Olkiluoto 3 käynnistettiin ja pörssisähkön hinta teki nousupiikin. Eikö uusi laitos tuota huoltoseisokkiin menneen veroisesti?

Jaloin kulkevat: Kun edes tiedostaisitte autojen liikkuvan teillämme, se puskuri kestää ehkä paremmin kuin ne sääriluut, joiden yläpuolella oleva pää ei aina ajattele, että minä olen oikeassa ja saan katsomattani kävellä yli suojatien (SK-tekstari 17.4.).

Antti Herlin on Suomen rikkain mies, mutta että vielä vasemmistolainenkin (SK-tekstari 17.4.)! Ei kai sentään, mutta järkimies kyllä. No, ovathan Laura Huhtasaaren mielestä kokoomuslaisetkin kommunisteja.

Esko Eela on ihan oikeassa (SK 18.4.), että keskustan pitää mennä hallitukseen, siellä vaikutetaan asioihin, eikä oppositiossa räksyttämällä. Keskusta teki nykyhallituksessa ollessaan sen virheen, että he unohtivat sen kansanosan, joka heitä äänestää. Tästä hyvänä esimerkkinä turpeenkäytön alasajolaki. Maaseudun ja mökkiläisten muistissa on myös Paula Lehtomäen läpiajama syrjäseutujen taloja koskeva jätelaki.

Persujen takinkääntö on täydellinen. He ilmoittivat hallitustunnusteluissa hyväksyvänsä sen, että Suomi on EU-maa. Hienoa, että kaikki ovat tulleen järkiinsä, eikä kukaan enää aja Suomen eroa EU:sta.

Purra haluaa keskustan hallitukseen vallattuaan keskustalta puoli Suomea. Ei käy. Nyt on Keskustan vuoro päästä oppositioon arvostelemaan sitä miten Persut onnistuvat toteuttamaan antamansa lupaukset. Pidä Annika pääsi.

Perinnöt ja maksuvaikeudet. Olisiko pankkien lakipalveluilla syytä jo testamenttien tekovaiheessa avustaa asiakkaita verosuunnittelussa maksuvaikeuksien välttämiseksi?

Missä pankkien vastuu?

Miksi kävelet väärällä puolella kävely-/pyörätietä? Otathan huomioon, ettei minulla ole silmiä selässä, eikä pyöräilijä osaa lukea ajatuksiani. Vaikka sinulla olisi vaunut tai olisit vanhempi henkilö, sinulla ei ole "kävelen missä haluan" -passia.

Ensin meni Liinaharjan vanhainkoti pakolaisille, nyt on menossa Himmeli. Vanhusten hoitopaikoista huutava pula. Onko tarkoitus tappaa ikäihmiset koteihinsa hoidon puutteeseen ja omaishoitajat kohtuuttoman taakan alle? Hävytöntä käytöstä kaupungin päättäjiltä. Pakolaisbusiness se on, mikä kannattaa, näköjään. Himmeli takaisin vanhuksille!

Koirani on 7-vuotias. Ei karkaile ja käy säännöllisesti eläinlääkärillä. Nyt joku ihmeen ruokavirasto määrää minut siruttamaan koirani. Miksi?

Huh, mutta olipa Kosti Rasinperältä yksisilmäinen kirjoitus (SK 17.4.). Muun muassa menestyneet venäläiset hiihtäjät ovat korkeissa sotilasarvoissa (mm. majuri) Venäjän käymässä barbaarimaisessa hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Sodassa on kuollut suuri joukko kansainvälisestikin menestyneitä ukrainalaisurheilijoita. Miten olympialaisissa voisivat palkintopallilla seistä Ukrainan ja Venäjän urheilijat, kätellä ja onnitella toisiaan? Rasinperä ei ole ilmeisesti tietoinen, että Putin käyttää urheilijoitaan maailmalle mannekiineina, jotka ihannoivat häntä ja hänen aloittamaansa rosvomaista sotaa Ukrainassa.

Kosti Rasinperältä on tainnut mennä ohi, että ukrainalaisia urheilijoita on kuollut sodassa lähes 200. Heilläkään ei enää ole mahdollisuutta urheilla. Käsikädessä useat maat käyttävät urheilua politiikkansa tukena.

Porin kaupunki ja veronmaksajatko kustantavat potkulautojen parkkipaikat? Potkulautafirmojen pitää itse kustantaa nämä toiminnot. Pariisi kielsi nämä turhakkeet.

Kaupat maksattavat pikakassavarkaan varastamat tavarat korkeina hintoina rehellisillä asiakkailla. Samalla rahalla voisi palkata lauman kassoja ja muita työntekijöitä. Ruotsissa ollaan jo korjaamassa tätä virhettä. Suomi toimii päinvastoin.