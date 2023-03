Tekstareissa käsitellään tällä kertaa niin latuja, opetushallitusta kuin puuntaimiakin. Myös Meri-Porin sähkötolpat ovat päässet esille.

Pitäisikö hyvinvointialueen johtajien ja päälliköiden määrä tarkistaa, onko heitä varmasti riittävästi? Eikä tietenkään ole päällekkäisyyksiä, epäselvyyttä toimien rajoista, vastuista puhumattakaan. Paljonko saataisiin säästöjä, jos järkeistettäisiin johtajien määrää ja varsinkin palkkoja. Haluan verorahani käytettäväksi mieluummin tekijäportaan hyväksi, jotta he jaksaisivat työssään.

Viitaten Mari Kaunistolan kirjoitukseen SK 5.3. Hyvä kirjoitus ja täyttä asiaa. Onko myös halua miettiä, mistä johtuu Akuutti Kotikeskuksen irtisanoutuvien työntekijöiden määrä? Mistä riittää combilanssiin työntekijöitä? Olisin asiasta huolissani päättävillä tahoilla. Jokin tuntuu nyt olevan pielessä.

Opetushallitus vieraantunut kouluarjesta, siitä on tullut ”kehittämisvirasto” (SK 5.3. s. A16). Tällä kaavalla on lyöty päitä seinään. Opettaja on paras kehittäjä, hän näkee työssään kehittämistarpeet. Tuollainen ”ylätason” kehittämisvirasto täytyy pikaisesti lakkauttaa ja antaa valtuuksia kunta- ja koulutasolle. Nykyiset oppimistulokset tukevat lausumaani.

1960-luvun PSYLiä ei voi verrata nykylukioon. Silloin oli yhteiskoulu, jossa toimi keskikoulu ja lukio. Kaksi eri koulua siis. Välituntijärjestelmää ei lukiossa enää ole. Tunnit 75 min. ja siirtymä seuraavalle oppitunnille voi olla 5 min. tai vaikkapa kaksi tuntia. Tehtäviä pitää voida tehdä pitkän päivän aikana eivätkä seurustelu tai lepo ole pahasta. Itse toivoisin suurlukiopäätöksen purkamista. Jos lukio ei toimi, palatkaamme entiseen, vaikkapa neljään lukioon.

Apua, apua: Onko entinen rautatie annettu moottorikelkkojen käyttöön? Avasin muutaman kilometrin latua Noormarkku-Pomarkku. Työ oli turha, hurjavauhtinen moottorikelkka tuhosi ladun.

Iso kiitos hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ajanvaraukseen ystävällisestä palvelusta ja nopeasta ja ammattitaitoisesta avusta.

Meri-Porin sähkötolpat ovat kauniita naisten kuvia täynnä. On sinne päässyt joku mieskin vaalimainoksen saamaan. Nyt sitten kaikki äänestämään, kun sen aika tulee ja tukemaan viiden puolueen hallitukselle jatkoa. Ei niitä asioita neljässä vuodessa kaikkea kuntoon saada. Äänestäjä Meri-Porista

Miten joku kehtaa ehdottaa ruuan ALV:n nostamisesta, kun Suomessa on nyt 10 prosenttia korkeampi ruuan ALV kuin Etelä-Euroopan maissa. Nyt pitäisi jättää suomalaisten maksamat verorahat Suomeen ja lopettaa rahan jakaminen ympäri maailmaa.

Miksi metsäkeskustelussa ei koskaan tuoda esiin esimerkiksi sitä, miten monta uutta puuntainta vuodessa istutetaan. Määrä on varmasti aikamoinen. Tieto olisi hyvä tietää ja tasapainottaisi keskustelua.

Lukiolaiset ovat kertoneet huolensa nykyisistä olosuhteista. Onko päättäjien tarkoitus vastata heille?

Kattokaa ny ihmiset kunnon jännäreitä, kuten Hautalehto, Harjunpää tai Koskinen. Kyllä kotimaassakin osataan. Jos Beckit ja Wallanderit on jo katsottu.

Asta Matikainen, kiitos kirjoituksestasi sotiemme veteraanien puolesta. Toit esiin ne tunnot, mitä minullakin on. He toivat meille itsenäisyyden, mutta nyt vanhoina ei heillä ole mitään arvoa. Voidaan siirtää paikasta toiseen, kun raha puhuu. Diakonialaitos on ollut miehelleni "turvapaikka" omaishoidon vapaapäivinä. Paikka ollut aivan huippu, mieheni on viihtynyt ja hoiva todella ensiluokkaista. Kiitos henkilökunnalle, heillä sydän mukana työssä.

Mikä hallitus meillä reppanoilla on ollut viimeiset neljä vuotta? Verorahoja tai velkarahaa on jaettu heille, kenellä on ollut varaa ostaa uusi "sähkö"auto tai vaihtaa toimiva lämmitysjärjestelmä sähkölle. Rahaa on annettu esimerkiksi Kirgisialle tupakanvastaiseen työhön ja nyt mietitään, mistä voitaisiin vielä tavallista työssä käyvää veronmaksajaa rankoa. Mikä hallitus, ja kansa hurraa.