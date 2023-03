Tekstaripalstalla kirjoitetaan tällä kertaa muun muassa äänestämisestä ja Porin liikuntapaikoista.

Porin tekojääradalla on ollut ongelmia viimeisen kahden kauden aikana. Viimeksi olosuhteet pettivät keskiviikkona jääpalloliigan välieräottelussa Narukerä–Akilles. Jää saatiin pelikuntoon 1,5 tunnin odottelun jälkeen.

EMERITUS. Eräs kansanedustajaehdokas käyttää nimensä ohella sanaa emeritus. Nimike kuuluu vain eläkkeellä olevalle professorille tai piispalle. Paikallislehden mukaan hän ei kuulu kirkkoon. Ei siis piispa. Entä professori? Vai onko kyse vain huijauksesta?

Äänestäjät, muistakaa äänestää niitä puolueita, jotka mahdollistavat paremman yrittäjyyden Suomessa. Yritykset ne on, kun työllistävät ja tuottavat veroeuroja valtiolle, ei ammattiyhdistysliikkeet. Nyt tarkkana äänestämään.

Työskentelen Turun laivatelakalla ja yritin myös saada vaalivapaata. Ei mennyt läpi. Kyllä toisten kelpaa, ja saa vielä täyttä palkkaa.

Tulee taas se aika, kun äitinsä ja isänsä tilit puliveivanneet vievät parin euron narsisseja haudoille ja tirauttavat pari krokotiilikyyneltä. Kuvottavaa.

Jaaha, Riku Aalto avasi vaalipuheet, onko ehdolla vaaleissa?

Todella toivon, että kaikki siivoojat menisivät lakkoon. Alkaisiko vihdoin työn tärkeys näkymään, kun olisi paikat siivoamatta viikon tai kaksi. Kunnon palkka raskaasta työstä!

Kyllä kai se tekojään kompressorin korjaus/vaihto olis ok-homma, mutta kun kukaan päällikkö ei halua ottaa vastuulleen, asiaa pompotellaan pöydältä toiselle. Tuskin se kassa tyhjä on, kun lippakiskakin on suunnitelmissa. Kate tekojäälle olis muillekin etu kuin pelkästään jääpalloilijoille. Liikuntapalveluissa on päälliköt tekemässä työtä työnä, mutta aito halu kehittää mitään puuttuu.

Nyt taitaa olla korkea aika nostaa keskusteluun Porin liikuntapaikkojen määrä ja laatu. Tekojää sulaa kesken talven, urheilutalon loppuun kulutettu matto on vaaraksi urheilijoille, jalkapalloilijoiden olot on täysin puutteelliset ja palloiluhalli jätetty ilmeisesti unholaan. Näitä asioita voisi joku alan harrastaja tai virkamies verrata maamme muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin ja kertoa tulokset porilaisille veronmaksajille.

Valtion parhaiten palkatun virkamiehen palkka ennen uutta korotusta on 14 457 euroa (lähde: Ilta Sanomat 2.3.). Kirsi Varhilan palkka 14 500 euroa. Olisiko siitä varaa vähän leikata nyt, kun leikkuri hyvinvointialueellamme on käynnissä?

Ehdotan Porin joukkoliikenteen lempinimeksi "Tuanoi".

Kiitos kun, ette ajaneet päin, kiitos kun olitte minua tarkkaavaisempia. Terv. Ajatuksissaan päin punaisia ajanut

Samaa mieltä kuin Antti Roine (SK 3.3.). Ulottaisin eutanasiamahdollisuuden myös tietyn iän ylittäneille tai aikaan, kun ei enää ole tässä maailmassa läsnä kuin kehollisesti. Liian paljon on kuolemaansa odottavia iäkkäitä tai sairaita. Kuolla meidän jokaisen pitää varmasti, mutta kärsimykseen voimme vaikuttaa.

YLE Areenasta katsottavissa Inna de Yard - dokumentti reggaen esi-isistä. Suosittelen uudelle kaupunginjohtajallemme. Siinä rauhaisaa yhdessäoloa, puuhastelua ja yhteisöllisyyttä. Arkipäivän kauneutta, kuten meillä täällä Porissakin. Saa muutkin katsoa.

Marimekon nimen voisi muuttaa paremmin nykyajan vaatimuksia vastaavaksi Karimekoksi? Tasa-arvokin toteutuisi hetkeksi aikaa.

On mieletöntä tämä jatkuva koulujen purkaminen ja tuhoaminen ympäri maata. Onko tämä totta vie tarpeellista? Täytyiskö jo ihmisten hiukan itsekin katsoa peiliin?