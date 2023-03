Sauvakävely on etenkin varttuneemman väen keskuudessa suosittu harrastus.

Pystyykö ihminen itse arvioimaan päihtymystilaansa? Kohtuudella on tapana kasvaa käytön myötä. Entä onko ok, että virka-aikana ja virkatehtävissä voi mielensä mukaan juoda ja muillekin tarjoilla uskoen vielä sen jälkeen olevansa työkykyinen? Onko tästäkin tullut joku uusi normaali? Ylen Ykkösaamussa lauantaina eduskunnan raitis puhemies puhui täysin käsittämättömiä ajojahdista. Mahdolliselle juomaongelmaiselle tehdään näin karhunpalvelus.

On se kumma, kun Marin vetää kännit, niin se on rohkeaa iloa, valoa ja esimerkin näyttämistä. Lintilä kun ottaa paukut, niin hän on sairastunut alkoholismiin. Taitaa olla vaalit tulossa.

Elinkeinoministeri Lintilän kirjoitus (SK6.3.) oli asiansa osaavan, viisaan miehen kolumni. Ei alkoholia läträävän ongelmakäyttäjän. Kumma, kun asiallisesta ja osaavasta ja hyvin käyttäytyvästä herrasmiehestä leivotaan ihmispoloista, jonka aika menee tissuttelun merkeissä. Ovatko kanssasisaret kääntäneet jakkunsa, kuten kepulla on ollut tapana.

Missä on Porin koiralatu? Kankaanpäässä on auki ainakin kaksi hyvää latua koirahiihtoa varten. Voisiko Porin kaupunki osoittaa edes yhden paikan, jossa voisi hiihtää koiran kanssa, kiitos. Harrastajia kyllä olisi.

Ehdotan joukkoliikenteen nimeksi Tännäi & Tonnäi.

Pankkiautomaatti takaisin ennen kesää torin reunaan, ruokakauppaan tai kioskirakennukseen. Usein kesällä olen saanut kertoa automaatista toriasiakkaille ja he ovat tulleet takaisin käteisen kanssa. Ei nyt viedä viimeistäkin hengenvetoa torilta ja kauppiailta.

Kyllä oli hyvä kirjoitus siivoojien arvostuksesta. Mahtaako olla muuta ammattia, mikä huomataan kyllä, kun on poissa, mutta kävellään ohi ilman tervehdystä. Pitäisi olla sivistyksen merkki tuo tervehdys, sinunkin tarrojasi olen pessyt vessasta.

Yks laitoshuoltaja

Porin kokoisessa kaupungissa pitäisi olla kaikille lajeille samanlaiset mahdollisuudet kenttien ja olosuhteiden puolesta. Silloin voisi vähentyä se monien vuosien höpinä siitä, että parhaat lähtevät muualle treenaamaan ja pelaamaan. Tarvittaisiin vaan sellaisia päättäjiä, jotka saisivat nämä asiat läpi, eikä olisi vaan kokousta kokouksen perään ja sitten evätään hommat. Kyllä kai urheilupaikkojenkin kunnostukseen kaupunki pystyy tekemään määrärahansiirtoja niin kuin muihinkin kohteisiin – siis jos vain halua on oikeasti.

Markku Tanttisen (SK 5.3.) muisteloissa unohtui kätevästi, että Kataisen hallituksessa oli myös Tanttisen entinen puolue SDP ja valtiovarainministerinä Markun ex-toveri Jutta Urpilainen.

Tekninen lautakunta. Äänestitte puomista, joka katkaisee kotikatuni. Miksi minä ja useat muut, emme tienneet suunnitelmasta tulevan puomin toisella puolella? Avointa päätöksentekoa? Porilaiset, lukekaa lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja. Sieltä voit löytää itseäsi koskevia päätöksiä! Niina Aaltonen Vierutie, Tuorsniemi, Pori.

Ostin kävelysauvat. Toinen katkesi. Piti ostaa kaksi tilalle. Näin jätevuoret kasvavat.

Apua! Onko entinen rautatie annettu moottorikelkkojen käyttöön? Avasin muutaman kilometrin latua välillä Noormarkku-Pomarkku. Työ oli turha, hurjavauhtinen moottorikelkka tuhosi ladun.

Porissa kerrankin hieno tapahtuma: kaupunkiolohuoneen tanssit. Menin innolla mukaan tansseihin, mutta mitä ihmettä; suurimmaksi osaksi kauheaa räminämusiikkia, varsinaista tanssimusiikkia vain nimeksi. Näytti siltä, etteivät muutkaan viihtyneet. Kyllä minä niin mieleni pahoitin.

Arvoisa yrittäjä, oletko ajatellut olevasi yrityksesi mainos ja keulakuva kaikissa tilanteissa? Kassavirtaasi ei paranna, jos sinä henkilökohtaisesti tai yrityksesi nimissä kohtelet huonosti muita ihmisiä. Paha kello kauas kuuluu.