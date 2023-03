”Koska valtiovalta siirtää sähkön korvausten maksua, niin me äänestäjät siirrämme äänestystä saman verran”

Vaalit näkyvät tekstareiden aiheissa. Kiitosta satelee Porin teatterin esitykselle.

Ukrainan voitto on myös Suomen voitto. Jos kolme Hornetia Ukrainalle auttaa estämään tilanteen, jossa tarvitsemme kaikki Hornetimme omien rajojemme puolustukseen, annan mieluusti kolmea Hornetia Ukrainalle. Tosin se ei ole käytännössä ihan helppo juttu.

Ihana kirjoitus Uniluodosta, Hanna-Riikka ja Sami Räsäsestä. Heidän kotinsa oli vanhempieni Liini ja Onni Salon hääjuhlien paikka 23.6.1934. Uniluoto oli lapsuudessani ja nuoruudessani hieno ja eloisa paikka. Onnea teille ja tavoitteelle tuoda Uniluoto takaisin maailmankartalle. Maritta Santala

Verottaja on täysin pätemätön tällä hetkellä. Miten voi sanoa, että rakennusten arvo on noussut, kun asuntojen ja talojen hinnat laskevat kuin lehmän häntä. Kiinteistövero silti nousee. Ja tätä tuhoa vielä kiihdyttää EKP:n holtiton korkopäätös. Julkinen sektori ajaa nyt ihmiset tuhoon. Tietääkö Sanna Marin ja Riikka Purra tämän?

Usein monissa kiekkojoukkueissa sanotaan olevan liikaa hyviä neloskentän pelaajia. Tällä kaudella Ässissä ei ollut niitä yhtään ja siksi se näkyi joukkueen pelaamisessa erityisesti nyt loppukaudella.

Lauantaina 18.3. pikkutytöltä unohtui pussukka Rosenlew-museolle. Se odottaa hakijaansa lipunmyynnissä.

Moro porilaiset. Meil sanottii mun lapsuudessani linja-autoo onnikaks.Olisko Onnikka nimi mittää. vm.47

Voi näitä aluehallinnon viranomaisia. Oulussa epäilevät (SK 25.3. ) potilasturvallisuuden vaarantuneen, kun nuorisopsykiatrian osastolle on otettu enemmän avun tarvitsijoita kuin on paikkoja. Oulussa on sentään yritetty nuoria auttaa – muualla käsketään tulla myöhemmin (kuukausien jonot), jos silloin olisi tilaa/aikoja. Valitettavasti moni nuori ei koskaan palaa, ovat mahdollisesti päätyneet lopulliseen ratkaisuun. Mitenkähän uudet kansanedustajat asiaan suhtautuvat? Olisi kiva tietää ennen kuin tekee äänestyspäätöksen.

Nuoria ei kannata äänestää. Ei ole kiinnostusta lisätä hoivapaikkoja tai palvelutaloja, eivät ymmärrä vanhusten kärsimystä. Jokainen vaaliehdokas viikoksi töihin vanhustenhoito osastolle. Sekä vanha parempi aika takaisin: hoitoapulaisia, laitosapulaisia ja kokopäiväisiä kodinhoitajia. Eikös kaiken pitänyt muuttua paremmaksi eikä kurjemmaksi

Koska valtiovalta siirtää sähkön korvausten maksua, niin me äänestäjät siirrämme äänestystä saman verran.

Suuri osa suomalaisista näyttää olevan valmiimpia tuhoutumaan kuin tinkimään elintasostaan ja saavutetuista eduistaan ympäristön suojelemiseksi. Monet eivät edes kaikista todisteista huolimatta usko ympäristön muutokseen.

Kolme miestä parkkeerasi pakun yksityisalueelle pysäköinti kielletty -merkin alkupuolelle. Kaikki kolme myös tekivät tarpeensa toisten pihassa yksityisalueella. Näin Vähäraumalla! Vielä koiria moititaan.

Hyvä mieli ei synny, kun perhehoitajien palkkioista viedään niin iso siivu, ettei perhehoitoa voi enää jatkaa. Hyvä mieli ei synny, kun korona- osaston raskasta työtä ei huomioitu kertakorvauksena. Hyvä mieli ei synny, kun liikuntaan ei ole vieläkään tullut hyvinvointietua.

Mitä minä juuri luin?! Se oli sovun hinta, että osa jää korvauksen ulkopuolelle. Korvausta menee maksuun, paikoissa joissa ei hoidettu ainuttakaan koronatapausta. Koronaosaston hoitajille ei korvausta makseta, jos työskentelivät Maantiekadun yksikössä Ei pieni pää ymmärrä liittojen tekemää eriarvoistavaa sopimusta eikä kaupungin tekemää ratkaisua. T5:n hoitajat olisitte tämän todella ansainneet. Minun omaiseni sai hoidon juuri teiltä. Kiitos!