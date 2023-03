Tekstiviestipalstalla ehdotetaan, että esimerkiksi sanat Kuuminainen ja kokonainen pitäisi muuttaa sukupuolineutraaleiksi.

Miksei torilla voisi talvimyyjät olla kaikki kalapuolella. Nyt yksi siellä toinen täällä. Olisi kiva pieni tori talvella. Tämä uudistus olisi ilmainen ja toimiva.

Sukupuolineutraalius on syytä pikaisesti ulottaa ihan kaikkeen kielenkäyttöön ja korvata loputkin häiritsevät sanat, kuten Kuuminainen, Pornainen, kokonainen, puolinainen, aukinainen, muinainen, vaitonainen (onko muka?), ja monet muut.

Kynä on miekkaa vahvempi

Paluuta entiseen kaipaa kokoomus. Sote hajalle ja valtaa sekä rahaa pörriäisille, työntekijöille raippaa tuhoamalla sopimusten yleissitovuus, työttömiltä etuudet pois. Kaikki tämä ja paljon muuta rumaa ja pahaa näkee päivänvalon, jos sydän väärällä puolen pääsee valtaan.

Köyhä työläinen

En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Tein omaolosovelluksessa arvion sairaudestani, se ilmoitti, että tarvitsen lääkärin ajan. Soitin ajanvaraukseen, josta takaisinsoitto kolmen vuorokauden päästä. Todettiin, että tarvitsen lääkärinajan. Kolmen päivän jälkeen soitti lääkäri, joka totesi, että tarvitsen lääkärinajan. Soitin ajanvaraukseen ja jätin soittopyynnön. Odottelen taas kolme päivää. Ehkä koko kierros alkaa taas alusta. Ei halpaa touhua tämäkään.

Voiko joskus kertoa, mitä tuollainen määrä aurinkopaneeleita tulee maksamaan asennettuna.

Eikö kukaan "poliitikko" tajua, että sellaista rahaa ei voida jakaa, mitä ei ole. Näköjään ei.

Antti Pekola

Lämmin kiitos monille lippisäijille, jotka nykyään otatte lippiksen pois päästä kahviloissa. Nyt olette minun silmissä herrasmiehiä.

Älykkyys laskee iän mukaan, mutta vastaavasti luovuus lisääntyy. Tämä näkyy muun muassa virkanimikkeissä, joita putkahtelee telkkarihaastatteluissa.

Porista puuttuu elinkeinoasiamies ja kaupunginarkkitehti. Ei ole ihme, että näillä sektoreilla on pallot pahemman kerran hukassa.

Kerrassaan kiva juttu, että it-yrittäjä voi sijoittaa lapsensa lapsilisät indeksirahastoihin. Minä olen sijoittanut meidän muksun lapsilisät puuroon, kurahousuihin ja päiväkotimaksuihin. Pitäisiköhän lapsilisistä tehdä tarveharkintaisia? Ei kiinnosta lukea tuollaisia sijoitusjuttuja, eikä myöskään "energiansäästövinkkejä", kun joku on sijoittanut kymmeniä tuhansia aurinkokennoihin ja ilppeihin sun muihin vilppeihin. Ni!

Lapsilisä ei ole tarkoitettu pörssikeinotteluja varten.

On taidettu suun terveydenhuolto unohtaa kokonaan koronatukia jaettaessa.

Porin kaupungin tilinpäätös oli viime vuodelta 7 800 000 euroa miinuksella! Vasemmistopuolueen kuntapäättäjä sanoi joskus Porin velkaantumisesta väitellessämme, että velkaa voi hyvin ottaa, koska valtion ja kuntien ei tarvitse maksaa lainojaan takaisin. Porin päättäjät ovat suurelta osin vasemmistopuolueista. Kannattaa muistaa seuraavissa kuntavaaleissa, ketä äänestää.

Julia Liljegren: äänestin sinua kuntavaaleissa. Osittain siksi, koska olet nuori nainen, kuten minäkin. Myös minä pidän tärkeänä, että myös meidän äänemme kuuluu eduskunnassa. Tuotit minulle pettymyksen, kun et pitänyt paikkaasi kaupunginvaltuustossa. Miten voin luottaa, että sitoutuisit työhösi kansanedustajana?

Vaalikauden päättäjäisiä kun seurasi, niin jälleen kerran tuli mieleen, miten valtava määrä pelkästään ministereitä on. Lähinnä mielessä kävi se rahamäärä, palkkiot, jotka yksistään ovat jo melkoinen menoerä. Joukossa on monia niitäkin ministereitä, jotka "paikkasivat" useita varsinaisia ministereitä, jotka olivat suunnitelleet lapsivapaansa hallituskaudelle. Sitten on tietysti lukuisa määrä muuta avustaja- ja virkamieskuntaa.

Perussuomalainen vei työttömän leivät.