Hyvä Tiina Stenman. Viitaten 19.3. olleeseen mielipidekirjoitukseen, Suomen eduskunta, jonne sinäkin haluat, ei ole työmarkkinaosapuoli. Hallituksen puuttuminen palkkaneuvotteluihin on kiellettyä. Kannattaa muistaa se ennen kuin kalastelet hoitajien ääniä tyhjillä lupauksilla. Hoitajaliitot jo neuvottelivat alalle mielestäni hyvät korotukset, jotka varmasti lisäävät alan kiinnostavuutta. Se että tuhat ihmistä on poistanut ammattioikeutensa rekisteristä, ei tarkoita sitä, että alalla olisi nyt tuhat ihmistä vähemmän kuin ennen koronaa. Suurin osa oikeutensa poistaneista oli siirtynyt muille aloille jo paljon aiemmin, kiitos oikeistohallituksen kikyn, joka iski kunnallisiin pienipalkkaisiin kohtuuttomasti.

Hoitaja

Pori joukkoliikentee nimest: en mää ol ikän kuullu muukko pussi. Tääl Leppäkorveski asuu yks pussikuski.

Miksi Porin linjojen busseissa ei käy maksuvälineenä pankkikortti?

TAPIO MERI, kiitos hyvästä ja kantaaottavasta kirjoituksesta (SK 20.3.) koskien Kallon alueen kaavasuunnitelmaa. Samaa mieltä. Nykysuunnitelma on varma tae pilata Kallo.

Perämela

Siltapuistokadun grillin edessä iso vaalimainos, joka peittää liikenteen näkyvyyttä. Vähän nyt järkeä näiden sijoitteluun.

Setlementti Pori ja Tyttöjen Talo (SK 18.3.). Olipa järkyttävä uutinen. Toivottavasti Setlementti Porin toimintaan tulee nyt stoppi. Pitäisikö tässä kohtaa tarkistaa Setlementti Porin tahtotilaa toimia muiden tahojen tai toimijoiden kanssa. Olisi hienoa tietää mitä Setlementti Porin Otsolasta eroamisen takana oli? Miten mahtaa nyt sujua siellä Itätuulessa ja mahdollisesti alueen muiden toimijoiden kanssa?

Surullista on lukea Tyttöjen Talon käänteistä. Ei voi välttyä ajatukselta, että "luomakunnan kruunu" (mies) tuntee ja tietää tyttöjen tarvitseman tuen parhaiten. Koulutus ja osaaminen on sivuseikka, kun määritellään tyttöjen tarvitsemaa tukea. Vai onko valintojen taustalla valta ja raha? Siihen mieskin pystyy.

Itsekin mies

Laura Huhtasaari: EU-parlamentissa äänestettiin energiatehokkuutta koskevasta lakiehdotuksesta. Missä olit? Oliko Säkylän tori tai markettien nurkat tärkeämpiä? Tätä vartenko sinua mepiksi äänestettiin?

Voisiko päättäjiä alkaa tuomaan ulkomailta? Tähän haasteeseen olisi hyvä varautua jo nyt, ettemme havahtuisi vasta silloin, kun päättäjät loppuvat Suomesta.

Ei gallupit ohjaa äänestäjiä (SK 19.3.), mutta Suomen lähes monopolimaisen lehtikustantamon (HS, SK, AL, IS jne.) ”riippumaton” journalismi ja pääkirjoitukset kylläkin. Timo Arolle: Korkeakoulun puute näkyy PeruS kannatuksessa ja heitä kannattavien kommenteissa. Lisäksi Porin kaupunkialueen teiden huono kunto on yksi iso syy muuttaa muualle.

Viitaten sunnuntain kirjoitukseen Vierutien sulkemisesta: se on kyllä niin kapea ja vaaratilanteita syntyy, koska autojakin pysäköity vielä molemmin puolin. Eli nyt Kirsitie auki, joka on muutenkin leveämpi ja parempi ajotie. Eli jommankumman on oltava auki, mieluummin Kirsitie. Muuten olemme täällä Tuorsniemessä aivan pussissa.

On todella väärin sulkea Vierutie, kun Kirsitiekin on suljettu.

Kiitos Timo Aro jutustasi (SK 19.3.) Tuntuu hyvältä, kun poliitikko puhuttelee faktoilla.

Satakunnan Kansassa (19.3.) luki, että noormarkkulainen maantiepyöräilijä Lotta Henttala – mutta eikö hän asu jossain muualla kuin Noormarkussa? Ehkä syntyisin Noormarkusta?

Sinä "ennustaja" (SK 18.3.), joka osasit ennustaa vasemmisto-vihreiden hallituksesta johtuvat vaikeudet, osasitko myös ennustaa pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan? Miten kävi?