musan metsää on pitänyt mennä kaatamaan pallokentän parkkipaikkaa varten? Kun jossakin asutuksen keskellä on edes tilkku metsää, niin eikö sekin pidä mennä tuhoamaan.

Eikö kauppahallia voitaisi markkinoida rekomyyjille? Vaikkapa kerran viikossa myyntitapahtuma, jossa ostaa voisi myös ilman ennakkotilauksia. Parempi se on nimellinen korvaus myyntipaikasta kuin tyhjillään pitää. Tuetaan tuottajia.

Vihdoin joku uskalsi kajota tämän päivän pyhään lehmään, lastenhoitoon (SK-tekstarit 25.4.). Mitä ihmettä akateeminen hoitaja tekee paremmin 1–5-vuotiaiden hoidossa kuin perus- tai päivähoitaja?

Ennen vanhaan käytiin koulusta siivoamassa kauppojen ympäristö. Olisi varmaan hyvä käytäntö vieläkin. Luultavammin roskaajat löytyy siitä ryhmästä.