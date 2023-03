Kirjurin lippa. Osataanko Poriin rakentaa mitään kaunista ja luontoon sopivaa edullisesti?

Kallon kaavaluonnoksen tavoitteet ovat kannatettavia ja oikean suuntaisia. Pysäköintipaikkoja tulee olla riittävästi henkilöautoille ja linja-autoille. Kaavaluonnos tarjoaa kaikille, esimerkiksi liikuntarajoitteisille, mahdollisuuksia ihailla avointa merta ympäri vuoden. Tällaista mahdollisuutta ei monessa kaupungissa ole, ja se on alueemme selvä vahvuus.

Matti Sjögren

Vastatkaa eduskuntaan pyrkivät, että miksi sotealueelle on ensin palkattu johtajia 10 000 euron kuukausipalkalla, mutta ei ole varaa palkata hoitajia, vaikka joka paikassa puhutaan hoitajapulasta? Ei ymmärrä tätä älyvapaata yhtälöä. Tässä ns. sote-uudistuksessa on menty perä edellä puuhun.

Töihin pyrkivä hoitaja

Vierutietä ei ole alkujaankaan tehty läpikulkutieksi. Moni kuvittelee näin olevan ja ajaa tiellä reilusti yli 40 km/h, kuten mittauksetkin ovat todistaneet. Tämä on ihan hullua. Eihän tuolla kortteleissakaan kaasuteta menemään. Osa asukkaista ja vieraista jättää autonsa tielle, koska pihoissa ei ole tilaa. Hidasteesta ei ole mitään hyötyä. Tiellä asuu paljon lapsia ja useampi vaaratilanne on jo sattunut. Toivottavasti ihmiset nyt tajuavat, mistä tässä on kyse. Pari minuuttia menee enemmän aikaa, kun kiertää Leppäkorven kautta. Puomin puolesta tai Kirsitie auki.

Porin kaupungin päätös sulkea Vierutien läpikulku Tuorsniemessä ohjaa kaiken liikenteen tietyltä alueelta Leppäkorven päiväkodin ohi. Erityisesti eskariin kulku ruuhkautuu, alueella liikenne on jo ennestään villiä. Lapsen tai jonkun muun jääminen auton alle on vain ajan kysymys. Nyt asiat tärkeysjärjestykseen.

Luin lehdestä, miten ukrainalainen ikäihminen on jäänyt sodan mullistusten raunioittamaan kotimaahansa, koska hän halusi huolehtia kodittomiksi jääneistä koirista ja kissoista, joiden huoltajat ovat joutuneet lähtemään sotaa pakoon. Ulkomailta saatujen avustusten turvin on ruokaa riittänyt näillekin poloisille. Täällä Suomessa taistellaan koirien ja kissojen vihaamisessa. Eikö enää muuta "vihattavaa" löydy hyvinvointiyhteiskunnassamme?

Saako Porista mistään enää Aleksanterin-leivoksia?

Luin Simo Korpelan mielipidekirjoituksen (SK 22.3.) ja otti silmään iso ristiriita tekstissä. Ensin leimataan translaki haitalliseksi, kun samaan aikaan puhutaan siitä, että Korpelan puolue pitää heikoimmissa asemissa olevien kansalaistemme puolia. Mitä transihmiset sitten ovat, jos eivät heikommassa asemassa olevia? Translaissa on vielä parannettavaa, mutta tällä hetkellä se on parasta, mitä he voivat saada, kun joka suunnalta heidän identiteettiään ja ihmisarvoaan vähätellään. Ei kannata puhua heikoimmissa asemissa olevista ihmisistä, jos niistä sulkee pois sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt.

Saarikolle (SK 21.3.) tiedoksi: myös perussuomalaisten edustaja Teuvo Hakkarainen vastusti energiaremontteja. Me perussuomalaiset vastustamme EU:n holhouspolitiikkaa muutenkin. Keskustan johdolla sinne EU-kurjuuteen jouduttiin.

R. Jokela

Olipa upeaa katsottavaa TV1 maanantaina/vaali-ajankohtaista. Välähdys päiväkodista missä "päiväkotitädit" osallistuivat leikkiin ulkona lasten kanssa. Porissa usein näkyy, että tädit vain seisovat pihalla, usein keskenään keskustelevat. Joskus joku lapsi voi tarvita vaikka pientä esimerkkiä tai rohkaisua mennä muiden mukaan leikkimään.

Samaa mieltä siitä, että pesularakennusta ei saa purkaa. Se pitää remontoida toimiviksi työtiloiksi. Terveyskeskuksessa ei nytkään ole riittävästi huoneita tai toimitiloja tarvitseville. Muutkin hoitoalan ammattilaiset kuin lääkärit tarvitsevat asianmukaiset työtilat.

Naiset, olkaa te rohkeita ja sanokaa, että luovutaan henkilö-sanasta ja palataan mies-nimitykseen. Vai kumpi kuulostaa luontevammalta: esihenkilö vai esimies?

Noormarkun Forssintiellä autoilijan kuuluu väistää oikealta tulevia.

Työkykyiselle ja työikäiselle ihmiselle ei saisi maksaa toimeentulotukea ennen kuin on selvitetty, miksi hän ei mene töihin. On väärin nostaa veroja työssä käyville ja samalla lisätä tukia heille, joita ei työnteko kiinnosta. Tätä mieltä on työllä itsensä elättävä ja veroja maksava kansalainen.

Miksi Porista ei mene (edes) kesäisin pientä junaa Yyteriin, Mäntyluotoon ym.?