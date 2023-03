Tekstiviestipalstalla ihastellaan hyvin käyttäytyvää nuorisoa.

Miksi rakennuslupa on haettava uudelleen sen umpeuduttua, vaikka käyttöönottotarkastus on tehty ja rakennukset vastaavat lupakuvia? Joku byrokraattinen pikkudespootti pääsee käyttämään valtaa ja kansalaista rahastetaan raskaalla kädellä. Oma lupani umpeutui ennen lopputarkastusta, kun valvoja kuoli. Nyt on hommattava uusi valvoja, uudet luvat hänelle ja uudet rakennusluvat. Herätys Porin kaupunki!

Miksi Maantiekadun SataDiakin tiloissa ihmisiä seisotetaan odottamassa vuoroaan, eikä tuoda lisää tuoleja. Ihmisiä kupsahtaa lattialle odottaessaan. Tupa täynnä, eikä vuoronumerotaulua pysty näkemään.

Ranskassa isot mellakat eläkeiän noston 62:sta 64:ään. Mites Suomessa? Sähkön hinnat moninkertaiset älyttömän hinnoittelun vuoksi. Puristellaan vaan nyrkkiä taskussa. Meidät on opetettu nöyriksi.

Todellakin esimiehet, esinaiset ja esihenkilöt ovat kaikki yhtä surkeita, esihistoriallisia tehtävän nimikkeitä. Jokainen kaiketi tekee jotain työtä. Suomen kieli on rikas, joten osuvia nimikkeitä keksimään ja suunnittelemaan johtamistehtävissä ja vetovastuussa oleville työntekijöille.

Emme tarvitse mitään esimiehiä, esinaisia emmekä esihenkilöitä ollenkaan. Esikoulu, esinahka ja esipuberteetti riittävät. Voihan se räksyttävä hyväpalkkainen olla vaikka pomo, päällikkö, johtaja, kiho, pamppu tai viskaali.

Hei sinä nuori herrasmies, joka autoit minua Tikkulan pikakassalla ja maksoit ostokseni. En hämmennykseltäni huomannut pyytää yhteystietojasi maanantaina 20.3. Jos jättäisit ne kassalle. Kiitos vielä tuhannesti.

Aina moititaan nuorisoa. 28.3. nuoret miehet näyttivät, kuinka fiksuja osaavat olla. Länsi-Prisman edessä liukastui eräs vanhempi herra, poikaporukasta jokainen otti soraa kaupan edessä olevasta laatikosta. He levittivät sitä liukkaalla edustalle. Jokaiselle heistä lähetän näin sydämellisen kiitoksen hyvin tehdystä toiminnasta ja hyvää kevään odotusta!

Mummeli, joka huuteli, että kyllä pojat hoitaa!

Pitääkö minunkin opiskella pakkoruotsia, jos kerran Suomen pääministerikään ei sitä osaa.

Naurettavaa, että pitäisi myöhäistää kouluun menoa tunnilla. Se ei nyt ainakaan paranna unen pituutta. Päinvastoin sitä myöhemmin mennään nukkumaan. Eikö voitaisi mennä juurisyihin, eikä tehdä kosmeettisia muutoksia.

Porin kaikki kadut ovat luokattoman huonossa kunnossa! Isoja koloja ja kuoppia vieri vieressä! Kuka korvaa, kun henkilöauto vaurioituu, mopoautoista puhumattakaan? Kallis lasku omistajalle, kun ajaa lumen alla olevaan kuoppaan ja esimerkiksi puskurin alaosa joudutaan korjaamaan!

Italiassa ydinjätekatastrofi (SK 29.3. s. A16). Tuleekohan tämän jätteen sijoituksesta EU:n ongelma ja kustannusten maksaja, siis Suomen maksettavaksi?

Elokuva Idioluutio näyttää nyt ikävä kyllä käyvän toteen. Suosittelen kaikkia katsomaan. Ja sen jälkeen pitkä ja vakava keskustelu peilin kanssa. Miten voi oikeesti ihmiset olla näin pihalla ja valitetaan aivan mitättömän pienistä asioista. Nyt herätys ja valoja päälle.

Vaalien jälkeen voidaan vihdoin unohtaa demarien lupaama vappusatanen. Tilalle tulee kokoomuksen toteuttama (ei jää lupaukseksi) vappusatanen. Summan etumerkki vain vaihtuu.

Nimimerkki "Köyhä" (SK 29.3.) Vappusatanen on maksettu ja paljon ylikin. Takuueläke nousi 137,90 euroa.

Hei tulevat päättäjät, kun vielä poistatte pieneläkkeistäkin indeksikorotuksen, niin samalla voitte säätää meille eutanasialain.

Ei syytä huoleen. Matalaksi hakattuun hakkuuaukeaan kasvaa uusi metsä.