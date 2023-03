Suomen menestys Pisa-tutkimuksissa on laskenut tasaisesti jo yli vuosikymmenen. Suomi pärjää edelleen, mutta kirkkain kärki on karkaamassa.

Vihreä siirtymä aurinkovoimaan Raumalla: Työt aloitetaan hakkaamalla ensiksi 40 hehtaaria metsää ikuisiksi ajoiksi pois puun tuotannosta ja hiilinielusta.

OmaPosti, mikä tämä on: ”Ilmoitus, katso siellä on lasku”. En ole sinne koskaan kirjautunut, nyt kävin katsomassa. Kaksi laskua odotti, toinen oli jo 5 euroa kalliimpi. Ei mitään muuta ilmoitusta kyseisistä laskuista. Miksi? Monet eivät osaa edes katsoa laskutusosoitetta. Olen erittäin vihainen tällaisesta systeemistä.

SK uutisoinnin mukaan suuri osa teillä liikkuvista moottoriajoneuvoista on jo itseohjautuvia. "Auto ajoi ulos Eurajoella."

Tämä on merkillistä ihmisten harhaanjohtamista, kun sanotaan, että esimerkiksi hoitajat lähtevät Norjaan, koska siellä on parempi palkka. Ihan kuin arkisena asiana sanotaan näin. Ollenkaan mainitsematta, että Norjalla on yli 1 000 miljardin euron öljyrahastot. Jotka ovat paisuneet Ukrainan tuhoamisen aikana. Ikään kuin Suomella olisi vastaavat mahdollisuudet. Niin on vain, että Ferrari kiihtyy nopeammin kuin Trabant, ja menee jorpakkoonkin nopeammin.

LINKKARI o porilaiste linja-auto ollu ainaki 60-luvult lähtei. Kysy vaik kenelt airolt porilaiselt. Se o hyvä nimi sil erelleeki.

Tulny olis erinomane nimi. Sitä o yht hyvi käytetty autoo varrotes, ko kyllää tai kaffeet ottamaa käskettäes.

Miksi ihmeessä Porin Linjojen linja-autoille pitäisi keksiä joku erityinen nimi? Niillähän on jo nimi: linja-auto.

Miksi työnantajapuoli haluaa kotiäidit työhön, jos kerran tulee kuluja lapsen sairauspoissaoloista, jotka perustuvat työsopimuslakiin. Onko meillä työttömyys prosentti työnantajien takia korkealla? Valitsevat työntekijät kulujen valossa.

Jari Mattila

Postilaatikossa lukee "Ei mainoksia" tai "Ei ilmaisjakelua", mutta vaalimainoksia tuupataan laatikkoon päivittäin. Lukutaidottomuudesta huolimatta nämäkin kansalaistottelemattomat pyrkivät eduskuntaan. Äänestänkö heitä? En.s

Kyllä tuli Oomille kiire tarjota halvempaa sähköä, kun sanoin sopimukseni irti.

Kävin kauppahallin kivassa vaalitapahtumassa. Kuuntelin puolueiden esittäytymisiä. SDP:n ehdokkaan mielestä kotimaisia tomaatteja ostavat vain kokoomuslaiset. Yleisöstä joku nainen kertoi ehdokkaalle, että kotimaisia tuotteita ostetaan niiden kotimaisuuden vuoksi, työllistäen, kannustaen. Ehdokkaana oleva duunari voi miettiä, ostetaanko hänen duunaamiaan tuotteita siksi, että hän on sosialisti vai siksi, että ne ovat kotimaisia. Nyt mietin tarkkaan, voiko demaria äänestää, kun ostan myös kotimaisia tomaatteja.

Kummallista, ministeritasolla ihmetellään lihan maidon ja kananmunien syömisen vähenemistä. Totta kai, kun ihmisillä on rahat vähissä hintojen noustessa, eikä ole rahaa, niin on pakko vähentää ostamista.

Hyvinvointialueen uudet johtajat ja päälliköt tarvitsevat nyt myös assistentit ja omat sihteerit. Näiden työt on nyt siirretty hoitotyön ammattilaisille. Taitaa olla uusi koulutuksen tarve, kun koulutetaan hoitajista sihteereitä. Ei taida olla hoitajapulaa.

Satasairaalassa tehtiin jokin aika sitten uudistus: osastonsihteerien esimies ei ole enää työskentelypaikan osastonhoitaja, vaan sihteerit on jaettu uusiin sihteeriyksiköihin. Vanhalla järjestelmällä esimies näkyi viikoittain. Nyt hyvinvointialueen alettua ei ole näkynyt vielä kertaakaan, tosin nythän on vasta maaliskuu.

Kirjat takaisin kouluihin ja kännykät kaappeihin. Voisi Pisa-tulos parantua.

Tajuaako narsisti, millainen hän muiden mielestä on? Vaihtaa jatkuvasti äijiä, asuntoja ja myös työpaikkoja. Uskottelee muille, että syy aina muissa. Kuka herättäisi narsistin?