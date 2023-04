Tekstiviestipalstalla voivotellaan vaalitulosta.

Miksi poliitikot puhuu, että eläkkeitä maksetaan velaksi? Eihän niin ole!

Terkut HV-alueelta. Ne, jotka ovat levittäneet kesälomansa toukokuun alusta syyskuun loppuun, kuten ohje on, palkinnoksi siitä työnantaja siirtää heidät lomasijaiseksi yksiköihin, jossa lomaillaan vain kesä-, heinä- ja elokuussa. Eri reilua. Kiitos.

Ikävä, että Suomi valitsi ”köyhät kyykkyyn” -puolueen, olen surullinen.

Kiitos Suomen kansan enemmistön 2.4, kun kurjistitte työttömien ja heikommassa asemassa olevien elämää entuudestaan.

Jälleen yksi hyvä syy muuttaa pois Porista eli persujen Satakunnasta jonnekin kehittyneempään kaupunkiin. Minun Satakuntani muuttui ymmärtämättömien suunsoittajien ja Tiktok-läpällä äänestäneiden maakunnaksi.

Lastenneurologi Elina Ylitalo sanoi haastattelussa 2.4. aikuisten adhd-epäilyistä näin: ”Jos ei ole lapsena ollut ylivilkkautta, ei ole kyse synnynnäisestä neuropsykiatrisesta kehityshäiriöstä”. Tuohan on vain yksi pieni osa totuudesta, koska adhd:ssa on kyse paljon muustakin kuin ylivilkkaudesta. Muun muassa tarkkaavaisuushäiriö on ihan yhtä oleellinen osa adhe:ta. Pelkän ylivilkkauden mieltäminen adhd:ksi on täysin väärä oletus. Diagnosoitu adhd-aikuinen

Osa ihmisistä tarvitsee määriteltävän, mikä hänen työnsä ja tehtävänsä on. Työvoimapulayritykset voivat arvostaa sanelluksi suostuvaa perehdytettävää.

Meidänkin kahvilassa toinen lippisäijä ottaa aamuisin lippiksen pois päästä. Ei yhtään hassumman näköinen herrasmies.

Maataloustuista: Emme osta kaupasta maitoa ja lihaa, kananmunia niiden oikealla, tuotantokustannusten mukaisella hinnalla, vaan tuetulla eli halvemmalla hinnalla. Näin köyhälläkin on varaa ostaa maitoa.

Niin samaa mieltä sunnuntaisen tekstarikirjoittajan kanssa tästä sukupuolettomuudesta. Menee ihan tolkuttomaksi tämä touhu. Valtavat rahamäärät menee näiden kaikkien liikennemerkkien ja kylttien vaihtoon. Eikö todellakaan ole tärkeämpiä rahanreikiä? Kaksi sukupuolta nyt vaan on olemassa. Jos joku haluaa omansa muuttaa niin siitä vaan mutta miksi enemmistön pitää elää pienen vähemmistön mielen mukaan? Tämä yhteinen vessa-asia on yksi kamalammista seuraamuksista. Minulla on ainakin luonnostaan sellaiset vehkeet, että pitäisi voida istua siihen pytylle!

Näiltä Naton vastustajilta kysyn. Jos Ukraina olisi kuulunut Natoon, olisiko Venäjä hyökännyt sinne?

Pori sopisi erinomaisesti yhdeksi Nato-tukikohdaksi. Täällä on lähes käyttämätön lentoasema, satama ja sijaintikin hyvä.

Kyllä Yle-verokin pitää poistaa, ei muuta tule kuin uusintoja uusintojen perään ja uutisia. Mistä oikein maksamme, kysyn vaan. Ovat oppineet muitten kanavien tavoille. Se ero, että näistä maksamme, muist kanavist ei. Näin on

Kyllä on jutut vähissä Satakunnan Kansassa sekä palokunnalla työt vähissä, kun maatiaiskissa on muutaman päivän kotoa poissa, niin oikein lehdessä kirjoitus. Kyllä kissa voi muutaman päivän olla omilla retkillään.

Miksi Satakunnan hyvinvointialue ei anna suunterveydenhoitoon palveluseteliä yksityiselle menemiseen, joka heillä on velvollisuus antaa. 3 vuotta sitten legot tarkisteltu viimeksi, mutta edes tarkistusaikaa et saa seuraavaan puoleen vuoteen kun aikaa soitat? Hoitotakuuajat paukkuu. Seuraavaksi lähtee kantelu eteenpäin tästä touhusta.

Täytin pyöreitä, lapsenlapset tulivat laulamaan onnittelulaulun ”amerikan” kielellä, en ymmärtänyt mitään, tuli paha mieli ja häpesin olla suomalainen.