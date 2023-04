”Kävely- ja pyörätiellä on oikeus kävellä joko oikeata tai vasenta reunaa, ei ole mitään vääriä puolia”

Tekstareissa puhuttavat muun muassa kevään tutut aiheet: roskat, pyöräilijät ja Nato.

Kiitos Mainiokoti Akseli ihanasta iltapäivästä. Tunnelma hyvien tarjoilujen ja Olavi Virran musiikin parissa oli lämmin. Välillä silmänurkkakin kostui, kun muisteltiin kultaista nuoruutta.

Kyllä on aikoihin eletty Suomenniemellä, kun pitää toisten roskatkin kerätä. Jokainen kerätkööt omat roskansa.

Ei pidä ihmetellä, miksi Venäjä kartoittaa merellä energialinjoja. Kuka aloitti ja räjäytti kaasuputket ja kenen käskystä? Tehkää siitä tosiohjelma.

Kun kansalaiselle tai yritykselle tulee talousongelmia, voidaan tilannetta helpottaa velkajärjestelyllä tai -saneerauksella. Kun Suomi kärsii samasta ongelmasta, Orpo haluaa heilauttaa kuuden miljardin euron kirvestä.

Kansanedustajat ovat niin vieraantuneet todellisesta elämästä, että tarvitsevat sopeuttamisrahaa palatessaan ”arkeen”. Käsitykseni mukaan parin kauden kansan (lue: omia) etuja hoidettuaan saavat kuitenkin kohtalaisen eläkkeen, eikä kukaan pakota heitä jatkamaan työelämässä. Olenko ajatusteni kanssa ihan orpo?

Sähkön hinta ei laske, koska Saksa sammutti ydinvoimalansa ja kun Suomen kaikki tuottama sähkö myydään pörssiin, niin pörssissä olevan sähkön määrä ei lisääntynyt. Siinä syy.

Ellei ole pyörämerkkiä, pyöräily ja skuuttailu on kokonaan kielletty. Esimerkiksi Sokoksen edessä on pyöräily sallittu, mutta Promenadin kulmasta Liisantorin alkuun kielletty. Skuutteja koskevat pyöräilysäännöt. Nyt Porissa pyöräillään ja skuuttaillaan törkeästi. Miksi ihmeessä poliisi ei sakota?

Polkupyörät, mopot, sähköpotkulaudat, rullaluistelijat ym. lujaa kulkevat pois kävelyteiltä. Takaisin kaduille. Kävelijöillä ei ole enää mitään turvaa ohi viuhahtavista kiitäjistä. Autoille on annettu aivan liikaa tilaa ja kaikki muut on typerästi ahdettu tien sivuun. Pitäisi muka liikkua enemmän, muttei enää uskalla. Kävely kunniaan turvallisesti

Sähköpotkulaudat rekisteröitävä! Liikennevakuutettava, vahingot jotka tapahtuvat tulee korvata sähköpotkulaudan vakuutuksesta ei yhteiskunnan varoista. Ei muitakaan moottoriajoneuvojen saa käyttää liikenteessä ilman vakuutusta.

Suosikkitoimittajani Timo Simula kertoi (Mielipide19.4.) rohkeasti eturauhassyöpädiagnoosistaan. Olin 5 vuotta sitten samassa tilanteessa. Kohonnutta PSA-arvoani hieman vähäteltiin terveyskeskuksessa, mutta itse halusin jatkotutkimuksiin. Myös minulle suositeltiin hoidoksi Timon nyt valitsemaa aktiivista seurantaa. Valitsin kuitenkin leikkauksen ja pyynnöstäni pääsinkin Tyksiin nykyaikaiseen robottiavusteiseen leikkaukseen. Kasvain ei ollut vielä levinnyt eturauhaskapselin ulkopuolelle. Kuitenkin koepalassa ”kiltiksi” luokiteltu syöpä osoittautuikin keskiaggressiiviseksi. Timon mainitsemat leikkauksen haitatkin toki tulivat todeksi, mutta nekin on saatu hoidettua. Kaiken kaikkiaan sain hoitopolun aikana kiitettävää julkisen puolen palvelua ja katetta verorahoilleni moneksi vuodeksi. 5 vuoden ajan PSA on nyt ollut mittaamaton. Nämä ovat potilaalle vaikeita päätöksiä, minulla oma aktiivisuus alkuvaiheessa oli tarpeen. Toivotan Timolle hyvää jatkoa, ainakin näissä asioissa meillä sairaanhoito on hyvällä tolalla.

Nyt on kova vääntö, kenen taskuista otetaan Natolle luvatut jäsenmaksu- ja varustelumiljardit. Oikeat taskut ovat Nato-kannattajien taskut.

Taas on nurmikoiden haravoinnin aikaa. Siivotkaa kasat myös pois. Lehdet ja ruoho ei kasassa häviä. Kyllä nurmikko tulee näkyviin, vaikka ei haravoisikaan.

Erasmus Rotterdamilainen esitti vuonna 1517 kysymyksen: miksi ihmiset käyttävät niin paljon älystään itsensä vahingoittamiseen ennemmin kuin panisivat kaiken viisautensa onnensa säilyttämiseen?