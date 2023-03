Kai vaalien tarkoitus on parantaa elämää. Siksi pitää olla myös kiitollisuutta saavutettuihin parannuksiin, mitä olemme saaneet, ja niitä on tosi paljon. Edelliset sukupolvet satakunta vuotta sitten lapset veivät isovanhempiaan kerjuulle, kun ei ollut työ- ja muita eläkkeitä. Tässä on myös meillä ajattelemisen ja kiitollisuuden aihetta. Niistä ajoista on päästy. Epävarmat äänestäjät, huomioikaa tämä.

Tiedoksi äänestäjille: Suomen ja suomalaisten kurjuus ja köyhyys ei lopu arvostelemalla tai riitelyllä, vaan työllä, jota jokainen työkykyinen tarvitsee, itsensä ja valtion hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Munkin ostajalle (SK-tekstarit 17.3.): Markka-aikaan tuntipalkka lisineen eräässä tuotantolaitoksessa oli 24 markkaa/tunti. Euroissa vajaa 4 euroa/tunti. Tuskinpa löytyy tekijöitä 4 euron tuntipalkalla nykyään.

Miksi missään kolesterolilääkekirjoituksissa ei kerrota ja informoida sitä, kuinka paljon statiinit aiheuttavat käyttäjilleen haittavaikutuksia?

On tämä sote-uudistus niin suuri moka, että ei sanat riitä. Pakotetaan potilaat odottamaan muutama vuorokausi ennen kuin kukaan edes ottaa yhteyttä! Kuka tämän keksi?

Aurinkopaneelit Kuukkarin katoilla tuovat sinne juuri sitä kerroksellisuutta, jota museoväki arvostaa. Nehän kuvaavat historiassa juuri tätä aikaa, kun sota on aiheuttanut energiapulaa ja sitä kautta sähkön ja muittenkin hintojen nousua. Lisäksi nyt halutaan ilmastoystävällistä sähkön tuotantoa. Paneelithan eivät muuta taloja mitenkään rakenteellisesti, vaan ovat helposti irrotettavissa muutaman kymmenen vuoden kuluttua, kun ovat tehneet tehtävänsä. EU:ssa valmistelussa oleva direktiivikin velvoittaa parantamaan asuntojen energiatehokkuutta.

Ässät kohtaa puolivälierissä Tampereen Ilveksen. Mielestäni Satakunnan Kansan tulisi lopettaa kaikki positiivinen uutisointi Pirkanmaalta puolivälieräsarjan ajaksi. Koko Satakunnan on oltava nyt yhtenäinen. Ässät nousuun, Satakunta nousuun!

On se kyllä hyvä, että Suomessa presidentin valtaoikeudet on kavennettu melko vähiin. Ei pääse milloinkaan syntymään Turkin tai Unkarin kaltaista tilannetta, jossa yksi ihminen pääsee kiristämään kansainvälistä yhteisöä vain pönkittääkseen omaa suosiotaan ja valtaansa.

Nimimerkille "jokainen ääni ratkaisee". Aika pahasti vedettiin mutkia suoraksi tällä pelinavauksella. Yksikään oikeistoryhmä ei ole entisestään vaikeuttamassa pienituloisten arkea. Muistetaas nyt kuitenkin pitää se sydämen sivistys tallella ja rehti vaalipeli kaikin puolin.

Työnantajapuoli automatisoi todella kovalla kädellä ja säästöjen valossa. Mitäs sitten tehdään, kun kukaan ei käy työssä ja rahaa ei tarvi? Robotit ja tekoäly tekevät työt.

Jari Mattila

Niina Valtanen ja kumppanit raahaavat 65 tuuman taulutelevisiota mukanaan yleisötilaisuuksiin? Hmmm... Pois puoluetuet hyvinvointialueilta ja muualtakin.

Kevään kunniaksi pyytäisin satakuntalaisia eläinlääkäreitä päivittämään tiedot koskien kanien kipulääkitystä.

Saako edes ihmetellä, miksi USA:n sotakoneet lentelevät Mustallamerellä? Huuhteleeko Mustameri Amerikan rantoja? Miksi pitää yrittää olla joka paikassa päällepäsmäri?

Voi olla, että sähkömarkkinoiden toiminnassa on paras tämä markkinamalli. Mutta ei voi olla niin, että tuotteen hinta vaihtelee hullun lailla päivittäin. Ei minkään tuotteen hinta voi muuttua kymmenkertaiseksi samana päivänä. Tähän täytyy lainsäätäjän puuttua.

Lakatkaa haalimasta koiria ja kissoja kotiinne, käykää ulkoiluttamassa ja syöttämässä vanhoja omaisianne ja sukulaisianne. Loppuu koiranpaskajutut ja ulos pääsisi ja ruokaa saisivat kaikki halukkaat.