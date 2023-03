Tekstarit koostuvat tällä kertaa ehdotuksista, ihmettelyistä ja toiveista. ”Työrauha myös tauoilla.”

En nyt jotenkin ymmärrä. Jos niin kävisi, että perussuomalaiset voittaisivat vaalit eli suomalaiset äänestäjät äänestäisivät heidät voittoon, miten ihmeessä muut puolueet voivat edes suunnitella, etteivät he halua tehdä yhteistyötä? Missä demokratia?

Ihmettelen suuresti miten eduskuntavaaleissa ehdokkaat kieltäytyvät jo ennen vaaleja menemästä hallitukseen jonkun tietyn puolueen kanssa. Ääni heille, jotka ovat valmiita yhteystyöhön kaikkien kanssa. Jokaisen pitäisi ajaa suomalaisten etua ja olla valmis yhteistyöhön kaikkien kanssa. Ovat kuin pienet lapset, me ei leikitä sun kanssa.

Työrauha myös tauoilla. On se kumma, miten yksi ja sama besservisser jaksaa olla äänessä ja toitottaa omia asioita/murheita joka paussilla. Kun joku muu yrittää osallistua verbaaliseen keskusteluun niin eikö tämä käkikello ala louskuttaa leukojaan. Tulpatko pelastus?

Kyllä ne tierahat on laitettu sotavarusteluun, mutta ei se panssarivaunu hääppöistä tietä tarvitse. Minkähänlainen miehityssopimus nyt sieltä Amerikoista tuleekaan, kun oikein viikko suunnitellaan?

Jo tuli ammattitaidoton esitys valtiovaranministeriöltä eli työeläkkeiden indeksileikkaus. Eikö siellä ymmärretä, että työeläkkeet maksaa pääosin vakuutusyhtiöt ja leikkaukset on jo valtavasti pienentänyt yhteiskunnan tuloja. Vakuutusyhtiöt ovat kiitettävästi hoitaneet työnsä eikä siihen saa valtio sekaantua.

Menin lääkäriin ja kerroin, etten ole nukkunut ollenkaan kolmena yönä peräkkäin. Lääkäri kauhistui ja sanoi, että se vastaa 1,5 promillen humalatilaa. Voisikohan ministerillekin joskus käydä näin? En puolustele ketään enkä varsinkaan alkoholin käyttöä työssä.

Ihmettelen sitä, kuinka nykyään äitiydestä ja naiseudesta puhuttaessa hyvin monesti äänessä ovat feministit? Kuinka pieni otos se on lukuisista äideistä ja naisista? Heille perhe-elämä on turvallinen ja luonnollinen elämäntapa kaikkine murheineenkin, eikä jatkuvaa kiukkua ja valitusta.

Ihmiskunta tuhoutuu väistämättömästi ihmisten välinpitämättömyyden, laiskuuden ja ahneuden takia. Laiskuus ja välinpitämättömyys on nähtävissä esimerkiksi hautausmaalla, jossa kynttilöitäkään ei viitsitä lajitella oikealla tavalla. Ahneus näkyy muun muassa Venäjän sotatouhuissa, kun mikään ei riitä.

Eikö vaalimainosten naulaaminen sähkö-/valotolppiin ole kielletty? Ahlaisissa ainakin tolpat täynnä ko. mainoksia.

Luettuani jutun Robbie Williamsista, tuntuu entistäkin vastenmielisemmältä osallistua jazzeihin. Kaiholla muistoissa ajat, jolloin konsertteihin saattoi mennä omin eväin ja jopa lasten kanssa ja kuunnella oikeata jazzia.

Onko Porin kaupunki muuttanut kiinteistöverotusta. Verotuksessa verotusarvo on noussut. Jos näin on, kovin on taas hiljaisesti tapahtunut.

Ehdotan Porin busseille yksinkertaista nimeä Kyyti.

Nyt kun tahitaan tuon Kirjurinluodon kehittämisen kanssa, heitän ilmoille uudenlaisen prototyypin: tehdään Kokemäenjoen päälle ravintola. Olisi ainutlaatuinen paikka ihastella vaikka ilta-aurinkoa, kahvikuppi kädessä tai joku kuppi. Nyt kun kaikki muut ideat lytätään lyttyyn. Pasi Nieminen

Kaupunki kun rakentaa uusia jalkakäytäviä kaupungin taajamiin, eikö sen jälkeen niistä huolehdita. Esimerkiksi talvella ei ole kunnossapitovelvollisuutta? Vai onko aina uuden jalkakäytävän kunnossapitovastuu kiinteistön omistajalla? Jos vastuu on kiinteistöjen omistajilla, kaupunki voisi ohjeistaa niitä ennen kuin hoitamattomana jalkakäytävillä sattuu jotakin. Eki

Mitä veikkaatte? Kulkeekohan kukaan aurakuskeista pyörällä noita perunapeltoja tääl päi? Mitäänhän ei niille tartte tehrä kun kevät sulattaa, vai.

Puuvillan ja joen välisen kadun molempien puolien pysäköinnin voisi kieltää tai laittaa 2h paikoiksi. Aivan liian ahdas nykyisellä pysäköinnillä.