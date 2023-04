Tekstaripalstalla toivotaan, että katujen kevätpesu käynnistyisi nopeasti, että ilmanlaatu paranisi.

Tekstiviestin lähettäjä on pettynyt suomalaisiin äänestäjiin.

Suomen metsien puustona kasvaa lähes yksinomaan Suomen luonnon omia lajeja. Toisin kuin pelloilla ja puistoissa. Voisi olla kivaa sekin, jos metsissämme olisi kymmenittäin eri puulajeja ja samoin marjasatoa tuottavia kasveja. Pitäisiköhän keinollisesti saada kuiville karuille kankaille, luonnonvastaisesti, männyn ja puolukan tilalle jotain eksoottisempaa?

Mitä järkeä on pullistella ilmaisella vappuansioilla mielipidepalstoilla? Joku on joutunut maksamaan enemmän.

Ottaa päähän tuo Haaviston hymyilevä ilme. Kukaan ei tiedä mihin Nato-päätös johtaa. Yksi on varma, suomalaisten rahaa palaa.

Jäsenyys (Naton) näkyy vain vähän varuskunnissa (SK 4.4. s. A16). Toivottavasti se näkyy paljon Porin lentokentän käytössä. Kenttä tarvitsee käyttäjiä, ettei sitä suljeta.

Ongelma: hiekkapöly. Ratkaisu: pesuautot äkkiä liikkeelle!

Sinulla, joka kiitit eläkkeestäsi Antti Rinnettä (SK 4.4.) pitää olla kyllä huippueläke tuollaisiin korotuksiin päästäksesi. Eläkkeiden veroprosentit löytyvät netistä, ja kun korotus oli 6,8 prosenttia, niin yksinkertaisella laskutoimituksella selviää, että sinulla on eläke 5 500–6 000 euroa kuukaudessa. "Työurasi" olet varmaan tehnyt huippupalkattuna byrokraattina jossakin poliittisin perustein luodussa virassa.

Te, jotka äänestitte hyvinvointialuevaaleissa, kannatitte hallintohimmeliä ja isopalkkaisia virkoja. Älkää valittako, kun saitte mitä halusitte. Aina ei kannata äänestää, jos asiassa ei ole järkeä.

Kiitos Raisa Ranta ja Hilla Suurkoivu asiallisista kannanotoista Satakunnan hyvinvointialueesta ( SK 3.4 ja 4.4). Vasta kolme kuukautta kulunut, ja ankara leikkuri iskenyt kaikkein heikompiosaisiin. Ja lisää on tulossa palveluiden karsimisen ja maksujen nousun muodossa. Rannan mukaan kansalaiset ja monet päättäjistä ovat turhautuneita. Niin ovat HVA:n työntekijätkin. Nähtäväksi jää, moniko jaksaa tätä tahtia. Mutta kuka näitä päätöksiä oikein tekee? Ymmärtäähän jo tyhmempikin, että me maksamme näistä vielä kalliisti tulevina vuosina.

Raisa Ranta: "Onko hyvinvointialue menossa rotkoon? (SK 4.4. s. B9). Ei, se on jo siellä.

Ennen vaaleja ajelin aamuisin töihin ja kuuntelin useasti radiosta toistuvaa vaalislogania: "bensan hinta alas". Lyhyt ja ytimekkään tarttuva, johon on helppo yhtyä. Nyt, kun vaalivoitto tuli, jään odottelemaan, koska se bensa laskee. Odotan vastuullisia päätöksiä asiasta, Petri, Laura ja Jari.

Epätietoinen Porista kysyy: -Missä päin Satakuntaa sijaitsee vaivaistalo? Menen sinne jo valmiiksi odottamaan almuja oikeistohallitukselta. Katsokaa vanha Vaahteramäen Eemeli -elokuva ja tiedätte, mitä tarkoitan. Pitääkö olla huolissaan

Heikommassa asemassa olevat. Mihin tämä hokema nyt unohtui? Tuli maahanmuutto, polttoaine, verotus, masennus ja niin edelleen. Onnellinen maa, Venäjän kupeessa vielä. Heikko veronmaksaja

Puolueilla on ilmiselviä vaikeuksia löytää vapaaehtoisia vaalitoimitsijoita. Virallisestikin muistisairaaksi todettu omaiseni olikin pyydetty vaalitoimitsijaksi. Me omaiset todella yllätyimme tästä kuultuamme. Mielestäni on vähintäänkin kyseenalaista puolueilta tällainen toiminta. Äärimmäisen noloa henkilölle itselleen ja muille saman vaalipaikan toimitsijoille. Miten tässä yhteydessä toteutuu vaalisalaisuus? Äänestäjä

Sanotaan, että poliitikoihin ei voi luottaa. Väitän myös toista: äänestäjiin ei voi luottaa. He kyllä puhuvat lähipalveluista, lähiruuasta. Omavaraisuudesta. Ties mistä. Mutta kun tulee äänestämisen hetki, niin silloin ei merkitse mitään, että Suomessa on vain yksi puolue, keskusta, näitä asioita aina systemaattisesti ajanut. Silloinkin kun muut puolueet ovat tulkinneet kyseessä olevien asioiden esillä pitämisen typeräksi.