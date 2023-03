Tekstareissa ihmetellään muun muassa television tarjontaa, asenteita ja Porin torin kehittämistä. Joukkoon mahtuu myös muutamat kiitokset ja avoin kysymys Porin päättäjille.

Hyvä kun ely-keskus ryhtyy leventämään siltoja, saadaan turvallisia kohtaamispaikkoja? Monilla tieosuuksilla kohtaamistilanteista on tullut vaarallisia, teiden kaventamisen vuoksi. Jostain käsittämättömästä syystä tieojien kunnostusta on alettu tehdä tavalla, jossa tien piennarta kaivetaan pois puolen metrin leveydeltä, vaikka tienpitäjällä on reilusti maata tieojan takana. Usein on päällystetyn tien pintakin sitten revennyt väärän ojankaivuun seurauksena.

Ei mitään metsää Porin torille, puut kasvaa, varjostaa ja vetää lintuja kakkimaan. Porissa on jo kauniit puistot. M.T.

Tori näyttää puhuttavan jatkuvasti ja suunnitellaan jatkuvasti, mutta ketä varten. Kun käyn kalakaupoilla, meitä on tosi vähän. Olisiko aiheellista käyttää rahat ennen vaikka Himmelin korjaukseen, kun me torilla kävijät tulevaisuudessa käytämme sitä enemmän kuin toria? JukkaO

Yksityisautoilua keskustan alueella on lisättävä, jotta keskustaa saadaan elävämmäksi, kauppoihin asiakkaita ja yrittäminen keskustan alueella kannattavammaksi. Avoin kysymys Porin päättäjät: Miksi Pori ei siirry maksuttomaan kiekkopysäköintiin keskustan alueella? Oletteko punninneet asiaa keskustan elävöittämisen kannalta? Pori on niin pieni kaupunki, ettei julkinen liikenne pysty korvaamaan yksityisautoilua. Vaatii vastauksia

Eipä ole kai missään väitetty, että joku koira ulostaisi tupakantumppeja sun muuta roskaa, joten turha sitä on pohtia. Mutta todella järkyttävä on tuon toisen viestittäjän asenne, että jos ei kerran joku toinen niin en minäkään. Ilmoittaa siis kuuluvansa roskaajatyperysten joukkoon. Onneksi sentään on heitäkin, jotka haluavat itse tehdä asiat oikein, olkoot joku toinen sitten kuinka tyhmä tahansa.

Kysymys kansanedustajille, miksi vastustaa lähdeveroa, joka poistaisi osinkojen verovapauden, esim.ay-liikkeiden.

Luin kokeneen lääkärin ajatuksen ”Ilman henkilökuntaa sairaala ei toimisi, ilman raskasta kasvavaa hallintoa kyllä”. Tämä pätee myös nykyisiin hyvinvointialueisiin.

Suuret kiitokset Amcorille, kun lahjoititte upean ja massiivisen taideteoksen Säkylään. Amigo

Vaalien alla on tärkeää muistaa, että ruiskukka on väriltään sininen.

Tuanoi. Nysse tulee. Föli menee. Mennään me Porin seudulla PoJolla.

Porin joukkoliikenteen nimeksi lyhyt ja ytimekäs Menny! MP

Miksi väkivalta pitää erotella sukupuolen mukaan? Toki itsemurhaan päätyy useimmin mies, mutta siksi(?) on tyttöjen talo, täh?

Otettu vissiin mallia Amerikasta joka tv-kanavalla. Ei paljoa välitetä katsojista. Jos mainoskanavia katsoo, mainoksia 10 min ja varsinaista ohjelmaa 5 min, uusintoja nekin, vuorottelelevatkin eri kanavilla. Kuluttajat maksavat kiltisti mainokset tuotteiden hinnoissa. Ylelle tulee taas rahoitus suoraan yksittäisten ihmisten veroista. Voisi siis olettaa, että ohjelmatkin olisivat tasapuolisia ja huomioisivat enemmän enemmistöä ja suomalaisten asioita ja vähemmän huu-haata ja woke-ilmiöitä.

Suuret kiitokset Posan henkilökunnalle lapsen tutkimuksista ja hoidosta liukurionnettomuuden jälkeen. Hoito ja tutkimukset olivat viimeisen päälle.

Katri-82 tässä yksi kohtalontoveri joka oli porin kaupungilla siivoojana kymmenet vuodet.sairastuin ja sitten tuli irtisanominen. kaupunki ei tarjonnut kevennettyä työtä. Tämä tästä työhyvinvoinnista. Kohtalotoveri