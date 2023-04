Turvelaki meni läpi vihervasemmiston äänillä (19.4.), yksi puolue ei ihan kaikkeen pysty viiden puolueen joukossa. Ja toisekseen, taannoinen jätelaki oli RKP:n Enestamin luomus. Koskahan tuokin menee perille. Samanlainen muistijälki ihmisten mielessä kuin on tuppeen sahatuista laudoista.

Hyvä kirjoitus Tapio Furuholmilta. Perussuomalaisten täytyy nyt astua vastuuseen. Luulisin, että sen jälkeen nähdään, mikä porukka se on.

Mikähän susheissa oikein kiehtoo? Ovat niin mauttomia ja suosittuja. Veden eläviin liittyvistä herkuista parhaita edelleen ovat satakuntalainen silakkalaatikko, graavi lohileipä ja nahkiainen.

Keittiömies

Nyt kun leikkaukset ovat välttämättömiä, niin eiköhän aloiteta johtajien, ministereiden ja kansanedustajien palkoista. Puhumattakaan veroparatiiseihin lapioiduista miljardeista.

Taas puhutaan, että lyhennetään ansiosidonnaisten päivien määrää. Mitä? On jo lyhennetty 100 päivää, jona aikana kansanedustaja tienaa vähintään 12 000 euroa. Hei come on. Joillakin ihmisillä voi olla tosissaan vaikeaa. Jos pitää kiristää, niin ei jo valmiiksi köyhiltä.

Lopettakaa jo tuo uusi, naurettava Fantom! Oikea Fantom takaisin.

Olipa upea Twin Peaks -konsertti Porin teatterissa sunnuntaina. Lisää Gasthouse Orkesteria, kiitos.

Mikä on väärällä puolella kävelemistä kävely-/pyörätiellä? Olen vanhus ja kävelen molempien mainittujen väylien vasenta reunaa, koska haluan nähdä, kuka/mikä tulee vastaan. Minulla ei todellakaan ole silmiä selässä, jotta näkisin ne pyöräilijät ja skuuttaajat, jotka luvatta ajelevat jalankulkuväylilläkin.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hoito 24/7/kk. Miten Porin kaupunki on ajatellut tämän järjestää, kun vanhuksille rakennetut tilat luovutetaan yksi toisensa perään pakolaisille?

Sähköpotkulauta ja sähkömopo jalkakäytävällä ovat hiljaa hiipiviä kuoleman käsikassaroita.

Suomi on sarvikuonojen maa

Samaa mieltä Porin metsän 5 km maastolenkistä (SK-tekstari 18.4.), joka tykkilumetetaan loka-/marraskuussa. Maastolenkki on toukokuun alkupäivinä ehkä vasta juoksijoiden ynnä muiden ei hiihtoa harrastavien käytössä. Ladut Ruosniemeen. Purukasan ympäristö siivottomassa kunnossa.

Toivottavasti Orpo lopettaa jo vaatimuksensa ulkomaisen hoito-alan halpatyön tuottamisesta. Eiväthän hekään tule palkallaan toimeen. Ja sitten asia korjataan siten, että saavat valtion kaikki mahdolliset tuet, jotka suomalaisten veroista on kerätty. Myös jokaisella on oltava katto päällä ja osattava suomea. Jos heillä on perhettä, se kaikki on huomioitava myös. Joku määräraha on kaikesta tästä varattava myös valmiiksi, toisin sanoen otettava lisävelkaa. Kiinnostaisikin tietää, miksi emme palkkaisi kotimaisia työttömiä hoitajia ja maksaisi heille lisää palkkaa tämän saman verran, mitä nämä viisumiummikot tulisivat maksamaan. Täkäläisillä olisi jo valmiina kielitaito ja todennäköisesti asuntokin. Kai tämä on liian vaikea asia poliitikon ymmärtää.

Orpon kysymyspatterissa muille puolueille oli 46 kysymystä, mutta vain yhdessä viitattiin suomalaisten liikkumattomuuteen. Pitkällä aikavälillä kyse on erittäin merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta. Kallis lasku on tulossa, jos ei nuorison liikkumistottumuksiin saada muutosta aikaiseksi.

Lääkärini kehottaa, että pitää liikkua, kävellä. Juu, kyllä. Olenkin huolissani miettinyt, mitenkä tämä nykyinen potkulauta-nuoriso kävelee minun iässäni.

Lyydia 85 v.