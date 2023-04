Tekstareissa puidaan yhä vaalien jälkipyykkiä ja odotetaan vastauksia koskien sote-alueen päätöksentekoa, linja-autossa maksamista sekä maahanmuuttotermien määrittelyä. Muutama kiitoskin mahtuu mukaan.

Kiitos Raisa Rannalle ja Atte Höltälle, kun avasitte laajaa ihmetystä herättänyttä päätöksen tekoa hyvinvointialueella. Eli jokin pieni porukka siis tekee päätökset valtuuston ja lautakuntien tietämättä! Miten valtuutetut hoitavat luottamustoimeaan, jos lautakunnat ovat vain kampaviinerikerhoja? Kenellä on vastuu, kun päätökset johtaa kalliimpien ja raskaampien palveluiden tarpeeseen? Olisiko huippupalkkaa nauttivan Varhilan jo aika vastata, minkälaiseen suohon hän Satakunnan sote-aluetta johtaa!

Nyt olisi paikka Kirsti Varhila näyttää ja toimia kehitysvammaisten etuisuuksien karsinnan asiassa. Mitä te hyväpalkkaiset hyvinvointialueen johtajat ajattelette? Onko teillä sydäntä? Järki ainakin on hukassa.

Voisiko saada vastauksen Porin Linjoilta satunnaisen bussin käyttäjälle, joka ei halua ostaa mitään sarjalippuja, kelpaako raha, pankkikortti kuulemma kesäkuun alusta käytössä, toivottavasti. Sitä ennen en uskalla bussin ovea aukaista, kiitos!

Juuri nyt, ja seuraavan hallituskauden aikana, olisi syytä määritellä maahanmuuttokriteerit. Mikä on työperäisen maahanmuuton ja maahanmuuton ero? Molempia käsitteitä kuulee johtavien poliitikkojen suusta, joten eroa on. Tietysti voimme odottaa ja/ toivoa Ruotsin esimerkin toteutuvan. Tämä tietenkin edellyttää, että on sellainen hallitus, joka pystyy käsittelemään asian. Nyt on mahdollisuus!

Poliitikot ovat menneet väärään suuntaan, kun puolue on tärkeämpi kuin asioiden hoito eli puolueista on tullut jonkun näköinen uskonto. Kun tulee uudet edustajat, heidän tulee ottaa tämä huomioon ja tehtävä muutos. Myös ryhmäkuri ei kuulu demokratiaan.

Meni puoli vuorokautta vaalista niin jo ääni voittajien kelloissa muuttui. Vaalilupaukset alkoi hiipua.

KESKUSTA HEI! Lähditte apupuolueeksi demareille ja vihreille. Nyt haluatte sulkea hallitus yhteistyön oikeistopuolueiden kanssa ja siten myöntää, että vain demarien ja vihreiden kanssa yhteistyönne on mahdollista. Hävetkää, jos osaatte.

Keskusta voi katsoa peiliin. Lapin vaalitulos kertoo paljon. Lappiin on suunnitteilla 40 tuulivoima aluetta. Järjen ääni on PS suhteessa tuulivoimaan. Keskusta ei ole ymmärtänyt maaseudun sivukylien hätää, johon myllyjä väkisin rakennetaan. Lappilaiset valitsivat PS, jotka ottavat myös ihmiset huomioon myllyjä suunniteltaessa.Tämä linja pätee kautta maan. Helsingin seudulle myllyt sopivat parhaiten. On järjetöntä tehdä siirtolinjoja pohjoisesta etelään.

Katsoin jo sähköautoa ostomielessä, mutta taidanpa ajaa vielä tuolla vanhalla bensakoneella seuraavat 4 vuotta. Persuthan lupasivat vaalisloganissa että bensan hinta alas. Sitä odotellessa.

Taitaapi olla tieyhteys Hesaan jo aivan riittävän hyvässä kunnossa, kun kannattaa Postin kuljettaa kaikki Porista Poriinkin lähetettävä kirjeposti lajiteltavaksi pääkaupungin postikeskukseen ja tuoda sitten samaa reittiä – vaiko ihan Tampereen kautta – takaisin jaettavaksi. Olisikohan järjen käytölle tarvetta?

Omistaa järvenrantamökin, kuivanmaan mökin ja siirtolapuutarhassakin on oma mökki. Asuu hyvin hoidetun taloyhtiön isoimmassa asunnossa, omistaa muutaman sijoitusasunnon, joissa vuokralaiset ja on vielä kattohuoneistokin ulkomailla auringon lämmössä. On tuo köyhän eläkeläisen elämä ankeaa.

ISO KIITOS rehellisyydestä henkilölle, joka löysi ja palautti rahapussini Porin Terveystalolle tiistaina 4.4.

SK-toimitukseen Timo Simulalle kiitos mielenkiintoisesta jutusta koskien Kokemäen vanhan paloaseman suunnittelua ja rakentamista. Lisää tällaisia historiallisia palokuntajuttuja lehteen!