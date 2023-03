”Suomi on maailman onnellisin maa 2023, höpö-höpö – Onnellisuus on tunne, joka vaihtelee hetkestä toiseen: eilen aamulla olin onnellinen, illalla en"

Kirvatsin kioskiksi sopisi mainiosti vanha kauppa-auto, jossa olisi kyljessä myyntiluukku, kuten sotku-autoissa oli. Sen voisi ajaa tai hinata talveksi säilöön. Ei muuta kuin auto tontille ja avaimet käteen -tyyliin.

SK:n puoluekannatusmittauksen tuloksesta sen verran, että eipä ole koskaan ennen hävettänyt näin paljoa olla satakuntalainen.

Kyllä on perinteisten puolueiden viestintä nuorten suuntaan mennyt pahasti pieleen, kun muun muassa Suomen rajojen sulkemista ajava, aborttilain muutosta vastustanut ja EU:ta kritisoiva persu-puolue oli ylivoimainen voittaja nuorisovaaleissa. Äänestystuloksesta huolimatta uskon, että valtaosa nuorista haluaa Suomen olevan osa Eurooppaa ja muuta maailmaa.

Miksi Porista ei mene (edes) kesäisin pientä junaa Yyteriin, Mäntyluotoon ym.?

Työkykyiselle ja työikäiselle ihmiselle ei saisi maksaa toimeentulotukea, ennen kuin on selvitetty, miksi hän ei mene töihin. On väärin nostaa veroja työssä käyville ja samalla lisätä tukia heille, joita ei työnteko kiinnosta. Tätä mieltä on työllä itsensä elättävä ja veroja maksava kansalainen.

Olen sairauseläkkeellä ja pienen työeläkkeen lisäksi saan Kelasta pienen ns. eläkkeen pohjaosan. Kelan eläke nousi minulla täksi vuodeksi 27 euroa. Eläkeläisen asumistuesta otettiin pois 19 euroa, joten kelasta saan 8 euroa enemmän kuukaudessa. Ruoka ja kaikki muu ovat kallistuneet niin paljon, että tämä 8 euroa on pelinpitoa suomalaisella sairaalla ihmisellä. Toivottavasti Kelan virkailijalle tuli voittajan olo, minulle ei tullut.

”Päiväkotitätejä" seisoskelusta moittineelle. Laitetaan työttömät päiväkodinpihoille leikkimään lasten kanssa. He tienaavat sohvalla makaamisesta enemmän kuin "päiväkodintädit" tärkeää työtä tekemällä.

Satakunnan hyvinvointialueen johdon on syytä pysähtyä uudelleen tarkastelemaan tehtyä päätöstä koronakorvausten maksamisesta. Uskomattomalta vaikuttaa ulkopuolisen silmin päätös olla maksamatta korvausta Porin kaupunginsairaalan osasto T5:n henkilöstölle. Odotan, että johtajat tuovat perusteet tiedoksi meille kaupunkilaisillekin. Arvoisa osaston henkilöstö, kunnioitan työtänne ja venymistä vaikean ajan yli. Ymmärrän, jos joustavuutenne aika on nyt osaltanne takanapäin.

Hoitajapulasta huolestunut

Hyvinvointialueen kallispalkkainen johtajisto petti taas ne, jotka olivat eturintamassa koronaa vastaan taisteltaessa. T5:n henkilöstö on korvauksena ansainnut – toisin kuin johtajisto. Heitä on niin paljon, ettei kukaan ole vastuussa enää mistään. Hävetkää!

Liikaa johtajia: Hyvinvointialueen johtaja siirtää asian toimialajohtajalle ja hän puolestaan HR-johtajalle. Ei päätöstä, mutta onneksi palkka on kohtalainen.

Suomi on maailman onnellisin maa 2023. Höpö-höpö. Onnellisuus on tunne, joka vaihtelee hetkestä toiseen. Eilen aamulla olin onnellinen, illalla en. Miten sinä?

Kyllä on hyvin luotu sopimus talohuoltoyhtiöillä: lakko on päällä, työt tekemättä, palkanmaksu laitettu poikki työntekijöiltä – mutta taloyhtiöt joutuu maksamaan normaalin summan, vaikka työt jätetään tekemättä lakon takia.

Meillä käydään ikääntyvien omaisten kanssa ulkoilemassa joka päivä, ja rakas koirakin on mukana, tuottaa paljon iloa myös isovanhemmille, kun ovat aina koirasta tykänneet. Jätökset kerätään, ei jää toisten siivottavaksi. Mistä ihmeestä näitä ilkeitä yleistäjäihmisiä oikein löytyy, on aina ikuinen arvoitus. Taitaa joillekin tuo ilkeys olla oman elämän elinvoima. Surullista.

Miten voi äänestää minkään puolueen ehdokasta, kun jo ennen vaaleja ilmoitetaan "ei voi mennä hallitukseen sen ja sen puolueen kanssa". Aivan kuin pikkumukulat "en leiki sun kanssa”. Lapsellista.