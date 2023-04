Muun muassa eduskunta, hallitus ja koirien kiinnipitoaika puhuttavat tekstareissa. Metsien hakkuille löytyy myös sijaa.

Olisi aika ylistää ”tyttöhallitusta”. On saatu sote, pidennetty oppivelvollisuus, pandemia hoidettua, Suomi Natoon ja paljon muuta. Opposition Riikka vetäisi sivuhomminaan puolueensa menestykseen. Eläköön Suomen työläisäidit, jotka kasvattivat nämä voittajanaiset! Kannattaisi ”tyttöhallitusta” maailmallakin ylistää.

Soten piti ratkaista terveydenhuollon ongelmat – ei jonoja, ei pitkiä odotusaikoja, sekä säästöjä. Kiurun sanoin – helppoa! ”Tehdään laki ja noudatetaan sitä.” Kuinkas sitten kävikään? Hirveä byrokratiahimmeli, jossa niin paljon päälliköitä ettei kenenkään tarvitse olla vastuussa mistään. Ongelmia joka puolella ja apua haetaan naapuri valtioista (esim. Tanskasta).

Joku vaati vaihtamaan nuoret politiikkaan? Katselin nuorta ”poliitikkoa” linja-autopysäkillä, pakkasta -20, nilkat paljaana, ilman käsineitä ja lakkia?

Ostin laadukkaan kukkakaalin, joka painoi 545 grammaa. En halunnut käyttää lehtiä ja niiden poistamisen jälkeen painoa oli 350 grammaa, eli jäljelle jäi eineestä 64 prosenttia kokonaispainosta. Lehtien osuus on hinnassa 72 senttiä. Mitäpä, jos porkkanat ja punajuuretkin myytäisiin naatteineen? Keittiömies

Saimme sunnuntaina maahamme uuden eduskunnan. Sen ensimmäisiä yhtämielisiä päätöksiä tulee olemaan kansanedustajan palkkion nosto, valitettavasti.

1.3.–19.8. on metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika. Sinä Yyterin-Herrainpäivien alueella kahta isohkoa koiraasi ulkoiluttava nainen huomioi tämä. Edes siksi, että koiriesi koulutus on mennyt pahasti pieleen tai on kesken ja olet ilmeisen kykenemätön huomioimaan muita alueella ulkoilijoita. Niin ihmisiä kuin koiriakin. Järki hoi

Metsässäni tehtiin avohakkuu, vaikka en ollut siitä tietoinen, tapaninpäivänä vuonna 2011. Nyt tässä metsässä kasvaa komea kolmemetrinen kuusitaimikko.

Hakkuuaukeille tulee puupeltoa – ei metsää. Metsä sisältää monimuotoista luontoa, eri lajien eri-ikäisiä puita seuraajalajeineen. Puupelto on istutettua tasaikäistä yhden lajin viljelystä minimaalisilla seuraajalajeillaan. Näitä puupeltoja Suomessa riittää, mutta metsät on katoamassa. On tärkeää ymmärtää metsän ja puupellon ero.

Kesä ja sähköpotkulaudat tulevat, vaikka tällä hetkellä on yllättävän talvista. Porin kaupunki voisi kerrankin olla esimerkkinä ja vaatia vuokrayhtiöiltä parkkitelineitä, joihin kiinnittämällä saisi vuokraveloituksen päättymään – muutoin ei. Näin lojumaan jätetyistä potkulaudoista laskutettaisiin viimeistä käyttäjää. Helsinki ja monet muut kaupungit ovat jo viime kesänä kieltäneet niiden käytön kello 00.00–5.00. Viisasta, koska suurin osa onnettomuuksista tapahtuu öiseen aikaan. Lisäksi päihtymys ajaessa on ehdottomasti tehtävä rangaistavaksi. Vain yksin ajo sallittua.

Väinö, 3, kysyi, mistä meidän päät tulee. Tuleeko ne parturista?

Olisiko järkevää jos ”lippakioskin” rakentaa saunarakenteen yhteyteen. Saunaa kun ollaan kans suunniteltu kirjurinluotoon. Molemmat hyötyisivät ja tulisi halvemmaksikin.

Kirjuri, Kirjuri ja Anssi Nurmi (SK 27.3). Kyllä hyvä suunnittelu karsii kustannuksia. Paloittaisen kaavoituksen sijaan pitäisi suunnitella aina koko Kirjurin alue. Hyvä suunnittelu vaatii koulutusta, mutta Porissahan sitä ei arvosteta. Kannatan valtakunnan tasolla perussuomalaisten talonpoikaisjärjen käyttöä, mutta valitettavasti ei sinne näitä porilaisia rahanhaaskaajia demarien peesaajaksi parane äänestää.

Olen aina saanut hyvää palvelua perusterveydenhuollossa, soittopyyntöihini on vastattu ja talon sisällä on asioitani ajettu hyvin. Nyt pelottaa kun tuli tämä uusi hyvinvointialue toimintamalli. Lääkärini sanoi, että sen olisi tarkoitus säästää yli 50 milj. Minusta on väärin, että tällaiset säästöt revitään meidän muutenkin surkeiden ja sairaiden selkänahasta!