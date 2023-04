Tekstiviestipalstalla käydään kädenvääntöä siitä, missä on koiran paikka.

Fantomin Heloise 13.4. 23: "Mitä oikein tapahtui?!". Samaa olen ihmetellyt jo pidemmän aikaa!

Kaupungin kadut puhdistetaan kunhan yöpakkaset loppuvat (13.4.). Jaa miksikä? Ettei se katujen pesuvesi jäädy ja tule liukasta – ettei me mummot ja papat sitten kaaduta.

Kylttiä tai ei, koiraihmiset ovat niin itsekkäitä, että tulevat vaan rannalle. Jos huomauttaa, suututaan.

Jos olen kävelylenkillä Yyterissä ja koira kävelee vieressäni hihnassa, niin mitä haittaa siitä on? Se on minun lenkkikaverini. En käy siellä koskaan auringon ottajien kanssa samaan aikaan. Koiraranta taas on koirien uittamista varten ja se on ihan eri asia. Miksi vihata koiria niin paljon, että ei antaisi muidenkaan niiden seurasta nauttia? Yksinäisyys on suurimpia ongelmiamme yhteiskunnassa, jollekin koira voi olla se ainoa kaveri.

Tyksissä tapahtunut vakava väkivalta hoitajia kohtaan oli ihan odotettavissa. Onneksi kukaan ei kuollut. Potilaat voivat tuoda osastolle, pyssyn tai puukon lomiltaan, jos näin haluavat. Ei ole oikeutta tarkistaa tavaroita, saati taskuja ilman erityistä epäilyä, johon tarvitaan lääkärin lupa. Hoitajat psykiatrialla elävät joka päivä työssään väkivallan pelossa. He joutuvat säännöllisesti myös menemään väkivaltatilanteisiin, laittamaan siis oman nahkansa kirjaimellisesti alttiiksi. Tästä ei saa mitään lisäpalkkaa tai vaarallisen työn lisää. Hoitaja

Mahtaa olla Marinilla orpo olo.

Liittoumajäsenyys maksuun: lätkäistään "terveysvero" kansalaisille. Hyvä kokoomus! Tuomas

Perinnöt aiheuttavat maksuvaikeuksia (SK 6.4.23). Verosuunnittelu kannattaa pitää mielessä jo siinä vaiheessa, kun lähipiiri tehtailee vanhuksille testamentteja ja käärii niillä miljoonaperintöjä. Metsää kaatuu

Venäjä on yksiselitteisesti rosvoreissulla Ukrainassa. Aivan kuin se oli 80 vuotta sitten Suomessa. Tähän nähden on järjenvastaista moittia,että Ukrainassa on avustavia joukkoja. Totta kai on. Niin kuin olisi pitänyt olla myös Suomessa. Ja tähän on vain yksi syy: Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sen nyt pitäisi Kiinankin tajuta. Mutta ei tajua. Venäjä koettaa nyt koko ajan luoda uudeksi nollatilanteeksi nykytilannetta. Ja se kelpaa näemmä Ranskalle. Ainakin. Matti T

Paljon aurinkopaneeleja ja ilmalämpöpumppuja mieluummin kuin hengitysilmaa, ilmakehää ja pintoja saastuttavaa savua puiden poltosta, kiitos.

Olen lopettanut tervehtimästä kaksinaamaisia ihmisiä, jotka käyttäytyvät epäasiallisesti, kiusaavat tai kohtelevat muita muuten väärin. Sellaiselle on kansankielellä oma nimityskin, jota ei voi tässä mainita. Tämä tuntuu herättävän närää. Jos valitat miksei naapuri, työkaveri tai joku muu enää tervehdi, mene peilin eteen ja pohdi hetki omaa käytöstäsi.

Maassa makaavaa ilakoiden ivaaminen, on se sitten puolue tai ihminen, on vastenmielistä katsottavaa.

Kouluruoan taso on laskenut viime vuosina huolestuttavasti, mutta pääsiäisruoasta on pakko antaa kiitosta. Maistuva ruoka ja kerrankin myös jälkkäriä tarjolla. Tuli hyvä mieli.

7.4. julkaistu kolumni kesätyön hausta ei vastaa todellisuutta. Oikeasti neljän kuukauden hakuprosessin jälkeen työnantaja joko tarjoaa palkkaa alle tes:n, tai todennäköisemmin paikka menee saunaillassa sovitulle sukulaiselle. Saunaillassa sovittu sukulainen, jolle maksettiin alle tes:n.

Te, jotka uhoatte ja mouhoatte muuttavanne pois Porista ja Satakunnasta persujen vaalimenestyksen takia, seisokaa sanojenne takana. Kimpsut ja kampsut kasaan, luulis menevän jo!