Pyörä-/kävelytiellä kävellään ja pyöräillään oikeaa puolta ja ajoneuvotiellä kuljetaan vasenta puolta, jotta nähdään vastaantulevat moottoriajoneuvot. Miksi on menty sekoittamaan selvä sääntö, joka on hyvin toiminut näin? Nyt ihmiset kulkevat sikin sokin, kun annetaan taas ”vapaus valita”.

Erinomainen idea tulevalle hallitukselle tällä palstalla (24.4.) ansiosidonnaisen porrastuksesta. Työvoimapulan helpottamiseksi voisi jo eläköityneiden verotusta keventää ja palkkaavalle taholle kevennyksiä sosiaaliturvamaksuista.

Syntyvyys laskee, mutta uusia päiväkoteja rakennetaan silti. Vanhusten määrä kasvaa, mutta hoitopaikkoja lopetetaan. Kyllä jokin on pahasti pielessä.

Veteraanilenkin pilaamisesta kirjoiteltiin jossain vaiheessa paljon. Mikä on kunto nyt?

Kauppojen pihojen ojan pientareilla tosi paljon roskaa. Eiköhän olisi asiallista palkata joku siivoamaan?

Eduskunnan istumajärjestystä pitäisi muuttaa. Keskustan edustajien kuuluisi istua enemmän vasemmalla. Jossain sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton välissä.

Nyt kaupunki on toteuttamassa yhden älyttömimmistä suunnitelmistaan eli Musan metsä kaadetaan ja alueelle tulee katu, jota pitkin voi sitten autolla huristella. Näin saadaan jälleen yksi kaupungin vihreistä saarekkeista tuhottua, ja minkä takia? Eikö vanhat ja huonokuntoiset tiet riittäneetkään?

On se kumma, kun lapseni ovat selvinneet jo keski-ikäiseksi, vaikka minä ja lapsuuden päivähoitaja emme ole akateemisesti koulutettuja. Nykyään kun ne mukulat päiväkodissa eivät selviä enää tavallisen hoitotädin hellässä hoidossa. Kukahan senkin on keksinyt?

TuTo, K-Espoo, Jokipojat, KooVee, K-Vantaa, Ketterä ja Jokerit nouskoot kaikki maksaessaan tarpeeksi korkean Liigan yhteisömaksun. 1–3 Mestis-joukkuetta pelatkoot SM-villikorteissa.

Lukemisen taitoa ja kirjastojen käyttöä nostetaan lehtien palstoilla (mm. Viliina Välimäki SK 23.4.), mutta kirjastoista ei kyllä pidetä Porissa lainkaan huolta. Pääkirjasto kuralla ja lähikirjastoja katoilee. Muualla ne on vetovoimatekijöitä ja ihan nähtävyyksiäkin. Miksi näin?

Kallon upea luonnon ihailupaikka kahviloineen on säilyttämisen arvoinen paikka. Voihan parkkipaikan rakentaa ja laittaa ajokiellon nykyisen parkkipaikan täyttyessä (esimerkiksi valot). Toinen mahdollisuus olisi ikäraja, jolloin liikuntarajoitteiset ja vanhukset voisivat ajaa nykyiselle parkkialueelle. Pursiseurakin olisi varmaan tyytyväinen järkevään järjestelyyn.

Jos Kalloon ei pääse autolla, niin liikuntarajoitteiset eivät sitten ikinä enää pääse myrskyaaltoja ihailemaan, Cafe Kalloon tai ihastelemaan upeaa merimaisemaa sileine kallioineen. Se on syrjintää. Konsultoikaa ensin vammaisjärjestöä, vanhusjärjestöjä ja tasa-arvovaltuutettua ennen kuin teette yhtään mitään.

Kallo on aivan uniikki paikka Porissa. Miksi autolla kulku sinne ylipäätään on luvallista? Nyt ajateltu suunnitelma on hyvä. Jos kahvilan pito ei sitten luonaa, niin kyllä se johtuu tarjoilusta, eikä miljööstä tai autoilukiellosta. Sitä paitsi, eikös tuollaiseen paikkaan mennä rentoutumaan? Kiireetön kävely merellisessä ilmassa. Lasten kanssa liikkuvalle huima turvallisuusparannus.

Nappikolumni Jenny Jokiselta (SK 22.4.). Tietokone on suuri stressi- ja masennustekijä myös. Tee sitä, tee tätä, mutta ei tarkkaan sanota miten. Jatkuvasti varoitellaan uhkaavista viruksista joka taholta. Ehkä apua tuo tekoäly, kun luomuäly ei auttanut ole.

Ikävammainen

Kaiholla muistelen niitä aikoja kun aina keväisin kiisteltiin koirankakasta. Kuka pirulainen keksi sähköpotkulaudat?

Hienoa, kun saatiin vielä uusi skuuttifirma Poriin.