"Nyt kun palaamme mökeillemme, havaitsemme EU-määräysten mukaisten mietojen hiirensyöttien olevan syötynä, mutta hiirenraatoja vain ei ole missään – Vaihtoehtoja on kaksi"

Keväällä kesämökille palatessa EU-määräysten mukaisten mietojen hiirensyötit on syöty, mutta kuolleita hiiriä ei näy missään, kirjoittaa oudoksuu.

Nyt Niittäjänsilta paikoilleen heti, kiitos. Älkääkä unohtako niitä pultteja, ettei tarvitse taas pikkupoikia syytellä.

Eikö nyt ole aika tehdä totaalinen suunnanmuutos Suomen tulevaisuutta rakentamaan. Asuminen ja investoinnit tulee ohjata niille alueille Suomessa, joissa ihmisten eläminen ja asuminen on edullista. Tätä kautta yritysten on mahdollista karsia kuluja, kun palkkapaineet ovat selkeästi alemmat kuin ruuhka-Suomessa. Tällöin kilpailukyky paranee ja Suomen taloudellinen asema paranee.

Kevät on koittanut ja palaamme runsaslukuisesti mökeillemme maalle. Havaitsemme uusien EU-määräysten mukaisten mietojen hiirensyöttien olevan syötynä viimeistä murua myöden. Hiirenraatoja vain ei ole missään. Vaihtoehtoja on kaksi. A: joko ns. myrkky toimiikin hyvänä ravinteena hiirille tai B: myrkky on niin luontoystävällisen laimeaa, että hiiret ehtivät juosta pidemmälle kuin ennen. Nämä syötit ovat pelkkää rahastusta.

Aivan kaheli suunnitelma katkaista yksi Porin vetovoimaisimpiin paikkoihin kuuluva paikan ihailun eli Porin kallon auringon laskun ihailupaikka. Olen sitä ikäluokkaa, joka ei kunnolla enää pitkiä matkoja jaksa kävellä. Porissa ei näitä paikkoja juurikaan löydy. Ajatus sulkea nykyinen ajotie ei palvele kuin ehkä alueen nykyistä iankaikkisuusvuokraajaa, pursiseuraa. Tämän nykyisen paikan toimivuus on aivan loistava, se ei haittaa ketään tai jos haittaa, niin kertokoon haitoista julkisesti. Älkää tehkö sinne ajokieltoa, mutta parkkipaikan kyllä voitte rakentaa.

Kallon uusi asemakaava. Taitaa siinä mennä sukupolvi tai ainakin puolikas ennen kuin nuo vuosikymmenten aikana rakentuneet valtarakenteet saadaan pois päiväjärjestyksestä, vaikka vaalien tulokset olisivat mitä tahansa.

Toivottavasti Kallon asemakaavasta päättäminen ei mene huutoäänestykseksi. Annetaan työrauha niille, joilla on paras asiantuntemus tähän asiakokonaisuuteen.

Missä viipyvät hauskat koirankakkakeskustelut?

Ulvilan Naparanta illalla 20.4.: Muksut ja vanhemmat leikkipuistossa, koira mukana hiekkalaatikolla. Olen myös koiran omistaja, mutta sen verran järki päässä, että ymmärrän, mihin koiran voi viedä. Ja kerätäänhän ne koiran jätökset? On kivempi lenkkeillä, kun ei tartu kenkien pohjiin.

Vaikka nykyään poliisin pitääkin olla kaikkien kaveri, niin voisiko nyt senkin uhalla, että joku saattaa loukkaantua, niin ryhtyä oikeasti sakottamaan näitä jästipäitä, jotka yhä vain jyristelevät nastarenkailla pitkin kaupunkia? Tuskin ne kaikki ovat matkalla napapiirille.

Jos Kullaankodon asukkaat siirretään Ulvilan keskustaan, koska omaisille on hankaluuksia kulkea huonojen kulkuyhteyksien vuoksi, niin paranevatko kulkuyhteydet, kun Kullaalta käydään Ulvilassa katsomassa omaista?

Kai niitä suomalaisia hoitajia palkattaisiin, mutta kun niitä ei ole tarpeeksi (SK-tekstarit 20.4.). Ei ole koulutettu tarpeeksi. Ei ole hoitoalan henkilöstöä, vaikka maksettaisiin mitä. Eikö se nyt ole jo tullut selväksi?

Opiskelussa tullaan olemaan, ja ollaan jo, kriisissä. Moni sanoi ajat sitten, että suurimmalle osalle opiskelijoista on hyväksi valvottu ja ohjattu opiskelu. Ei omatoiminen oleminen. Mutta miksi näitä ei kuultu? Nyt ollaan tässä, että opiskelut kestävät yleisesti yli seitsemän vuotta. Nyt pitää herätä todella. Vapaa opiskelu sopii vain pienelle joukolle.

Suomalaiselle lehmälle kunnianpalautus. Sekin edistää luonnon monimuotoisuutta. Toista on maailmalla olevat "nautatehtaat".

Kiitos viisaasta tekstarista (SK 19.4.) sinulle, joka toit esille virheet, joita Pori on pakolaisbisnes edellä yksisuuntaisesti eteenpäin vienyt, eli Himmelin ja Liinaharjan tapaukset. Missä ne vanhukset nyt ovat? Eikö mikään voisi enää riittää? Suostutaanko tosiaan ihan kaikkeen? Suomalaisissa istuu lujassa alistumisgeeni.