Tekstareissa jaellaan tällä kertaa kiitoksia ja ohjeita ja ihmetellään muun muassa pyörätiellä kaahailevaa mopoilijaa.

Hienoa, kun bussikuskit ja ahtaajat saivat muutaman päivän lakolla molemmat kuuden prosentin palkankorotuksen. Hoitajat oli monta kuukautta ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa, pakkolaki niskassa. Mites meni ja mitä saatiin.

Olisiko aika myös keittiöalan raskasta työtä tekevien jättää ruoat valmistamatta? Koska huomattaisiin myös tämä tärkeä ala ja palkkausta korjattaisiin? Ravinto on kulmakivi niin sairaaloissa kuin hoiva- ym. laitoksissa. Tätä vaan ei huomata eikä työtä arvosteta, valitettavasti.

Kuka kumma ajaa Jääräntien pyörätietä pitkin tuhatta ja sataa tossumopolla, vaarantaen itsensä ja toisten turvallisuuden? Sama henkilö kaahaa usein myös autotiellä. Liikennepoliisin lakkauttaminen oli todella huono juttu.

Miten on mahdollista, että viranomaisten näkemysten mukaan Narukerän ulkona pelattavaan, metalliverkkoaidalla rajatun alueen finaaliin on yleisökatto 2 000 henkilöä, mutta vieressä olevaan jäähalliin (seinät ja katto) voidaan ottaa 6 000 henkilöä? Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa.

Kiitos Porin teatterille upeasta Evitasta! Erityisesti kiitos komeaääniselle ja karismaattiselle Marko Maunukselalle!

Lues nyt Petri Siitonen se Juhan Luotolan kolumni uudelleen, ja vähän hitaammin, niin ehdit sisäistää, että toimittaja oli niin ihastunut siihen kokkikilpailussa saamaansa tartar-pihviin, että tilasi myöhemmin ravintolassa samannimisen annoksen. Jos ravintolan annos ei ollut mieluinen, niin onko se toimittajan syytä? En liioin pysty ymmärtämään, että Luotolan kolumni olisi ohje kaikille lapsille ruokailutottumusten rajaamiseen. Mahtoiko kalikka osua kun Siitonen niin älähti?

Oli muute vaikee päättää kumpaa Midsoomerin murhaa katselee lauantain ku tuli kahdelta kanavalta samoihin aikoihin et sillee nykyään. Näin on

Kyllä vaan arvostukseni Porin kaupunkia kohtaan aleni, kun 14 vuoden laitoshuoltajan työsopimukseni irtisanottiin sairastumiseni takia. Sairastuin erittäin harvinaiseen neurologiseen sairauteen vuonna 2019 ja kaupungin irtisanominen astui voimaan 2022, eikä sinä aikana minun annettu kokeilla muuta työtä, vaikka lääkärini niin suositteli. Katri Mäntyniemi -82

Opetushallitus, Oaj ja opettajat vaativat pienempiä ryhmäkokoja. Pori suurentaa ryhmiä ja lakkauttaa ryhmätunnit, jolloin aikaa rauhalliselle työskentelylle ja lapsen kohtaamiselle ei ole päivässä tuntiakaan. Kirsikkana luokassa kalusteet, jotka eivät toimi opetuksessa, mutta opettajiahan ei Porissa kuunnella.

Joku tällä textaripalstalla ehdotti, että eutanasia on mahdollisuus tietyn iän ylittäneille. Olisiko se ikä vaikka 65 ja kuka sen päättäisi, eduskuntako?

Teollisuusliiton pj. juttelee (SK 3.3.), että ihmiset eivät pääsääntöisesti ole työttömiä omasta tahdostaan, vaan työnantajan toiminnan vuoksi. Mielestäni aikalailla vasemmistolainen lausunto. Osin varmasti näin onkin, mutta onko asia kuitenkaan ihan näin yksioikoinen? Monestihan irtisanomisiin johtavat syyt tulevat ulkoisista tekijöistä, ei niinkään yrityksen oman toiminnan takia. Mitäpä tähän sanovat esim. Suomen Yrittäjät?

Kiitos, Erkki Teikari, 5.3. Porissa ei hallita suomea. Eniten vanhaa pohjalaista ärsyttää ”kenkät”. Naurettavaa. Antti Pekola

Se on kesä nyt lähellä, näin monta kiurua tuolla tiesivulla ajellessani keskustasta kotiin.

Pistäkää nyt se OL3 käyntiin. Eiköhän sähkön hinnasta ole jo saatu nyhdettyä se mikä nyhdettävissä tänä talvena oli. Naurettavaa touhua, vaikka itkeä pitäisi.

Kyllä on hyvä virallinen nimi Porin joukkoliikenteelle ”Kyyti likel”. Ollaan jo totuttu.

Minä ehdotan Porin joukkoliikenteen nimeksi ”Men ny menee”.