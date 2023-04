Voi hyvää päivää! Kyllä saisi tämä TV-1 lopettaa nämä liki 100 vuotta vanhat kotimaiset päiväelokuvat. Ei niitä kukaan katso. Ne on nähty jo viimeiset yli 30 vuotta uusinnan, uusinnan uusintoina.

Mahatma Gandhin mietelauseita: todellinen sivistys ei perustu jatkuvaan tarpeiden lisäämiseen, vaan niiden tietoiseen ja vapaaehtoiseen rajoittamiseen. Ja toinen: me syömme elääksemme, emme elä syödäksemme. Nämä sopivat kuvaamaan länsimaista kerskakulutusta ja lihavuusongelmia.

Armolaukauksia jakavat perussuomalaiset toruvat keskustaa vastuun välttämisestä hallituksen kasaamisessa. Mutta mitä muuta kuin vastuuta keskusta on kantanut kahdeksan vuotta? Ja mitä Purran puolue on tehnyt? Ja miten tähän vastuunkantoon on suhtauduttu? Ei mitään arvoa anneta. Ei mitään merkitystä ole lähipalveluilla ihmisille. No, hyvä kun tämäkin selvisi. Turha itkeä Karviassakaan.

Ratsiassa puhalluskokeesta kieltäytyjät velvoitettava maksamaan taksimatkat ja "saattajan" palkkakulut sekä labramaksut, mikäli kieltäytyy puhalluskokeesta. Oli sitten tulos mikä hyvänsä. Ajoneuvo valtiolle kolmannen käryn jälkeen.

Liikennevalvontaa tekevä polìisi tekee kuljettaja-arvion, onko humalatilan tutkiminen aiheellista. Tutkittavan oikeus on valita, kumman tien valitsee, puhallutukset vai verikokeen. Päätöstä ei tarvitse perustella.

Mielenkiinnolla jään seuraamaan, milloin lakipykälässä oleva porsaanreikä ”puhalluksesta mahdollisuus kieltäytyä” poistetaan. Loppuu turha venkoilu kuskeilta. Eihän siihen kyllä olekaan mitään järjellistä syytä.

Toivottavasti Porin Energiassa ymmärretään, kuinka suuri virhe oli mennä Oomiin. Kasvoton voittojen kerääjä. Oomi boikottiin. Suuri ei ole kaunista.

Koiran kanssa kirkkoon. Mikäs siinä, jos koira ei aiheuta häiriötä.

Karkuun päästettyä hiillidioksidia ei saada pois ilman vihreätä kasvullisuutta ja auringonvalon energiaa. Aurinkovoimala ei ole hiilinielu.

Kummasti osuu kohdakkain: kun OL3 lähtee toimiin, niin saman verran Saksassa sammuu. Korvaako OL3 Saksan voimalat?

Brittilehti päättelee, että Marinin tappio johtui suomalaisesta naisvihasta. Suomalaiset kiiruhtivat kieltämään, ettei Suomessa ole naisvihaa. Väärin! Miehet ovat pahoinpidelleet yli puolet Suomen naisista, eikä tähän asiaan ole mitenkään puututtu. Joka kolmas nainen kokee fyysistä väkivaltaa jopa lähisuhteessaan. Suomi on naisvihamielinen maa!

Voi hyvää päivää. Joku suri, kun koiran tassut kastui, kun olivat Kirjurissa ulkoilemassa. Täytyy tuohon todeta, että kovin on pienet murheet. Tällaisina aikoina. Onnea vaan, kun noin pieniä asioita murehdittavana.

Kirjurin koiranulkoiluttajalle (SK 13.4.). Koirasi tassujen kastumisesta valittaminen on pakko olla vitsi. Ellei ole, niin olet täysin väärä henkilö omistamaan koiraa.

Uusi informaatiosodan muoto on nähnyt SK:ssa päivänvalon: susikeskustelu.

Hyvä lukkarinsantalainen naapurini. Ethän käytä naapurustomme lähiluontotilkkua pihasi haravointijätteiden, joulukuusenrankojen, kuihtuneiden ulkokukkien yms. kaatopaikkana. Tiesitkö, että se on roskaamista? Aittaluodossa otetaan vastaan piha- ja puutarhajätettä, ja jätehuoltofirmat hakevat jopa pihasta. Kaunista kevättä!